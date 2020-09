Un test Covid rapide donne des résultats en 90 minutes

Toutefois, les experts avertissent que le kit ne pourra constituer une solution pour venir décharger le programme de test et de dépistage du National Health Service en difficulté.

L'étude, publiée dans le Lancet Microbe, a comparé les résultats obtenus sur des échantillons de 386 personnes qui ont subi à la fois les tests DnaNudge et les tests de laboratoires standards.

"De nombreux tests impliquent de faire des choix entre rapidité et précision, mais avec ce test on atteint les deux objectifs", ajoute-t-il.

Le Royaume-Uni a déjà commandé 5 000 appareils Nudgebox et 5,8 millions de cartouches jetables.

Il évoque un patient rapidement identifié comme ayant un Covid et qui a commencé à prendre les médicaments dexaméthasone et remdesivir la semaine dernière.

Les tests pourraient devenir encore plus utiles pour les hôpitaux à l'avenir car il est théoriquement possible de tester en même temps le coronavirus, la grippe et le virus respiratoire syncytial (une des principales raisons d'admission des jeunes enfants à l'hôpital).