Explosion au Nigeria: une enquête de la BBC apporte de nouvelles preuves

La BBC a obtenu de nouvelles preuves qui contredisent l'explication officielle de la cause d'une explosion au Nigeria, en mars de cette année. L'incident de Lagos a tué 23 personnes et détruit un internat de filles.

Africa Eye a également vu des preuves que le camion lourdement chargé, responsable de l'incident, s'est arrêté sur la route non goudronnée bien arrosée par la pluie au-dessus du pipeline.

L'ingénieur et universitaire nigérian, le Dr Ambisisi Ambituuni, met en garde depuis des années contre le danger de cet oléoduc.

Selon Dr Ambsisi, "le pipeline a été conçu pour ne durer que 25 ans. Il existe depuis bien plus longtemps que sa durée de vie. Maintenant, si vous fusionnez toutes ces choses ensemble, un pipeline dont l'intégrité est affaiblie, une couverture du pipeline qui est érodée et un camion qui roule dans un tel environnement" ce que vous avez est une recette pour un désastre" .

La NNPC a indiqué à la BBC que ses pipelines sont strictement conformes aux directives de sécurité et de réglementation.

La compagnie nigériane de pétrole également nié qu'il y ait eu une fuite avant l'explosion, et réaffirmer les explications qu'elle a donné sur les cause du drame qui a couté la vie à 23 personnes et causé des dégâts estimés à plusieurs millions de Nairas.