La plus ancienne université d'Afrique Centrale en feu

Un incendie a éclaté dans la nuit de samedi à dimanche dans la plus vielle université d'Afrique de l'Est , Makere re

Selon des témoins, les pompiers ont lutté contre l'incendie pendant des heures à partir de minuit, dimanche et que même si la plupart des flammes ont été éteintes en début d'après-midi, certaines parties du bâtiment couvent encore, et on pouvait voir de la fumée sortir.