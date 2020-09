FinCEN : tout ce que vous devez savoir sur la fuite de documents bancaires

La fuite de documents impliquant environ 2 milliards de dollars de transactions révèle comment certaines des plus grandes banques du monde ont permis à des criminels de déplacer de l'argent sale dans le monde.

C'est la dernière d'une série de fuites qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années et qui révèlent des transactions secrètes, le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

Quels sont les dossiers du FinCEN ?

Les dossiers FinCEN sont plus de 2 500 documents, dont la plupart sont des dossiers que les banques ont envoyés aux autorités américaines entre 2000 et 2017. Ils suscitent des inquiétudes quant à ce que leurs clients pourraient faire.

Ils ont été divulgués à Buzzfeed News et partagés avec un groupe réunissant des journalistes d'investigation du monde entier, qui les a distribués à 108 organismes de presse dans 88 pays, dont le programme Panorama de la BBC.

Deux acronymes que vous devez connaître

Pourquoi est-ce important ?

Si vous envisagez de tirer profit d'une entreprise criminelle, l'une des choses les plus importantes à mettre en place est un moyen de blanchir l'argent.

Le blanchiment d'argent consiste à prendre l'argent sale - le produit de crimes tels que le trafic de drogue ou la corruption - et à le placer sur un compte dans une banque respectée où il ne sera pas lié au crime.

Selon la loi, elles doivent savoir qui sont leurs clients - il ne suffit pas de déposer des demandes de renseignements et de continuer à prendre l'argent sale des clients tout en attendant que les autorités s'occupent du problème. Si elles ont des preuves d'activité criminelle, elles doivent cesser de déplacer l'argent.

Il a ajouté que les documents mettaient également en évidence les sommes d'argent extraordinairement importantes impliquées. Les documents des dossiers FinCEN couvrent environ 2 milliards de dollars de transactions et ne représentent qu'une infime partie des déclarations de soupçons soumises au cours de cette période.

Qu'est-ce qui a été révélé ?

- JP Morgan a permis à une société de transférer plus d'un milliard de dollars sur un compte à Londres sans savoir qui en était le propriétaire. La banque a découvert par la suite que la société pouvait appartenir à un mafieux figurant sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI.

- L'un des plus proches associés du président russe Vladimir Poutine a utilisé la banque Barclays à Londres pour éviter les sanctions qui devaient l'empêcher d'utiliser les services financiers en occident. Une partie de l'argent a été utilisée pour acheter des œuvres d'art.

- Le Royaume-Uni est qualifié de "juridiction à haut risque" et comparé à Chypre, par la division du renseignement du FinCEN. Cela s'explique par le nombre de sociétés britanniques enregistrées qui apparaissent dans les RAS. Plus de 3 000 sociétés britanniques sont mentionnées dans les fichiers du FinCEN, soit plus que dans tout autre pays.