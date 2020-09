Biden: "Trump planifie un abus de pouvoir pour remplacer Ginsburg"

Ginsburg, icône libérale et porte-étendard du féminisme, est décédée vendredi, à l'âge de 87 ans.

Les démocrates craignent que les républicains ne votent pour verrouiller une majorité conservatrice qui existe depuis des décennies à la plus haute cour du pays.

L'équilibre idéologique de cette cour de neuf membres est crucial pour ses décisions sur les questions les plus importantes du droit américain.

Qu'a dit M. Biden à propos de la décision de M. Trump ?

Dimanche, M. Biden déclare que le président a "clairement indiqué qu'il s'agit d'une question de pouvoir, purement et simplement".

"La constitution des États-Unis donne aux Américains la possibilité d'être entendus - et leur voix devrait être entendue... ils devraient faire savoir clairement qu'ils ne toléreront pas cet abus de pouvoir", a-t-il déclaré.

Deux sénatrices républicaines, Susan Collins et Lisa Murkowski, soutiennent un report du vote.

La sénatrice de l'Alaska, Mme Murkowski, estime qu'elle "n'est pas favorable à l'acceptation d'une candidature huit mois avant l'élection de 2016" et qu'elle pensait que "la même norme doit s'appliquer" maintenant.

Les deux femmes ont rompu avec les directives du parti dans le passé, notamment sur des questions comme le droit à l'avortement. Mme Collins est confrontée à une rude campagne de réélection cette année et tente de défendre sa réputation de modérée.

Si elles sont rejointes par deux autres sénateurs républicains, elles pourraient bloquer ou au moins retarder un vote de confirmation, car les républicains n'ont que six voix de majorité sur les 100 sièges du Sénat.

Aux Etats-Unis, Joe Biden se lance dans la course au Bureau Oval

Qu'a dit M. Trump à propos du successeur de Ginsburg ?

"Je pense que ce devrait être une femme parce qu'en fait j'aime les femmes beaucoup plus que les hommes", déclare-t-il lors d'un rassemblement de campagne à Fayetteville, en Caroline du Nord, samedi.

Le président Trump a déclaré que le successeur de Ginsburg sera une "femme très talentueuse et très brillante".

Auparavant, M. Trump a fait l'éloge de deux femmes juges qui siègent dans des cours d'appel fédérales, en tant que choix possible. Ces deux juges - Amy Coney Barrett et Barbara Lagoa - sont des conservatrices qui feraient pencher la balance de la Cour suprême davantage en faveur des républicains.

M. McConnell indique qu'il avait l'intention de donner suite à toute nomination faite par M. Trump et de la soumettre à un vote au Sénat avant le jour des élections.

Dans quel délai un juge de la Cour suprême peut-il être nommé?

Après que le président a annoncé sa nomination, la commission judiciaire du Sénat examine le candidat et tient des audiences de confirmation. Les candidats rencontrent généralement les sénateurs en personne à Washington DC, et si la commission approuve la nomination, celle-ci est soumise à l'ensemble du Sénat pour un vote de confirmation final, où une majorité simple est nécessaire.

Des manifestations de chagrin, d'appréciation et d'anxiété ont été observées partout aux États-Unis, alors que le pays réfléchit à sa carrière juridique révolutionnaire et à l'orientation future de la Cour suprême.

Les partisans de la femme que certains appellent affectueusement "The Notorious RBG" - une pièce de théâtre portant le nom du regretté rappeur, The Notorious B.I.G - se rassemblent devant la Cour suprême à Washington DC depuis vendredi soir. Les visiteurs de la Cour ont laissé des fleurs et des pancartes en hommage.