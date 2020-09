Le drame de Tidiane Camara, migrant amputé en Libye

Il est amputé d'une jambe. Malgré son handicap, le père de famille, basé à Malicounda, à 80 kilomètres de Dakar, ne renonce pas. Il ne prend pas son handicap comme une excuse pour rester oisif. Bien au contraire, Tidiane entreprend et gère une boutique pour s'occuper de sa femme et de leur fils.La pauvreté et le chômage sont souvent cités comme les principales raisons pour lesquelles les jeunes africains font le dangereux voyage vers l'Europe, risquant leur sécurité et leur vie. Mais pour beaucoup d'entre eux, le rêve se transforme en tragédie.