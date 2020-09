Inde : Une femme enceinte éventrée par son mari a donné naissance à un garçon mort-né

Ils disent que le couple a cinq filles et que l'homme a fait pression sur sa femme pour qu'elle accouche d'un fils.

L'incident a eu lieu dans le district de Badaun, dans l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé du nord de l'Inde.

Des fonctionnaires de police ont déclaré à la BBC que la femme blessée était dans un état stable dans un hôpital de la capitale, Delhi, et que son mari avait été arrêté.

Chaque année, pas moins de 460 000 filles sont tuées par avortement après une sélection sexuelle et une surmortalité féminine due à la négligence délibérée des filles après la naissance.

Un rapport du gouvernement indien de 2018 a déclaré que le désir de fils avait créé 21 millions de filles "non désirées". Le rapport du ministère des finances a constaté que de nombreux couples continuaient à avoir des enfants jusqu'à ce qu'ils aient un garçon.

Analyse

Geeta Pandey, BBC Editor, India women and social affairs

Le désir de fils vient de la croyance qu'une progéniture masculine subviendra financièrement aux besoins de la famille, s'occupera des parents dans la vieillesse et portera le nom de la famille. Une fille, en revanche, finira par se marier et par partir, et souvent les parents devront verser de grosses dots.