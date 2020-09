Le vaccin anti-coronavirus sera-il bientôt disponible ?

Le virus se propage facilement, et la majorité de la population mondiale y est encore vulnérable. Un vaccin offrirait une certaine protection en préparant le système immunitaire des gens à combattre le virus afin qu'ils ne tombent pas malades.

Cela permettrait de lever les confinements de manière plus sûre et de réduire la distanciation sociale.

Quels sont les progrès réalisés ?

La recherche avance à une vitesse fulgurante. Environ 240 vaccins sont en phase de développement précoce, 40 sont en cours d'essais cliniques et neuf sont déjà en phase finale d'essais sur des milliers de personnes.

Quand disposerons-nous d'un vaccin contre le coronavirus ?

Ce serait un énorme exploit scientifique, et rien ne garantit qu'il fonctionnera.

Mais les scientifiques sont optimistes et pensent que si les essais sont concluants, un petit nombre de personnes - comme les professionnels de la santé - pourraient être vaccinées avant la fin de l'année.

Il convient de noter que quatre coronavirus circulent déjà chez les êtres humains. Ils provoquent les symptômes du rhume et nous ne disposons de vaccin pour aucun d'entre eux.

Que reste-t-il à faire ?

L'idée de donner le vaccin aux gens et de les infecter ensuite délibérément (connue sous le nom d'étude de provocation) permettrait d'obtenir des réponses plus rapidement. L'inquiétude est que cela est trop dangereux et qu'il ne serait pas éthique à ce stade de réaliser ce type d'étude.