Changement climatique : La Chine vise la "neutralité carbone" d'ici 2060

Les négociations mondiales sur le climat étant dans l'impasse et la conférence des parties de cette année (COP26) reportée à 2021, on ne s'attendait guère à ce que l'Assemblée générale des Nations unies progresse sur cette question.

"L'annonce faite par le président Xi Jinping que la Chine a l'intention d'atteindre la neutralité carbone avant 2060 est une grande et importante nouvelle - plus on se rapproche de 2050, mieux c'est", a déclaré Todd Stern, ancien envoyé américain pour le climat à l'ONU.

"La Chine n'est pas seulement le plus grand émetteur du monde, mais aussi le plus grand financier de l'énergie et le plus grand marché, ses décisions jouent donc un rôle majeur dans la façon dont le reste du monde progresse dans sa transition vers l'abandon des combustibles fossiles qui provoquent le changement climatique", a déclaré Richard Black, directeur de l'Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU), un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni.