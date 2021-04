Super League : pourquoi les plus grands clubs de football lancent un nouveau tournoi?

il y a une heure

Liverpool et Manchester United sont les deux équipes les plus titrées de l'histoire du football anglais.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham font partie des 12 clubs qui acceptent de rejoindre une nouvelle Super League européenne.

Dans un mouvement sismique pour le football européen, les clubs de la Premier League rejoindront l'AC Milan, l'Atletico Madrid, Barcelone, l'Inter Milan, la Juventus et le Real Madrid.

La nouvelle ligue informe que la saison inaugurale doit "commencer dès que possible" et qu'elle "prévoit que trois autres clubs" rejoindront le groupe.

L'ESL souligne qu'elle prévoit également de lancer une compétition féminine dès que possible après le début du tournoi masculin.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, l'Uefa et la Premier League ont condamné cette décision dès que la nouvelle est tombée dimanche.

Les critiques affirment que cette décision est motivée uniquement par l'argent, qu'elle détruirait les ligues nationales et qu'elle est contraire à l'éthique du sport.

La Fifa, l'instance dirigeante du football mondial, ajoute aussi qu'elle ne reconnaîtra pas une telle compétition et que les joueurs concernés pourront se voir refuser la possibilité de participer à une Coupe du monde.

L'Uefa, l'organe directeur de l'Europe, réitère aussi cet avertissement dimanche en déclarant que les joueurs impliqués seront interdits de toute autre compétition au niveau national, européen ou mondial et pourront être empêchés de représenter leur équipe nationale.

Après l'annonce de l'ESL, la Fifa exprime sa "désapprobation" de la compétition proposée et a appelle "toutes les parties impliquées dans des discussions passionnées à s'engager dans un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien du jeu".

L'ESL a envoyé une lettre au président de la Fifa, Gianni Infantino, et au patron de l'Uefa, Aleksander Ceferin, pour les aviser d'une procédure judiciaire devant les tribunaux européens visant à bloquer toute sanction que les deux instances dirigeantes pourront tenter d'appliquer à la formation de l'ESL.

Dans un communiqué, l'ESL écrit : "Pour l'avenir, les clubs fondateurs sont impatients de mener des discussions avec l'Uefa et la Fifa afin de travailler en partenariat pour obtenir les meilleurs résultats pour la nouvelle ligue et pour le football dans son ensemble."

Pourquoi maintenant ?

"Les clubs fondateurs estiment que les solutions proposées à l'issue de ces discussions ne résolvent pas les problèmes fondamentaux, notamment la nécessité d'offrir des matches de meilleure qualité et des ressources financières supplémentaires pour l'ensemble de la pyramide du football."

Quel est le format proposé ?

La ligue comptera 20 équipes - les 12 membres fondateurs plus les trois clubs anonymes qui devraient bientôt les rejoindre, et cinq équipes qui se qualifieront chaque année en fonction de leurs résultats nationaux.

Selon les propositions, le tournoi de l'ESL débutera en août chaque année, avec des rencontres en milieu de semaine, et les clubs seront répartis en deux groupes de 10, s'affrontant à domicile et à l'extérieur.

Les trois premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, tandis que les équipes classées quatrième et cinquième disputeront un barrage en deux manches pour les deux places restantes.

L'ESL souligne que ce système générera plus d'argent que la Ligue des champions et entraînera une meilleure répartition des revenus dans le jeu.

Que disent les dirigeants de la Super League ?

La Juventus et l'AC Milan ont signé le projet de ligue séparée.

"Le football est le seul sport global au monde avec plus de quatre milliards de fans et notre responsabilité en tant que grands clubs est de répondre à leurs désirs", a-t-il ajouté.

Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, a démissionné du comité exécutif de l'Uefa et de la présidence de l'Association européenne des clubs (ECA), qui avait poussé les réformes prévues de la Ligue des champions.

Il indique qu'en réunissant « les plus grands clubs et joueurs du monde pour qu'ils s'affrontent tout au long de la saison, la Super League ouvrira un nouveau chapitre pour le football européen, garantissant une compétition et des installations de classe mondiale, ainsi qu'un soutien financier accru pour la pyramide du football au sens large."