Le FBI enquête sur le meurtre d'un jeune adolescent par un policier

Crédit photo, Sheila Albers

Le FBI va enquêter sur les tirs mortels sur un adolescent alors qu'il faisait marche arrière pour sortir du garage familial dans l'État du Kansas, aux États-Unis.

Un policier a tiré 13 coups de feu, tuant John Albers, 17 ans, le 20 janvier 2018 dans une banlieue de Kansas City.

La police avait été appelée pour s'occuper du garçon, qui souffrait de TDAH (trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité), après que ses messages postés en ligne aient suscité des craintes pour sa sécurité.

Un mois après la fusillade, le procureur du comté a annoncé que l'officier, Clayton Jenison, ne serait pas inculpé.

Le bureau local du FBI à Kansas City, dans le Missouri, travaille avec la division des droits civils du ministère américain de la justice et le bureau du procureur du Kansas sur cette enquête.

La porte-parole du FBI, Bridget Patton, a déclaré jeudi qu'ils "rassembleront tous les faits et preuves disponibles et veilleront à ce que l'enquête soit menée de manière équitable, approfondie et impartiale".

Les articles que vous avez peut-être manqués

La vidéo de la caméra de police montre John en train de faire reculer le van familial lentement hors du garage et dans l'allée, alors que les policiers arrivent sur la propriété dans la ville d'Overland Park.

Un officier crie : "Stop !"

Le véhicule continue à reculer et l'officier Jenison, debout sur le côté, tire deux coups de feu.

Le fourgon fait une marche arrière brutale en décrivant un cercle serré en direction de l'agent, avant de ralentir presque jusqu'à l'arrêt.

L'agent s'écarte et tire 11 autres coups de feu.

Le véhicule continue d'avancer et s'arrête dans le jardin d'un voisin, de l'autre côté de la route.

Indemnité de licenciement

Un mois après la fusillade, le procureur du comté de Johnson, Steve Howe, a annoncé que son enquête avait conclu que la fusillade était justifiée car l'officier avait craint pour sa vie.

L'officier Jenison a démissionné quelques semaines après la fusillade et a reçu une indemnité de licenciement de 70 000 $ (39,4 millions de FCFA).

La mère du garçon, Sheila Albers, a poursuivi Overland Park pour violation des droits constitutionnels de son fils, et la ville a été condamnée pour mort injustifiée à verser 2,3 millions de dollars (près de 1,3 milliard de FCFA).

Lire aussi :

Dans une déclaration citée par le jounal Kansas City Star jeudi, Mme Albers a déclaré "L'enquête du FBI met en évidence l'incapacité d'Overland Park et du procureur Steve Howe à faire preuve de transparence dans leurs investigations et à rendre des comptes à leurs électeurs.

"Nous sommes reconnaissants au FBI et au procureur du district du Kansas d'avoir réouvert l'affaire et d'avoir fait la lumière sur ce qu'Overland Park et notre procureur ont pu garder caché", a-t-elle ajouté.

Sean Reilly, un porte-parole de la ville d'Overland Park, a déclaré qu'ils allaient "coopérer pleinement" avec l'enquête du FBI.

Le département de police d'Overland Park ou le bureau du procureur du comté de Johnson n'ont pour le moment fait aucun commentaire.

A regarder :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Comment changer ses forces de police et faire baisser le taux de criminalité

Transparence et responsabilité

Le jour de sa mort, John a dit à ses parents qu'il ne voulait pas se joindre à eux pour le dîner.

Après que sa famille soit sortie, l'adolescent a publié des messages sur les réseaux sociaux, ce qui a fait craindre à ses amis pour sa santé mentale. Ils ont appelé les services d'urgence pour vérifier son bien-être.

Mme Albers a affirmé sur la chaîne KCUR à Kansas City l'année dernière : "Nous avons quitté la maison vers 17h10 et John est mort à 17h50''.

"Si vous étiez là pour empêcher un suicide, pourquoi sortir votre arme ?", a-t-elle ajouté.