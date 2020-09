Le monde entre-t-il dans une nouvelle guerre froide ?

Les Nations unies célèbrent leur 75e anniversaire dans un contexte où l'ordre mondial de l'après-guerre semble remis en cause.

Le multilatéralisme tant promu est devenu un sérieux désordre, comme l'a fait remarquer l'ancien secrétaire général des Nations unies, Ban Ki Moon.

La politique étrangère du président Donald Trump, intitulée "America First", a vu les États-Unis faire un pied de nez aux accords multilatéraux, de l'accord de Paris sur le climat à l'accord nucléaire avec l'Iran, tandis que la Chine se positionne visiblement comme le nouveau partenaire des Nations unies.

Mais l'influence croissante de la Chine a un prix, et si Pékin consacre plus d'argent au financement d'agences des Nations unies comme l'Organisation mondiale de la santé, elle voudra avoir davantage son mot à dire.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a évoqué un moment fondateur pour l'ONU : ceux qui ont construit l'ONU connaissaient la valeur de l'unité, a-t-il noté, puisqu'ils avaient vécu la guerre et une pandémie antérieure.

Les inquiétudes quant à la signification de la rivalité entre les États-Unis et la Chine pour la stabilité mondiale ont été nombreuses lors de cette réunion à distance des dirigeants mondiaux.

L'urgence du ton du président français Emmanuel Macron n'a pas été dissimulée, comme il l'a dit dans ses remarques préenregistrées que le monde d'aujourd'hui ne peut pas être laissé à la rivalité entre la Chine et les États-Unis.

Cette rivalité, qui a vu les deux pays s'affronter sur tous les fronts, du commerce à la technologie, devient de plus en plus acerbe - et le président Trump a fait monter la rhétorique, utilisant sa tribune sur la scène mondiale pour s'élever contre ce qu'il a appelé le virus de la Chine.

À moins de 40 jours des élections américaines, la lutte contre la Chine est au cœur de la campagne de M. Trump. Il semble qu'un effort concerté soit en cours pour détourner les critiques sur la manière dont le président a géré l'épidémie en reprochant à la Chine d'avoir exporté le virus.

Un monde bipolaire dans lequel les États-Unis et la Chine se disputent la suprématie risque-t-il de déboucher sur un conflit militaire ? Il est clair que le secrétaire général des Nations unies est préoccupé par ce qui nous attend, et met en garde contre une nouvelle "guerre froide".

"Nous allons dans une direction très dangereuse", a déclaré M. Guterres. "Notre monde ne peut pas se permettre un avenir où les deux plus grandes économies se partageront le globe dans une Grande Fracture - chacune avec ses propres règles commerciales et financières et ses capacités en matière d'internet et d'intelligence artificielle. Une fracture technologique et économique risque inévitablement de se transformer en une fracture géostratégique et militaire. Nous devons éviter cela à tout prix".

Cette discussion ouverte sur les conséquences d'une "grande fracture" montre à quel point le monde change rapidement et comment les diplomates s'efforcent de suivre le rythme.

Le président chinois Xi Jinping a d'ailleurs déclaré lors du débat général virtuel que "la Chine n'a pas l'intention de mener une guerre froide ou une guerre chaude avec un pays quelconque".

Cette déclaration était révélatrice. La présidence de Donald Trump a accentué les tensions avec la Chine, au point que les spéculations sur la direction que prendrait tout cela sont nombreuses.

Un diplomate expérimenté m'a dit mardi que le débat général à l'ONU était toujours perçu comme un chaos créatif.

C'était la première assemblée générale virtuelle

Lorsque les dirigeants du monde entier se réunissaient et se réjouissaient de se rencontrer en privé, une véritable diplomatie était mise en place. Maintenant, ce n'est plus que du chaos, a dit tristement ce vieux monsieur, en demandant rhétoriquement qui est en charge, et quel dirigeant mondial a plus qu'un intérêt personnel étroit à cœur.

La pandémie a exploité les injustices du monde, a observé le secrétaire général des Nations unies. Les gens souffrent, notre planète brûle, a-t-il dit, implorant les dirigeants mondiaux de considérer Covid-19 comme un réveil et une répétition générale pour les défis à venir.

Pourtant, moins d'une heure après que M. Guterres eut déclaré que la solidarité est dans l'intérêt de tous, le président Trump a déclaré que tous les dirigeants du monde devraient suivre son exemple et faire passer leur pays en premier.

S'il est réélu, son unilatéralisme s'accentuera et les Nations unies seront probablement encore plus marginalisées par Washington.

L'engagement des États-Unis envers l'OTAN s'affaiblirait-il aussi ? Si Joe Biden était élu président, la tension entre Washington et Pékin pourrait s'atténuer, mais la rivalité fondamentale entre les États-Unis et la Chine subsisterait.

Le monde se réaligne, et la question est maintenant de savoir comment l'ancien ordre multilatéral s'adapte - et qui le dirigera.