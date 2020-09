Comment les Emirats Arabes Unis sont devenus une puissance régionale ?

Crédit photo, AFP Légende image, Un combattant yéménite à côté d'une peinture murale du défunt fondateur des Émirats arabes unis, le cheikh Zayed Al Nahyan

L'année 2020 a été toute une année pour les Émirats arabes unis - le petit mais super-riche et méga-ambitieux pays du Golfe.

Ils ont envoyé une mission sur Mars, conclu un accord de paix historique avec Israël et ont réussi à prendre suffisamment d'avance sur Covid-19 pour que l'ancien protectorat britannique réouvre ses usines et envoie des équipements de protection individuelle (EPI) au Royaume-Uni par avion.

Il s'est également retrouvé impliqué dans une coûteuse lutte stratégique d'influence avec la Turquie alors qu'il étend ses tentacules jusqu'en Libye, au Yémen et en Somalie.

Alors que l'année prochaine marquera le 50e anniversaire de l'indépendance des EAU, quel est exactement le jeu mondial des EAU et qui le dirige ?

Rencontre fortuite

Nous sommes en mai 1999 et la guerre du Kosovo fait rage depuis plus d'un an. Je suis devant un lavabo dans une cabane de fortune dans un camp bien défendu à la frontière entre l'Albanie et le Kosovo, un endroit rempli de réfugiés kosovars.

Le camp a été mis en place par la Société du Croissant Rouge des Emirats et les Emiratis sont arrivés avec une coterie complète de cuisiniers, de bouchers halal, d'ingénieurs en télécommunications, un imam et un contingent de troupes qui patrouillent le périmètre dans des Humvees de camouflage du désert montés avec des mitrailleuses lourdes.

La veille, nous avions décollé de Tirana à bord d'hélicoptères Puma pilotés par des pilotes de l'armée de l'air des EAU à travers les ravins sinueux et accidentés du nord-est de l'Albanie.

Crédit photo, Frank Gardner Légende image, Les EAU ont créé un camp pour les Kosovars déplacés à la frontière entre le Kosovo et l'Albanie à la fin des années 1990

L'homme qui se brosse les dents dans le bassin à côté de moi est grand, barbu, à lunettes. Je le reconnais comme étant le cheikh Mohammed bin Zayed, diplômé de l'Académie militaire royale britannique de Sandhurst et force motrice de l'expansion du rôle militaire des EAU.

Pourrions-nous faire une interview télévisée, je demande ? Il n'est pas très enthousiaste, mais il est d'accord.

Les EAU, explique-t-il, ont conclu un partenariat stratégique avec la France. Dans le cadre d'un accord pour l'achat de 400 chars Leclerc français, les Français prennent une brigade de troupes émiraties "sous leur aile", les entraînant en France pour les déployer à leurs côtés au Kosovo.

Pour un pays qui n'avait obtenu son indépendance que moins de 30 ans plus tôt, c'était un geste audacieux. Là-bas, dans ce coin reculé des Balkans, nous étions à plus de 3 200 km d'Abu Dhabi, mais les EAU avaient clairement des ambitions bien au-delà des rives du Golfe.

Ils étaient devenus le premier État arabe moderne à déployer son armée en Europe, en soutien à l'OTAN.

La "Petite Sparte"

Ensuite, il y a eu l'Afghanistan. Inconnues de la majorité de la population des EAU, les forces émiraties ont commencé à opérer discrètement aux côtés de l'OTAN peu après la chute des talibans, dans un mouvement sanctionné par le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Bin Zayed.

En 2008, j'ai rendu visite à un contingent de leurs forces spéciales sur la base aérienne de Bagram et j'ai vu comment elles opéraient.

Voyageant dans des véhicules blindés brésiliens et sud-africains, ils se rendaient dans un village afghan isolé et pauvre, distribuaient des corans gratuits et des boîtes de bonbons, puis s'asseyaient avec les anciens.

Crédit photo, Frank Gardner Légende image, Le personnel des forces spéciales des Émirats arabes unis a été déployé en Afghanistan

"De quoi avez-vous besoin ?", demandaient-ils. "Une mosquée, une école, des puits forés pour l'eau potable ?" Les Émirats arabes unis mettaient l'argent en jeu pendant que les contrats faisaient l'objet d'un appel d'offres local.

L'empreinte des Émirats était faible, mais partout où ils allaient, ils utilisaient l'argent et la religion pour essayer de réduire la suspicion locale généralisée à l'égard des forces de l'OTAN, souvent très puissantes.

Dans la province de Helmand, ils ont également combattu aux côtés des forces britanniques dans des échanges de tirs intenses. L'ancien ministre américain de la défense, Jim Mattis, a par la suite surnommé les Émirats arabes unis "Little Sparta", en référence à ce pays relativement peu connu, avec une population de moins de 10 millions d'habitants, qui frappe bien au-delà de son poids.

Le Yémen : Une réputation ternie

Crédit photo, Frank Gardner Légende image, Des employés du Croissant-Rouge des Émirats distribuent de l'aide à Socotra, au Yémen

Puis vint le Yémen et une campagne militaire semée d'embûches.

Lorsque le prince saoudien Mohammed bin Salman a entraîné son pays dans la désastreuse guerre civile du Yémen en 2015, les Émirats arabes unis s'y sont joints, envoyant leurs chasseurs F-16 pour mener des frappes aériennes contre les rebelles houthis et envoyant leurs troupes dans le sud.

Durant l'été 2018, ils ont débarqué des troupes sur l'île stratégique yéménite de Socotra et ont amassé une force d'assaut sur une base louée à Assab en Érythrée, évitant à la dernière minute de les envoyer de l'autre côté de la mer Rouge pour reprendre le port de Hudaydah aux Houthis.

La guerre au Yémen dure maintenant depuis près de six ans, il n'y a pas de vainqueur évident et les Houthis restent fermement ancrés dans la capitale, Sanaa, et dans une grande partie du pays.

Les forces des Émirats arabes unis ont subi des pertes, dont plus de 50 en une seule frappe de missile, ce qui a entraîné trois jours de deuil national au pays.

La réputation des EAU a également été ternie par leur association avec des milices locales peu recommandables liées à Al-Qaïda et par les rapports de militants des droits de l'homme selon lesquels des associés des EAU ont enfermé des dizaines de prisonniers dans un conteneur de transport, où ils sont morts étouffés par la chaleur.

Israël : Une nouvelle alliance

Crédit photo, Reuters/Getty Images Légende image, Benjamin Netanyahu et le prince Mohammed Al Nahyan ont négocié l'accord avec l'aide des États-Unis

Les EAU ont depuis lors réduit leur implication dans le conflit peu concluant et destructeur du Yémen, mais ils continuent à étendre leurs tentacules militaires loin et large dans une tentative controversée de repousser l'influence croissante de la Turquie dans la région.

Ainsi, alors que la Turquie a une présence importante dans la capitale somalienne Mogadiscio, les EAU soutiennent le territoire séparatiste du Somaliland et ont construit une base à Berbera sur le Golfe d'Aden.

Dans une Libye déchirée par la guerre, les EAU se sont joints à la Russie et à l'Égypte pour soutenir les forces de Khalifa Haftar à l'Est contre celles de l'Ouest qui sont soutenues par la Turquie, le Qatar et d'autres pays.

En septembre dernier, les EAU ont envoyé des navires et des avions de chasse sur l'île de Crète pour des exercices conjoints avec la Grèce, alors que ce pays se préparait à un éventuel affrontement avec la Turquie au sujet des droits de forage en Méditerranée orientale.

Et maintenant, après une annonce soudaine et dramatique de la Maison Blanche, il y a une alliance EAU-Israël de grande envergure, qui met un sceau officiel sur des années de coopération secrète. (Comme l'Arabie saoudite, les EAU ont discrètement acquis des logiciels de surveillance intrusifs fabriqués en Israël pour garder un œil sur leurs citoyens).

Si l'alliance englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de la santé, de la biotechnologie, de la culture et du commerce, elle a également le potentiel de créer une formidable relation stratégique militaire et sécuritaire, en exploitant la technologie de pointe d'Israël avec les poches sans fond et les aspirations mondiales des EAU.

L'ennemi commun des deux pays, l'Iran, a condamné l'accord, tout comme la Turquie et les Palestiniens, accusant les EAU de trahir les aspirations des Palestiniens à un État indépendant.

Vers les étoiles

Crédit photo, Reuters Légende image, Une fusée transportant la sonde martienne des Émirats arabes unis a décollé du Japon en juillet

Les ambitions d'Abu Dhabi ne s'arrêtent pas là. Avec l'aide des États-Unis, il est devenu la première nation arabe à envoyer une mission sur Mars.

Dans le cadre d'un programme de 200 millions de dollars (156 millions de livres sterling ; 170 millions d'euros) baptisé "Hope", son vaisseau spatial s'élance déjà à 126 000 km/h (78 000 mi/h) après avoir décollé d'une île japonaise isolée.

Il devrait atteindre sa destination, distante de 495 millions de km, en février. Une fois sur place, il cartographiera les gaz atmosphériques qui entourent la planète rouge et renverra les données à la Terre.

"Nous voulons être un acteur mondial", déclare le ministre d'État des affaires étrangères des Émirats arabes unis, Anwar Gargash. "Nous voulons briser les barrières et nous devons prendre certains risques stratégiques pour les briser".

Cependant, certains craignent qu'en avançant aussi vite et aussi loin, les EAU risquent de se surpasser.

"Il ne fait aucun doute que les EAU sont la puissance militaire la plus efficace de la région [arabe]", déclare l'analyste du Golfe Michael Stephens.