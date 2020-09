Kangana Ranaut: une star en guerre contre Bollywood

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kangana Ranaut a été décrite comme l'une des "actrices les plus banquables" de Bollywood.

Bollywood, l'industrie cinématographique hindi très populaire en Inde, est en pleine effervescence.

Et au centre de la polémique : Kangana Ranaut - une star de 33 ans qui semble être partie en guerre contre de le petit monde du cinéma indien. Au cours des dernières semaines, elle a accusé les gros bonnets de l'industrie de népotisme et d'abus sexuels, critiqué sévèrement plusieurs acteurs, affirmé que d'autres sont impliqués dans le trafic de drogue et traité Bollywood de "caniveau".

Ranaut dit qu'elle a été "harcelée et agressée et qu'elle a dû faire face à un racket lié à la drogue" et qu'en "supprimant les obstacles" sur son chemin, elle "faciliterait le chemin pour de nombreuses autres personnes".

Mais ses détracteurs affirment que ses critiques virulentes sont le fruit d'une ambition politique. Selon certaines rumeurs, elle seraitt sur le point de rejoindre Bharatiya Janata (BJP), le parti au pouvoir en Inde, et les collègues ciblés par ses attaques seraient ceux dont les convictions politiques diffèrent des siennes.

Reconnue pour son jeu d'actrice, Ranaut a remporté plusieurs Prix prestigieux et un Padma Shri (un Prix décerné par le gouvernement) pour sa contribution au cinéma.

Née dans une petite ville, elle a souvent parlé de ses difficultés à s'intégrer dans le monde glamour de Bollywood. Ranaut est devenue une icône du style et l'une des actrices les plus banquables de Bollywood, avec des millions de fans dans son pays et à l'étranger.

"C'est une actrice exceptionnelle", a déclaré Shailaja Bajpai, rédactrice en chef du site d'information The Print. "Elle a un jeu naturel et a interprété des femmes fortes, sortant de l'ordinaire dans de nombreux films. Elle s'est taillé une place particulière".

Au fil des ans, Ranaut a également acquis la réputation d'être "franche et courageuse", a déclaré Mme Bajpai.

Elle s'est attaquée à des acteurs puissants de l'industrie cinématographique comme le réalisateur Karan Johar, qu'elle a accusé de népotisme ; elle s'est également accrochée publiquement avec Hrithik Roshan, avec qui elle partageait l'affiche du film Kites qu'elle qualifie d'"ex idiot".

Roshan a toujours nié qu'ils aient eu une liaison.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ranaut a accusé le réalisateur Karan Johar de népotisme.

Ranaut a également critiqué l'industrie pour sa prétendue culture du "casting couch" - un euphémisme utilisé pour expliquer la pratique consistant à demander des faveurs sexuelles aux nouveaux arrivants en échange de rôles.

Sa franchise lui a valu des éloges pour avoir tenu tête aux gros bonnets de Bollywood. Mais depuis quelques mois, elle fait parler d'elle en déclenchant de nouvelles polémiques chaque semaine, voire chaque jour.

Cela a commencé à la mi-juin, lorsque Ranaut participe débat autour de la mort tragique de l'acteur Sushant Singh Rajput - qui a été retrouvé mort chez lui. La police de Mumbai a déclaré que Rajput s'est suicidé.

Ranaut a tweeté en accusant certaines personnes influentes de Bollywood d'avoir poussé l'acteur à se tuer. Elle a déclaré qu'il était un "outsider" comme elle qui n'avait pas de "parrains" dans l'industrie, et que les puissantes familles et directeurs de Bollywood avaient "saboté" sa carrière de façon "systématique".

Des semaines plus tard, lorsque le père de Rajput a accusé l'actrice et petite amie de son fils, Rhea Chakraborty, d'incitation au suicide, de vol de l'argent de son fils et de plusieurs autres méfaits, Ranaut a lancé une campagne de diffamation contre Chakraborty, la qualifiant de "petite droguée qui vivait aux crochets d'une superstar vulnérable et brisée, qui s'est fabriquée toute seule".

Chakraborty a nié toutes les accusations portées contre elle. Elle a été arrêtée au début de ce mois pour avoir acheté de la drogue pour Rajput et elle fait l'objet d'une enquête menée par trois agences fédérales.

Crédit photo, Empics Légende image, Rhea Chakraborty, l'actrice et petite amie de Sushant Singh Rajput, a été arrêtée au début de ce mois

Chakraborty a été la cible de certains des journalistes les plus en vue de l'Inde et de trolls sur les réseaux sociaux. Elle est devenue l'objet de ragots, d'insinuations et d'attaques misogynes, les sorties régulières de Ranaut sur le sujet ajoutant de l'huile sur le feu.

Ranaut s'est également attaqué à Bollywood de manière globale, en ravivant d'anciens conflits et en créant de nouveaux. Elle a été tout à tour la victime et le bourreau. Dans des interviews télévisées et des tweets, elle a relancé de vieilles chamailleries contre le réalisateur Karan Johar et l'acteur Hrithik Roshan. Elle a qualifié l'actrice Sonam Kapoor de "bimbo mafieuse", Urmila Matondkar de "star du soft-porn" et Swara Bhaskar et Richa Chadha d'"actrices de séries Z".

Elle a affirmé qu'il y avait une "mafia de la drogue" à Bollywood et a rebaptisé l'industrie "Bullywood" - un endroit où les nouveaux venus et les étrangers ne sont pas les bienvenus. Ses reproches ont conduit beaucoup de gens à s'interroger sur ses motivations.

"Kangana Ranaut est une excellente actrice qui était autrefois connu pour son art et son courage, mais dont le courage a dégénéré en autopromotion, attaques sexistes contre les femmes avec lesquelles elle n'est pas d'accord et la mise en avant d'un programme politique de droite", a déclaré la journaliste et critique de cinéma Anna MM Vetticad dans une interview.

Lorsque Kangana a soulevé pour la première fois la question du népotisme et a défié les puissants de Bollywood en 2017, c'était "remarquable", a déclaré Mme Vetticad, car l'actrice risquait de perdre beaucoup en agissant ainsi.

"Mais aujourd'hui, il y a un manque de logique, d'honnêteté et de cohérence dans ses déclarations", a déclaré M. Vetticad.

"Alors qu'elle prétend défendre ceux qui entrent dans Bollywood, Ranaut fait des commentaires humiliants, voire carrément misogynes, sur les nouveaux venus qui s'opposent à elle sur le plan idéologique, et il est devenu très clair que son engagement n'est pas pour la bonne cause mais pour se tailler une image d'ambassadrice du cinéma".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Deepika Padukone est l'une des stars les mieux payées de Bollywood.

Les attaques verbales de Ranaut contre Bollywood ont également trouvé un écho au Parlement indien, forçant le député et acteur vétéran Jaya Bachchan à défendre l'industrie "qui fournit un emploi direct à un demi-million de personnes par jour et un emploi indirect à cinq millions".

L'industrie du divertissement a une influence considérable sur l'imaginaire des gens en Inde. La presse indienne, en particulier les chaînes de télévision favorables au gouvernement, diffusent en boucle des reportages sur l'effondrement de Bollywood.

Ainsi, samedi, lorsque Deepika Padukone, l'une des stars les plus aimées de l'Inde, a été convoquée par les autorités antidrogue enquêtant sur des accusations de consommation de drogue à grande échelle à Bollywood, les journalistes se sont lancés dans une course poursuite en direct avec la voiture de l'actrice. Des scènes similaires ont été observées lorsque les actrices Shraddha Kapoor, Sara Ali Khan et Rakul Preet Singh ont été convoquées pour un interrogatoire. Toutes les quatre ont nié.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Hema, une jeune fille du Sénégal qui adore l'Inde

Ranaut a réagi en se moquant des actrices dans des messages sur Twitter, y compris un commentaire ciblant Padukone dans lequel elle affirmait que l'usage de drogue servait à traiter une dépression - une affirmation critiquée et démentie par les experts de la santé.

Ranaut a également été engagée dans une lutte acharnée avec le parti Shiv Sena dans le Maharashtra, l'État où se trouve Bombay - la capitale de Bollywood. Le Sena, qui dirige l'État, est un ancien allié - devenu un ennemi acharné - du BJP.

"Elle joue le jeu politique, en combattant pour le BJP contre Shiv Sena", a déclaré Bajpai.

Le Sena a répondu en la menaçant, en prétendant qu'une partie de son bureau avait été construite illégalement, puis en le démolissant - un acte pour lequel ils ont été sévèrement condamés par la Haute Cour de Bombay.

Les critiques disent que cette histoire ne serai qu'une manoeuvre politicienne. Elle survient à un moment où l'Inde est confrontée à de graves problèmes : un nombre de cas Covid-19 qui est le deuxième plus élevé au monde, une économie en chute libre et des tensions croissantes à la frontière avec la Chine.

Mais certains disent que les attaques contre les célébrités semble faire partie d'une complot visant à détruire Bollywood dans sa forme actuelle.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le bureau de Ranaut a été partiellement démoli par les autorités.

Ces dernières années, l'industrie du divertissement a été polarisée entre ceux qui soutiennent l'idéologie de droite du gouvernement et les libéraux qui s'y opposent.

"Avec l'enquête sur la drogue, le gouvernement tente de prendre le contrôle de Bollywood par l'intimidation et les menaces", a écrit l'auteur et chroniqueur Shobhaa De dans le Times of India.

"Les avantages à long terme d'une prise de contrôle insidieuse de la vie et du contenu produit par l'industrie indienne du divertissement sont évidents", écrit De.

Les motivations de Ranaut ne sont peut-être pas encore très claires, et pour l'instant, l'opinion divergent sur les raisons pour lesquelles elle tenterait de bouleverser l'industrie qui l'emploie.

"Elle a dit qu'elle avait été mal traitée au début et qu'elle ne s'en souciait guère. Et pour être juste, elle continue à se dresser contre les puissants, elle critique toujours le népotisme à Bollywood", a déclaré Bajpai.