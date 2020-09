Débat présidentiel : Qui a gagné l'affrontement Trump-Biden ?

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, En quoi la présidentielle américaine de 2020 est-elle si unique ?

Dans un débat qui était l'équivalent politique d'un combat alimentaire, le vainqueur était l'homme qui en sortait le moins couvert d'aliments.

Mardi soir, sur la base de sondages instantanés et de marchés de paris, cet homme était Joe Biden - ne serait-ce que parce que son objectif principal était de prouver aux Américains qu'il pouvait tenir le coup sous la pression, qu'il n'avait pas perdu une marche en raison de son âge avancé. Il devait montrer qu'il pouvait prendre une tarte au visage, métaphoriquement parlant, et garder son sang-froid.

Il a en grande partie satisfait à cette exigence, bien que ce soit en partie parce que Donald Trump, par son harcèlement et ses interruptions constants, a rarement donné à l'ancien vice-président l'occasion de dire quelque chose de vraiment dommageable pour sa propre cause.

Twitter Trump - l'aspect peu conventionnel, provocateur, insultant et propagateur de rumeurs de ce président - a été pleinement affiché pendant toute l'heure et demie qu'a duré l'événement.

Malheureusement pour le président, de nombreux Américains, même ses propres partisans, trouvent que son personnage sur les médias sociaux est l'un de ses attributs les moins attrayants.

Trump avait besoin de ce débat pour secouer une course qui penche contre lui - et qui a été remarquablement stable, à travers l'adversité économique, sanitaire et sociale.

Rien de cette mêlée générale ne semble susceptible de modifier la dynamique de ce concours ou de faire changer d'avis le dixième des électeurs américains qui se disent encore indécis (même s'ils se décideront peut-être à ne plus jamais en regarder un autre).

"Tu vas la fermer, mec ?"

On a très vite su quel genre de "débat" cela allait être. L'objectif de Donald Trump était de secouer Joe Biden - et il avait prévu de le faire en interrompant constamment l'ancien vice-président.Selon les chiffres de CBS News, Donald Trump a interrompu Joe Biden 73 fois au total.

Cela a donné lieu à une série d'échanges chaotiques, au cours desquels Trump a mis en doute l'intelligence de Biden et Biden a traité Trump de clown, l'a fait taire et lui a demandé, avec indignation, "Tu vas te taire, mec ?

À maintes reprises, Trump s'en prenait à Biden, laissant le démocrate rire et secouer la tête.

Alors que le modérateur Chris Wallace annonçait que le coronavirus était le prochain sujet et que les deux candidats auraient deux minutes et demie ininterrompues pour répondre, Biden s'est mis à rire : "Bonne chance."

La modération de ce prestigieux événement en Prime Time a peut-être été le pire travail en Amérique mardi soir.

Biden's deliberate camera move

Le coronavirus allait toujours être un terrain difficile pour le président - et le sujet est apparu très tôt dans le débat. Trump devait défendre une réponse à la pandémie qui a fait plus de 200 000 morts aux États-Unis. Il l'a fait en disant que les mesures qu'il a prises ont permis d'éviter d'autres décès et en laissant entendre que Biden aurait aggravé la situation.

La réponse de Biden a été de parler directement à la caméra, demandant aux téléspectateurs s'ils pouvaient croire Trump (les sondages indiquent qu'une majorité d'Américains désapprouvent la façon dont Trump a géré la pandémie).

Que pensent les électeurs de ce débat ?

Brian Chellgren - un avocat et un modéré de tendance conservatrice : On s'attendait à ce que ce soit chaotique, et ce fut le cas. Trump a contrôlé le message en interrompant, en parlant et en contrôlant davantage. Biden a mieux résisté que je ne l'aurais cru. Il a eu un peu chaud à plusieurs reprises. Je n'ai pas vu de grosses gaffes accrocheuses. J'ai trouvé que Biden a eu quelques périodes où il a dirigé son message directement vers la caméra et vers le public.

Keirsten Greggs - un recruteur de talents et un électeur progressiste : Au bout du compte, le perdant, c'était vraiment nous, le peuple américain. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que les choses se passent ainsi.

Joshua Roizman - un récent diplômé de l'université votant pour Biden : Biden est arrivé en tête. Il est sorti avec un message fort et je ne peux pas vous dire à quel point il était important qu'il regarde la caméra.

Ariel Hedlund - vote indépendant de droite pour Trump : Je pense que le point fort de M. Trump a été lorsqu'il a parlé de ce qu'il a accompli et de ce qu'il accomplira. D'autre part, Biden a très bien réussi lorsqu'il s'est adressé directement au peuple américain, mais il ne nous a jamais donné de détails et de faits. Je dois dire que le vice-président Biden a fait beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais.

"Beaucoup de gens sont morts et beaucoup d'autres vont mourir à moins qu'il ne devienne beaucoup plus intelligent, beaucoup plus rapide", a déclaré M. Biden.

Lors d'un échange révélateur, M. Trump s'est vanté de l'ampleur de ses rassemblements de campagne, tenus à l'extérieur car c'est ce que les "experts" - en insistant sur ce mot - suggèrent. Il a ensuite déclaré que Biden avait organisé des rassemblements plus petits parce qu'il ne pouvait pas attirer de plus grandes foules.

"Les gens veulent que leurs places soient ouvertes", a déclaré M. Trump.

"Les gens veulent être en sécurité", répondit Biden.

Ce va-et-vient a démontré une différence fondamentale dans la façon dont les deux candidats envisagent la pandémie et si la situation s'améliore - ou empire.

La race, les suprémacistes blancs et les banlieues

Un format de débat qui a regroupé les questions de race et de violence urbaine a donné lieu à des échanges animés qui ont montré clairement que Biden était plus à l'aise pour parler de la première, tandis que Trump voulait discuter de la seconde.

Biden a accusé le président de fomenter des divisions racistes, tandis que Trump a balayé le soutien de Biden à un projet de loi anti-criminalité de 1993 qui a conduit à des taux d'incarcération plus élevés pour les Noirs.

Biden s'en prendra plus tard à Trump pour avoir déclaré que les propositions de logement soutenues par les démocrates et destinées à accroître la diversité menaçaient de détruire les banlieues des villes américaines.

"Nous ne sommes plus en 1950, tous ces sifflets et ce racisme ne fonctionnent plus", a déclaré Biden. "Les banlieues sont dans l'ensemble intégrées".

Il a ajouté que la vraie menace pour les banlieues était le Covid-19 et le changement climatique.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, L'alternance de code linguistique une aptitude essentielle pour les professionnels noirs ?

Trump s'est vu offrir la possibilité de renoncer directement à la violence de la droite - de la part des milices et des tenants de la suprématie blanche. Il a dit qu'il le ferait, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt dit à un groupe d'extrême droite, les Proud Boys, de "prendre du recul et de se tenir prêt" (une réponse que l'organisation a ensuite célébrée).

Trump a alors pivoté pour attaquer l'antifa, un groupe d'activistes antifascistes et de foules partisans de la gauche.

Lorsqu'on a demandé à Biden si, en tant que chef autoproclamé du Parti démocratique, il avait appelé le maire de Portland ou le gouverneur de l'Oregon à prendre des mesures pour mettre fin aux troubles dans cette ville, il a répondu par la négative, déclarant qu'il n'occupait plus de poste électif.

Wallace avait donné aux deux candidats une chance de couper contre leurs propres bases, ce qui peut parfois être une stratégie politique judicieuse. Au lieu de cela, ils ont tous deux esquivé et feinté.

La mort de George Floyd et les conversations qui en ont résulté sur le racisme institutionnel et la violence policière ont conduit à des manifestations de masse comme il n'y en a pas eu depuis des décennies aux États-Unis.

Le débat de mardi n'a pas permis de faire la lumière sur ces moments historiques.

Trump vante sa capacité à faire bouger les choses

S'il y a un message que la campagne Trump voulait que les Américains retirent de ce débat - un clip qui a été extrait du compte-rendu du président alors même que le débat était en cours - c'est que Joe Biden a eu près d'un demi-siècle dans la fonction publique pour résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté, et ces problèmes existent toujours.

"En 47 mois, j'ai fait plus que ce que vous avez fait en 47 ans", a déclaré M. Trump au vice-président.

La réponse de M. Biden est venue plus tard dans le débat.

"Sous ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malades, plus pauvres, plus divisés et plus violents", a-t-il déclaré.

En 2016, M. Trump s'est présenté avec succès contre Washington et le statu quo. Le refaire après avoir siégé dans le Bureau ovale pendant trois ans et demi allait toujours être un défi, mais la façon dont il pourrait y parvenir est d'utiliser la longévité de Biden dans la vie publique contre lui.

Regarder aussi :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, "En Afrique, nos identités de genre ne sont pas reconnues''

Je suis le parti démocrate, pas Bernie

L'un des objectifs de Trump au cours de ce débat - et tout au long de la campagne - a été de dépeindre Biden comme étant redevable à l'aile gauche de son parti. Lors de son tout premier échange avec le président, Biden a présenté sa défense.

Le sujet d'ouverture du débat de ce soir était la Cour suprême, mais Biden a rapidement tourné la discussion vers la loi sur les soins abordables - qui est menacée en raison d'une affaire en instance devant la haute cour.

Trump a essayé d'accuser Biden de soutenir la "médecine socialisée" et de pousser à la suppression des assurances privées, ce qui a incité le démocrate à dire que ce n'était pas dans son plan - et c'est lui qui a remporté l'investiture présidentielle démocrate.

"Je suis le Parti démocrate en ce moment", a-t-il déclaré. "Le programme du Parti démocrate est ce que j'ai approuvé."

La tactique a refait surface plus tard, lors d'un échange sur le changement climatique, lorsque Trump a tenté de lier Biden aux dépenses massives et aux propositions de régulation du programme "Green New Deal" adopté par de nombreux membres de la gauche.

"Je ne soutiens pas le Green New Deal", a déclaré M. Biden. "Je soutiens le plan Biden que j'ai proposé."

"Oh, vous ne le soutenez pas ?" demanda Trump. "Eh bien, c'est une grande déclaration."

Biden, en se distinguant des progressistes de son parti, semblait confiant que son flanc gauche tiendrait le coup au moment du vote.

Biden ne fait pas de mal à Trump avec ses "impôts cachés".

Lorsque l'article du New York Times sur les impôts de M. Trump est sorti dimanche soir, il a été considéré comme une bombe - le public a enfin pu voir les informations que le président avait, en rupture avec la tradition, retenues pendant des années.

Les analystes politiques et les pronostiqueurs se sont demandé comment Trump allait gérer cette situation pendant le débat.

Crédit photo, Reuters

Cependant, lorsque le sujet a été abordé, Donald Trump a proposé une défense similaire à celle qu'il a fournie en 2016, lorsqu'il s'est vanté de connaître le code des impôts mieux que tout autre candidat précédent - et sa capacité à éviter une facture fiscale plus importante était simplement le fait qu'il profitait de la loi.

Biden, pour sa part, a essayé de transformer le sujet en une condamnation de la réforme fiscale adoptée par les républicains. Bien qu'il ait fait remarquer que M. Trump payait moins d'impôts fédéraux que les enseignants, ce message - qui aurait pu être une attaque puissante - a été enterré dans la bagarre qui a suivi avec le président.

Si les déclarations d'impôts de M. Trump ont un quelconque intérêt dans cette campagne, ce ne sera pas à cause de ce débat.

A regarder aussi sur BBC Afrique :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La première mine d’Afrique gérée uniquement par des femmes

Cela ne finira pas bien

La dernière partie du débat a porté sur la sécurité des élections et les préoccupations - présentées par la gauche et la droite - que l'élection ne soit pas libre et équitable.

En ce qui concerne les détails de la discussion, si l'on peut appeler cela ainsi, ils ont surtout tourné autour de Trump, qui a partagé une série d'anecdotes trompeuses qui, selon lui, démontrent que le vote par correspondance, sur lequel des millions d'Américains vont compter cette année, est entaché de corruption et d'incompétence.

"Cela ne va pas bien se terminer", a déclaré M. Trump à un moment donné - un sentiment que de nombreux Américains des deux côtés de l'allée politique partageront, bien que pour des raisons différentes.

Biden, pour sa part, a essayé de prendre les devants. Il a demandé que tous les bulletins de vote soient comptés et a promis de respecter les résultats de l'élection une fois qu'un vainqueur aurait été désigné. Il semblait avoir quelques points supplémentaires à faire valoir en conclusion, mais Trump l'interrompit à nouveau et Wallace annonça alors que le débat était terminé.

Ce fut la fin soudaine d'une soirée chaotique qui ne peut guère être qualifiée de débat au sens traditionnel du terme. Ces événements font rarement basculer une élection d'une manière ou d'une autre, et celle-ci a été si confuse qu'il semble peu probable que peu d'esprits aient changé.

C'est sans doute une mauvaise nouvelle pour M. Trump, étant donné que l'une de ses réelles faiblesses a été d'avoir des électrices de banlieue qui disent être rebutées par les manières parfois grossières du président.

Mais si l'objectif de M. Trump était de transformer cette campagne en une horrible mêlée, laissant les électeurs aliénés par le processus et incertains quant à la clarté ou à la résolution du problème à la fin, c'est le résultat d'une soirée bien remplie.

Regarder aussi :