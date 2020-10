Adoption transraciale : "j'ai été accusé d'avoir kidnappé mon fils adoptif blanc parce que je suis noir"

Crédit photo, Fosterdadflipper

Les histoires d'adoption transraciale mettent le plus souvent en scène des familles blanches qui adoptent des enfants noirs et asiatiques. Lorsque le contraire se produit, et que des parents noirs et asiatiques adoptent des enfants blancs, les fonctionnaires et le public peuvent devenir très méfiants.

Johnny, sept ans, était sur le point de perdre la tête. Il s'était réveillé en boudant et la situation ne faisait que s'aggraver au fur et à mesure que la journée avançait. Aujourd'hui, dans un restaurant de Charlotte, en Caroline du Nord, Peter a pu voir Johnny se disputer avec un autre enfant dans l'aire de jeu. Il a dû agir rapidement pour faire sortir son fils adoptif du restaurant avant qu'une forte crise de colère n'éclate. Prenant le garçon dans ses bras, Peter a rapidement réglé l'addition.

Alors qu'il transportait Johnny vers leur voiture, l'enfant agité se tortillait pour échapper à son étreinte, et était encore agité lorsque Peter le déposa pour ouvrir la portière de la voiture.

Une femme s'est approchée d'eux, en fronçant les sourcils.

"Où est la mère de ce garçon ?" demanda-t-elle.

"Je suis son père", répondit Peter.

La femme a fait un pas en arrière et s'est tenue devant la voiture de Peter. Elle a regardé sa plaque d'immatriculation et a sorti son téléphone.

"Bonjour, police s'il vous plaît", dit-elle calmement en décrochant le téléphone. "Hé, il y a un homme noir. Je pense qu'il est en train de kidnapper un petit enfant blanc."

Johnny s'est soudain immobilisé, et a levé les yeux vers Peter. Peter mit son bras autour de son fils adoptif.

"C'est bon", dit-il au garçon.

Sur le site de voyage Lonely Planet, la ville poussiéreuse de Kabale est décrite comme "le genre d'endroit où la plupart des gens passent le plus vite possible". En Ouganda, près des frontières du Rwanda et de la RD Congo, elle sert de point de transit sur la route vers plusieurs parcs nationaux célèbres des environs.

Pour Peter, sa ville natale conserve des souvenirs douloureux.

Il a été élevé dans la pauvreté. Enfant, huit membres de sa famille dormaient sur le sol dur d'une hutte de deux chambres à coucher.

Crédit photo, Fosterdadflipper Légende image, La mère de Peter se tient devant la maison où il a grandi

"Il n'y avait pas grand-chose à espérer. Si nous avions un repas, c'était des pommes de terre et de la soupe", dit-il, "et si nous avions de la chance, nous avions des haricots".

La violence et l'alcoolisme étaient une réalité quotidienne dans la vie de Peter. Pour y échapper, il courait chez ses tantes, qui n'habitaient qu'à quelques mètres de là.

"D'un côté, il y avait une grande famille élargie disponible, et j'ai appris qu'il faut un village pour élever un enfant", dit-il, "mais c'était chaotique".

À l'âge de 10 ans, Peter a décidé qu'il préférait être sans abri. Alors, prenant le plus de monnaie possible, il a couru jusqu'à l'arrêt de bus.

"Lequel va le plus loin ?", demande-t-il à une femme qui l'attend à l'arrêt. Elle lui montra un bus, et bien que Peter ne puisse pas lire le panneau, il monta à bord. Il se dirigeait vers la capitale de l'Ouganda, à 400 km de là.

Lorsque Peter est descendu à Kampala après presque une journée de voyage, il s'est dirigé vers les étals du marché qui bordaient les rues et a demandé aux vendeurs s'il pouvait travailler - n'importe quel travail - pour se nourrir.

Crédit photo, Fosterdadflipper Légende image, Jacques Masiko, à droite, a retiré Peter de la rue et lui a donné une éducation

Pendant les deux années qui ont suivi, Peter a vécu dans la rue. Il s'est lié d'amitié avec d'autres garçons sans abri et ils ont partagé leurs gains ou leurs repas. Peter dit qu'il a appris une compétence de vie inestimable : reconnaître la gentillesse des autres d'un seul coup d'œil.

Un de ces hommes gentils était Jacques Masiko. Il se rendait au marché pour sa boutique hebdomadaire, et il achetait à Peter un repas chaud avant son départ. Au bout d'un an environ, M. Masiko a demandé à Peter s'il souhaitait recevoir une éducation. Peter a dit oui, et M. Masiko s'est arrangé pour qu'il commence dans une école locale.

Au bout de six mois, voyant Peter s'épanouir dans ses cours, M. Masiko et sa famille ont demandé au garçon de venir vivre avec eux. En Jacques Masiko, Peter a trouvé un homme qui l'a traité comme un membre de sa famille. Peter lui a rendu la pareille en excellant à l'école et en obtenant finalement une bourse d'études pour une université américaine.

Quelques décennies plus tard, Peter a la quarantaine et s'installe avec bonheur aux États-Unis. Il travaillait pour une ONG qui emmenait des donateurs en Ouganda pour aider les communautés défavorisées. C'est lors d'un de ces voyages, où il a vu une famille blanche voyager avec sa fille adoptive, que Peter a réalisé que les enfants américains avaient parfois autant besoin d'un nouveau foyer que les enfants ougandais.

À son retour en Caroline du Nord, Peter s'est rendu dans une agence locale de placement en famille d'accueil et a déclaré qu'il souhaitait faire du bénévolat.

"La dame du bureau d'accueil lui a demandé si elle pensait à devenir parent d'accueil, en notant ses coordonnées.

"Je suis célibataire", répondit Peter.

"Et alors ?" a-t-elle répondu, "Il y a beaucoup de garçons dans le système de soins qui cherchent des modèles masculins, des gens qui veulent être une figure paternelle dans leur vie."

Un seul autre homme célibataire s'était inscrit pour être parent d'accueil dans l'État de Caroline du Nord à l'époque.

Lorsqu'il a rempli ses formulaires, Peter a supposé qu'il serait automatiquement jumelé avec des enfants afro-américains. Mais il a été choqué de constater que le premier enfant qui lui a été confié était un garçon blanc de cinq ans.

"C'est alors que j'ai réalisé que tous les enfants avaient besoin d'un foyer et que la couleur ne devait pas être un facteur pour moi", explique Peter.

"J'avais deux chambres libres et je devais accueillir tous ceux qui en avaient besoin.

"Tout comme M. Masiko m'a donné une chance, je voulais faire cela pour d'autres enfants.

Pendant trois ans, neuf enfants sont restés avec Peter, utilisant sa maison comme un bouche-trou pendant quelques mois avant de retourner dans leur famille. Ils étaient noirs, hispaniques et blancs.

"Une chose à laquelle je n'étais pas préparé, c'est la difficulté qu'il y avait à voir un enfant partir", dit-il. "Ce n'est pas quelque chose auquel on peut se préparer."

Crédit photo, Fosterdadflipper

Peter a laissé de longs espaces entre les enfants afin d'être émotionnellement disponible pour le prochain.

Ainsi, lorsqu'il a reçu un appel tard un vendredi soir de l'agence d'accueil concernant un garçon de 11 ans du nom d'Anthony qui avait besoin d'un endroit où rester de toute urgence, Peter a résisté.

Cela faisait seulement trois jours que le dernier enfant était parti, alors j'ai dit : "Non, il me faut au moins deux mois". Mais ensuite, ils m'ont dit qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel, un cas tragique, et qu'ils avaient juste besoin de l'héberger pour le week-end jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution".

À contrecœur, Peter a accepté et Anthony - un grand garçon pâle et athlétique aux cheveux bruns bouclés - a été déposé chez lui à 3 heures du matin. Le lendemain matin, Anthony et Peter se sont assis pour prendre leur petit-déjeuner.

"Vous pouvez m'appeler Peter", dit-il au garçon.

"Je peux t'appeler papa ?" fut la réponse d'Anthony.

Peter était choqué. Les deux s'étaient à peine parlés. Bien qu'il ne connaissait pas encore l'histoire d'Anthony, Peter se sentit immédiatement connecté à lui. Ils passèrent le week-end à cuisiner et à discuter. Ils se sont rendus au centre commercial pour que Peter puisse lui acheter des vêtements. Ils se sont posé des questions superficielles : quelle nourriture ils aimaient, quel genre de films ils appréciaient.

"Nous essayions tous les deux de voir comment nous pourrions nous entendre."

Crédit photo, Fosterdadflipper

Lundi, quand l'aide-soignant est venu, Peter a appris l'histoire d'Anthony.

Il était dans le système de placement familial depuis l'âge de deux ans, et avait été adopté par une famille à l'âge de quatre ans.

Mais aujourd'hui, sept ans plus tard, les parents adoptifs d'Anthony l'ont abandonné dans un hôpital.

"Je n'arrivais pas à y croire", dit Peter.

"Ils ne lui ont jamais dit au revoir, ils n'ont jamais donné de raison et ils ne sont jamais revenus. Ça m'a tué. Comment les gens ont-ils pu faire ça ?

"La vie d'Anthony m'a ramené à mon enfance. Ce gamin était comme moi à l'âge de 10 ans dans les rues de Kampala, n'ayant nulle part où aller. Alors je me suis tourné vers l'assistante sociale et j'ai dit : "Vous savez quoi ? J'ai juste besoin des papiers pour qu'il puisse aller à l'école et tout ira bien".

Peter a regardé Anthony et s'est rendu compte que le garçon avait peut-être eu une prémonition.

Souviens-toi, il m'a tout de suite appelé "papa". Ce gamin savait que je serais son père."

Les parents adoptifs d'Anthony étaient allés au tribunal du comté pour lui céder leurs droits, il était donc disponible pour être placé dans une famille.

"Je pense que nous avons tous les deux su immédiatement qu'il resterait avec moi de façon permanente", dit Peter. En moins d'un an, Peter avait officiellement adopté Anthony.

Alors qu'ils s'installaient ensemble, Anthony voulait tout savoir sur la vie de son père en Ouganda, dit Peter, parce que maintenant, c'était aussi son héritage. Anthony aidait Peter à préparer des plats ougandais comme le katogo, un petit déjeuner composé de dés de manioc mélangés à des haricots.

A l'école, Anthony a commencé à prendre plaisir à présenter Peter à ses amis.

"C'est mon père", annonçait-il, appréciant les regards parfois confus de ses camarades de classe.

Mais il y a eu des moments difficiles. Un jour de vacances, la sécurité de l'aéroport a arrêté Anthony pour lui demander où étaient ses parents.

Anthony a indiqué Peter aux fonctionnaires, qui ont immédiatement commencé à effectuer une vérification des antécédents. Anthony est devenu de plus en plus frustré par ce qu'il considérait comme du racisme flagrant, mais Peter l'a calmé.

"Je suis ton père et je t'aime, mais les gens qui me ressemblent, nous ne sommes pas toujours bien traités", a dit Peter à Anthony, qui avait alors 13 ans. "Ton travail n'est pas de t'énerver contre les gens qui me traitent ainsi, ton travail est de t'assurer que tu traites les gens qui me ressemblent avec honneur."

Au printemps de cette année, l'agence d'accueil a appelé Peter pour voir s'il pouvait s'occuper temporairement d'un garçon de sept ans appelé Johnny (ce n'est pas son vrai nom), qui avait besoin d'une famille d'accueil au début de la pandémie de coronavirus. Johnny s'est installé aussi bien qu'Anthony, et à l'instar de son frère adoptif, il l'a appelé "papa".

Johnny, avec ses cheveux blonds raides et son petit cadre pâle, attirait des regards encore plus suspects lorsqu'il était avec Peter.

C'est pourquoi Peter n'a pas été surpris lorsque la dame qui les a vus sortir du restaurant a appelé la police. Il ne leur a fallu que quelques minutes pour vérifier que Peter était bien le tuteur de Johnny, mais l'événement a laissé le garçon ébranlé.

Peter lui a expliqué que ce genre de choses pouvait arriver de temps en temps, parce qu'il était noir et que Johnny était blanc.

L'histoire d'une mère

Comme Peter, Keia et son mari ont adopté un enfant blanc, Princeton. Ils ont également été confrontés à l'incompréhension et à la suspicion.

C'était un sujet dont Pierre et Anthony avaient déjà parlé.

Après l'assassinat de George Floyd en mai, ils ont eu une longue et émouvante conversation sur la question de la vie des noires. Peter a demandé à Anthony de s'assurer qu'il avait son téléphone portable à portée de main si la police les arrêtait.

"En tant que Noir, j'ai 10 secondes pour expliquer qui je suis à la police avant que cela ne dégénère", dit Peter.

Je dis toujours à Anthony : "Si la police m'arrête, s'il te plaît, prends ton téléphone et enregistre tout de suite". Parce que je sais qu'il est mon seul témoin, vous savez ? Et j'ai 10 secondes pour sauver ma vie."

"Je pense qu'il a compris. Il sait que parce que nous sommes en Amérique et que j'ai l'air différent pour lui, je vais être traité différemment.

"Ce genre de tension et de suspicion n'est pas quelque chose qu'un parent blanc affronte quand il adopte un enfant noir."

Selon Nicholas Zill, psychologue et chercheur à l'Institute for Family Studies, les familles blanches aux États-Unis sont beaucoup plus susceptibles que les familles noires d'adopter des enfants en dehors de leur race.

Les dernières données disponibles, qui datent de 2016, montrent que seulement 1 % des adoptions par des familles noires concernaient des enfants blancs - dans 92 % des cas, elles ont adopté des enfants noirs. En revanche, 11 % des adoptions par des familles blanches concernaient des enfants multiraciaux, et 5 % des enfants noirs, selon Zill.

"Actuellement, il est encore très rare de voir des familles noires adopter des enfants blancs, bien plus que l'inverse et cela peut être lié aux préjugés culturels qui existent encore au sein du système d'adoption américain".

Crédit photo, Fosterdadflipper

L'année dernière, le couple britannique Sandeep et Reena Mander a obtenu environ 120 000 livres de dommages et intérêts après qu'un juge a décidé qu'ils avaient été victimes de discrimination en n'étant pas autorisés à adopter un enfant d'origine non asiatique.

Le couple a déclaré que le service d'adoption local leur avait demandé de faire des recherches sur l'adoption d'un enfant d'origine indienne ou pakistanaise, et a poursuivi le Royal Borough of Windsor and Maidenhead, dans une affaire soutenue par la Commission pour l'égalité et les droits de l'homme.

"La loi au Royaume-Uni est très claire sur le fait que la race ne doit pas être un facteur décisif dans le placement des enfants", déclare Nick Hodson, associé du cabinet d'avocats McAlister Family Law, spécialisé dans le droit des enfants depuis plus de 20 ans.

"La loi sur les enfants et les familles de 2014 a supprimé l'obligation pour les conseils locaux de tenir dûment compte des origines raciales et culturelles des enfants lorsqu'ils les mettent en relation avec des adoptants. En effet, historiquement, les enfants BAME attendaient beaucoup plus longtemps que les enfants blancs pour être jumelés".

Les besoins individuels de l'enfant sont désormais mieux pris en compte, dit-il. Mais il admet qu'il est possible que les parents de la BAME, comme les Manders, aient encore des difficultés.

"Il se pourrait bien qu'il y ait un décalage entre ce que dit la loi et ce qui se passe sur le terrain", dit-il.

Peter dit que, bien qu'il n'ait pas eu de difficultés en tant que soignant noir dans le système de placement familial de Caroline du Nord, adopter Anthony a peut-être été plus facile que d'habitude en raison de son âge. Nicholas Zill ajoute qu'après l'âge de cinq ans, il est plus difficile de placer les enfants dans un foyer permanent.

Peter connaît d'autres familles noires qui ont dû attendre longtemps parce qu'un enfant de la même race n'était pas disponible.

"Nous ne vivons pas dans une société égalitaire", dit-il, "mais je veux être visible pour briser les stéréotypes. Il existe des stéréotypes sur les hommes noirs en tant que pères absents, en tant que criminels, tout cela joue un rôle. C'est pourquoi j'ai été ouvert au sujet de mon rôle de parent et que je publie régulièrement des photos de moi et des garçons sur Facebook et Instagram".

Crédit photo, Fosterdadflipper

Il a gagné près de 100 000 followers sur Instagram en documentant leur vie quotidienne - sous le nom de Fosterdadflipper - et a été invité sur l'émission Good Morning America d'ABC.

Peter a des projets pour les enfants après l'assouplissement des restrictions de voyage. Il veut les emmener en Ouganda pour qu'ils puissent voir d'où vient leur père. Il veut établir une relation avec la famille de Johnny afin que la transition du garçon vers sa maison ne soit pas douloureuse. Mais malgré quelques offres sur sa messagerie privé sur Instagram, il n'a aucun désir de commencer une relation amoureuse.

"Mes garçons n'ont pas eu de figures masculines stables dans leur vie", dit Peter. "Ils ont besoin que je leur soit entièrement dévoué en ce moment, et tant qu'ils en auront besoin, je serai là pour eux complètement."

Toutes les photos ont été gracieusement fourni par Peter