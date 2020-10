Femmes en l'informatique : les bonnes et les mauvaises nouvelles

Ces derniers jours, on m'a raconté deux histoires sur les différences entre les sexes dans l'enseignement de l'informatique.

La bonne nouvelle est qu'une grande université a doublé en un an le nombre de femmes venant étudier l'informatique.

Qu'est-ce qui a fait la différence ?

Il y avait un nouveau groupe "Femmes dans la Tech" à l'université, les étudiantes ont été emmenées à des événements externes mettant en vedette d'éminentes femmes, et lors des journées portes ouvertes, elles se sont assurées que la moitié des universitaires et des étudiants parlant du cours d'informatique étaient des femmes.

"C'est en partie grâce au bouche à oreille, car les étudiants qui s'amusent bien le disent à leurs frères et sœurs ou à leurs amis", explique-t-elle.

"Les enseignants verront aussi ce que nous faisons, probablement principalement par le biais des réseaux sociaux. Et donc ils seront peut-être plus enclins à encourager les filles à postuler à Durham".

Zulia Shavaeva, qui travaille maintenant à la division cloud computing d'Amazon, AWS, a déclaré : "C'était incroyable de faire partie d'une université et d'un département qui non seulement nous soutient, mais qui est aussi si engagé à combler le fossé entre les femmes qui étudient et celles qui travaillent dans le domaine de la technologie".