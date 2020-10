Coronavirus : comment sécuriser les mosquées et les églises ?

Une mosquée de Bradford teste un nouvel équipement conçu pour prévenir la propagation du coronavirus. Le Dr John Wright, du Royal Infirmary de la ville, y jette un coup d'œil et découvre comment d'autres lieux de culte se sont adaptés aux conditions de la pandémie. Il entend également parler d'un essai aux États-Unis visant à tester si la prière peut aider les patients atteints de Covid-19 en soins intensifs.

Le fait que le chemin de la normalité soit jalonné de pubs, de magasins et de restaurants est une réflexion révélatrice sur notre société. Lorsque la quarantaine a pris fin, la priorité du gouvernement était de remettre les gens dans la rue et, bien sûr, les entreprises avaient grandement besoin de leur soutien. Mais il est intéressant de constater que notre santé économique est prioritaire, tandis que notre santé spirituelle reste facultative.

La fermeture des églises, des mosquées et des temples pendant le confinement a laissé un vide béant dans la vie de nombreuses personnes, et leur réouverture a permis un retour bienvenu des liens tant religieux que sociaux, en particulier pour les personnes âgées.

Nous savons, depuis les jours sombres du pic de la pandémie, que les milieux religieux ont accueilli certains des événements qui ont alimenté la transmission de l'infection : mariages, funérailles et même chorales. Après la levée des mesures de confinement, les églises ont été à l'origine d'épidémies en Corée du Sud et aux États-Unis. La réouverture des lieux de culte reste donc un défi, et c'est un défi qu'ils ont dû relever sans l'aide financière du chancelier.

J'ai visité l'une des mosquées de Bradford avec mon bon ami Zulfi Karim, qui, en plus d'être le président du Conseil des mosquées de la ville, est un survivant de Covid-19 - et de justesse. Il a attrapé le virus dès le début de la pandémie et a été atteint d'une maladie implacable et épuisante, suivie d'une débilité persistante qui a duré plus de six mois.

La mosquée al-Markaz ul Islami, située dans un moulin reconverti, est un point de convergence pour la communauté musulmane locale ainsi qu'un foyer spirituel. Comme toutes les autres mosquées de la ville, elle a fermé pendant la période de fermeture et sa congrégation s'est adaptée à la prière à domicile. Avec la levée du verrouillage, l'imam a reconnu l'importance de fournir un espace sûr à sa congrégation et a travaillé avec deux médecins généralistes locaux, Tahir Shaheen et Shiraz Ali, pour créer un lieu de culte sécurisé par Covid.

Légende image, Zulfi Karim est aspergé de jets de désinfectant

Ils m'ont montré comment ils ont redessiné la mosquée avec les dernières technologies pour détecter les fièvres et vérifier que les masques sont bien portés. Une cabine de sécurité de style aéroport vaporise un brouillard pour désinfecter tous les visiteurs et un système de ventilation intelligent vérifie la pureté et la circulation de l'air.

"Dans le confinement, les gens priaient à la maison, mais certaines prières ne sont valables que si elles sont en congrégation, comme la prière du vendredi. Notre nombre est maintenant limité ; nous n'avons de capacité que pour 10 à 15% de notre capacité normale compte tenu des restrictions. Nous avons beaucoup plus de personnes qui veulent venir que nous ne pouvons en accueillir", me dit Zulfi.

Depuis début juillet, un système de réservation en ligne a été mis en place. Lorsque les gens franchissent la porte, le nouvel équipement mesure instantanément leur température corporelle et toute personne ayant de la fièvre est guidée vers une salle de quarantaine où elle peut être contrôlée à nouveau, me dit l'imam Muhammad Ishtiaq.

Ceux dont la température est normale se dirigent vers une station d'assainissement, et de là vers la salle de prière, où il y a des marques sur le sol à un mètre de distance. L'équipement a été généreusement donné par une société appelée P4 Technology et la mosquée va l'essayer pendant un an.

"Si la technologie nous le permet, et qu'elle a été approuvée, nous espérons que nous pourrons enlever les masques faciaux et nous tenir côte à côte", dit l'imam.

"Si cela nous est bénéfique, nous voulons que toutes les autres religions et tous les autres groupes puissent en bénéficier", ajoute le Dr Shazad Ali.

Au temple sikh de Leeds Road, à Bradford, des bénévoles vérifient que les fidèles portent des masques faciaux. Les gens ont été encouragés à rester à une distance de deux mètres et les chanteurs ont été placés derrière des écrans de verre. Au début de ce mois, cependant, une personne qui avait fréquenté le temple a été testée positive au Covid-19 et toutes les personnes présentes le même jour ont dû s'isoler pendant deux semaines.

L'évêque de Bradford, Toby Howarth, me dit que la communion dans la cathédrale est maintenant très différente. Seul le prêtre peut recevoir le vin ; le prêtre descend alors l'allée en mettant le pain dans la main de chacun, en se désinfectant les mains à chaque fois. Dans certaines églises, les services sont organisés en ligne, ou les fidèles peuvent regarder un sermon enregistré et se rendre ensuite à leur église pour la communion.

"Ensuite, il y a d'autres endroits qui distribuent la liturgie chez les gens, et tout le monde dit la liturgie à la même heure chaque semaine, sachant que tout le monde dit la même chose", dit l'évêque Toby. "Il y a donc ce sentiment que même si je ne peux pas vous voir, nous le faisons en même temps - et presque avec une conscience accrue des gens qui le disent parce qu'ils ne sont pas dans le même bâtiment".

Un bel exemple de la rencontre entre la religion et la science dans l'espoir de combattre le Covid-19 est celui du Kansas, aux États-Unis, où des médecins et des chefs religieux mènent un essai de prière pour les patients atteints de Covid-19 en soins intensifs.

Il ne s'agit pas non plus d'un essai de Mickey Mouse. Il s'agit d'un essai contrôlé en double aveugle et randomisé sur 1 000 patients, et les essais ne sont pas beaucoup plus solides scientifiquement que cela. Maintenant, je soupçonne que la plupart des patients seraient un peu inquiets si, dans le service du matin, leurs médecins se mettaient à genoux et commençaient à appeler à l'intercession de Dieu. Cela ne vous remplirait certainement pas d'optimisme.