Le coronavirus risque de provoquer "la plus forte augmentation du nombre de mariages d'enfants depuis 25 ans"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les familles sont plongées dans la pauvreté par la pandémie, forçant les filles à se marier précocement (photo d'archive)

La pandémie de coronavirus pourrait entraîner une forte hausse des mariages d'enfants dans le monde, remettant en cause 25 ans de progrès dans la lutte contre cette pratique, a averti une organisation caritative.

Save the Children a déclaré que Covid-19 avait mis 2,5 millions de filles supplémentaires en danger de mariage précoce d'ici 2025.

La pandémie augmente la pauvreté, obligeant les filles à quitter l'école et à travailler ou à se marier, a déclaré l'organisation caritative.

Dans certaines régions d'Asie du Sud, d'Afrique et d'Amérique latine, les filles sont les plus vulnérables.

L'organisation caritative britannique appelle les dirigeants du monde entier à s'engager à financer et à soutenir davantage les efforts visant à lutter contre le mariage des enfants et l'inégalité entre les sexes.

"Ces mariages violent les droits des filles et les exposent à un risque accru de dépression, de violence à vie, de handicap et même de mort", a déclaré Karen Flanagan, conseillère en protection de l'enfance pour Save the Children.

Selon elle, 78,6 millions de mariages d'enfants ont été empêchés au cours des 25 dernières années, mais les progrès pour mettre fin à cette pratique ont "ralenti".

Le mois dernier, Girls Not Brides, un groupe qui fait campagne pour mettre fin aux mariages d'enfants, a déclaré à la BBC qu'il observait également cette tendance, provoquée par le ralentissement des économies et à la fermeture des écoles pendant la pandémie.

Le Dr Faith Mwangi-Powell, directrice générale de Girls Not Brides, a déclaré que l'éducation "fournit un filet de sécurité pour les filles". Elle a ajouté qu'il fallait davantage de soutien financier, de suivi et d'engagement communautaire pour garantir que les filles puissent aller à l'école.

Quelle est l'ampleur du problème ?

Environ 12 millions de filles sont victimes de mariages précoces chaque année, selon l'organisation caritative.

Mais son rapport indique que ce nombre devrait augmenter sensiblement au cours des cinq prochaines années, car les conséquences économiques de la pandémie se font sentir.

Rien qu'en 2020, 500 000 autres filles risquent d'être forcées de se marier et jusqu'à un million d'autres devraient tomber enceintes, selon l'organisation caritative.

Si aucune mesure n'est prise, il pourrait y avoir 61 millions de mariages d'enfants d'ici 2025, selon l'organisation caritative, mais cette estimation pourrait n'être que "la partie émergée de l'iceberg".

"La pandémie pousse de plus en plus de familles dans la pauvreté, obligeant de nombreuses filles à travailler pour faire contribuer aux besoins de leur famille et à abandonner l'école - avec beaucoup moins de chances que les garçons d'y retourner un jour", a déclaré Bill Chambers, le président et directeur général de l'organisation caritative.

"Un risque croissant de violence et d'exploitation sexuelle, combiné à une insécurité alimentaire et économique croissante, signifie également que de nombreux parents estiment n'avoir d'autre choix que de forcer leurs jeunes filles à épouser des hommes plus âgés".

En avril, les Nations unies ont déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à 13 millions de mariages d'enfants supplémentaires dans le monde au cours de la prochaine décennie en raison de la pandémie.

'Les filles livrent leur corps à des hommes plus âgés'

Pour son rapport, Save the Children s'est entretenu avec Esther, qui vit à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.

Des mesures de confinement visant à empêcher la propagation du Covid-19 dans sa communauté ont entraîné la fermeture d'écoles et de certains espaces publics.

Pour l'instant, elle aide sa mère à s'occuper des poulets de la famille, mais l'impact économique de la pandémie se fait sentir - et en particulier chez les filles.

"De nombreux parents de mon quartier vendaient autrefois des marchandises au grand marché en plein air. Mais à cause du confinement, ils ne font plus rien. Les filles doivent se tourner vers des hommes plus âgés pour subvenir à leurs besoins", a déclaré Esther.

'Je ne peux jamais compromettre mon éducation'

L'organisation caritative a également parlé à Abena, conseillère de Save the Children en Éthiopie, âgée de 16 ans .

Abena a travaillé avec les communautés locales pour empêcher que les filles soient contraintes d'épouser des hommes plus âgés. Malgré cela, les parents d'Abena voulaient toujours qu'elle se marie à 16 ans avec "un homme éduqué et aisé".

Abena les a persuadés qu'elle devait poursuivre ses études.

Ma réponse a été "pas question", a-t-elle dit. "Je ne peux jamais compromettre mon éducation, et la demande de mariage elle-même est une violation des droits d'une fille tant qu'elle a moins de 18 ans".

Le Global Girlhood Report 2020 de l'organisation caritative, publié jeudi, analyse les effets du Covid-19 sur l'égalité des sexes dans le monde.

Le rapport a également constaté que :

Les filles touchées par les crises humanitaires sont les plus exposées au risque de mariage d'enfants

Neuf des dix pays présentant les taux les plus élevés de mariage d'enfants sont considérés comme des États fragiles

La pandémie a entraîné une augmentation de la violence sexiste dans le monde entier, une fille sur dix ayant été victime de viol ou de violence sexuelle

Les Nations unies s'attendent à ce que deux millions de cas supplémentaires de mutilation génitale féminine soient enregistrés au cours des dix prochaines années en raison de la pandémie

