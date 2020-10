La sortie du nouveau James Bond de nouveau reportée en 2021

Crédit photo, Universal Légende image, No Time To Die marque le chant du cygne de Daniel Craig dans le rôle de James Bond

La première de "No Time To Die" avait déjà été déprogrammée d'avril pour novembre en raison de la pandémie de coronavirus.

La sortie est maintenant reportée au 2 avril 2021 "afin d'être vu par un public mondial", selon une déclaration sur le site web dédié au film.

"Nous comprenons que ce retard un motif de déception pour nos fans, mais nous sommes maintenant impatients de présenter No Time To Die l'année prochaine".

No Time To Die, le 25ème épisode de la franchise Bond, marque la dernière apparition de Daniel Craig en tant qu'agent des services secrets britanniques, 007.

Les bandes-annonces du film, ainsi que la chanson titre de Billie Eilish, sont déjà sorties - la vidéo d'Eilish ayant débuté il y a quelques jours à peine - avant la décision de dernière minute de vendredi de reporter la sortie.

Les initiés de l'industrie se demandaient si le studio allait respecter la date de sortie de novembre, après les résultats médiocres du film Tenet de Christopher Nolan, qui est sorti le mois dernier.

Cette épopée de science-fiction, dont la réalisation a coûté environ 200 millions de dollars, a jusqu'à présent rapporté 243 millions de dollars à l'échelle internationale, mais seulement 41 millions de dollars aux États-Unis - où les cinémas de Los Angeles, New York et San Francisco restent en grande partie fermés.

Une part importante des recettes des films de Bond provient du marché britannique et européen, où le coronavirus est à nouveau en hausse et où le studio pourrait craindre que des restrictions éventuelles limitent les recettes du box-office en novembre.

Le précédent film de Bond, Spectre 2015, a rapporté près de 900 millions de dollars au box-office mondial, remportant un Oscar pour la meilleure chanson originale. Le dernier film ne sera plus en lice pour les Oscars de 2021 selon les directives actuelles.

Crédit photo, PA Media Légende image, Rami Malek, lauréat d'un Oscar, joue le dernier méchant de Bond, Safin, dans le film à venir.

Les cinémas en faillite

Le report de No Time to Die intervient après que les deux sorties majeures de l'automne, Wonder Woman : 1984 et Black Widow des studios Marvel - avec Scarlett Johansson - ont toutes deux été repoussées.

Avec le report de West Side Story de Steven Spielberg et du remake de Death of the Nile de Kenneth Branagh, cela pourrait être un désastre pour de nombreuses chaînes de cinéma en difficulté, qui dépendent des sorties à gros budget pour une grande partie de leurs revenus.

Aux États-Unis, la National Association of Theatre Owners, la Directors Guild of America et la Motion Picture Association ont écrit une lettre ouverte la semaine dernière pour demander au Congrès de renflouer "les cinémas bien-aimés de notre pays".

La lettre indiquait que si la situation actuelle se poursuivait sans soutien supplémentaire, 69 % des petits et moyens cinémas des États-Unis feraient probablement faillite ou fermeraient. La lettre a été signée par une série de réalisateurs d'Hollywood, dont James Cameron, Clint Eastwood et le Britannique Steve McQueen.

Mais John Fithian, directeur de la National Association of Theatre Owners, a déclaré à Variety qu'il était également essentiel que les studios jouent leur rôle dans le soutien aux cinémas - en continuant à sortir des films.

"Si nous n'avons pas de films tant que le monde n'est pas complètement vacciné, beaucoup de compagnies de théâtre vont disparaître et les salles elles-mêmes ne seront plus là", a-t-il déclaré.

"Cette idée d'attendre la pandémie pour rentabiliser vos films n'a pas de sens pour moi. Si vous faites cela, il n'y aura plus autant d'industrie pour faire jouer vos films".

En Chine, les cinémas ont rouvert en juillet - avec un nombre limité de places - tandis qu'en Inde, ils devraient rouvrir partiellement à la mi-octobre, avant la fête de Diwali en novembre.

Au Royaume-Uni, les cinémas ont reçu le feu vert pour rouvrir en juillet, avec notamment des mesures de distanciation sociale, des heures de début et de fin décalées et des commandes de pop-corn.

Toutefois, de nombreux sites n'ont pas ouvert immédiatement. Cineworld, la deuxième plus grande chaîne de cinéma au monde, a rouvert un grand nombre de ses sites au Royaume-Uni au début du mois de septembre. Elle a récemment fait état d'une perte de 1,6 milliard de dollars au cours des six premiers mois de l'année.

Vendredi, le ministre de la Culture Oliver Dowden a exhorté le public britannique à "soutenir votre cinéma local" en annonçant une augmentation de 839 149 dollars de la contribution du gouvernement à 42 cinémas indépendants en Angleterre, dans le cadre du Culture Recovery Fund de 1,96 milliard de dollars.

Certains fans sur Twitter ont demandé que la dernière franchise soit diffusée en numérique plutôt que de repousser la date de sortie à Pâques prochain.