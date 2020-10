Covid : Quel risque pour la santé de Donald Trump ?

Crédit photo, Reuters

Donald Trump présente des facteurs de risque évidents - notamment son âge, son poids et le fait d'être un homme - qui augmentent tous les risques d'une infection grave par un coronavirus.

Il a 74 ans et un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30, qui est la définition clinique de l'obésité.

Maintenant qu'il a été testé positif au virus, qu'est-ce que cela signifie ?

À ce stade, M. Trump ne présente que des "symptômes légers" et est traité avec des médicaments qui ralentissent l'attaque du virus sur le corps.

Mais l'âge a un lien clair et fort avec le développement d'une infection grave, entraînant un traitement hospitalier et, dans certains cas, la mort.

"Mais la plupart des personnes qui contractent une infection vont également mieux", a déclaré à la BBC le Dr Bharat Pankhania, de la faculté de médecine de l'université d'Exeter.

Une première analyse de plus de 100 études, basée sur des données provenant du monde entier, a montré que le risque pour les enfants et les jeunes adultes était minime.

Cependant, à 75 ans, on estime qu'une personne sur 25 qui attrape le coronavirus meurt. Ce chiffre passe à une personne sur sept de plus de 85 ans et à une sur quatre de plus de 90 ans.

Les Centers for Disease Control (CDC) américains ont observé un schéma similaire.

Il indique que huit décès sur dix dus à la Covid dans le pays sont survenus chez des personnes âgées de plus de 65 ans. Et les personnes de la tranche d'âge de Donald Trump ont cinq fois plus de chances d'avoir besoin de soins hospitaliers et 90 fois plus de risques de mourir qu'une personne de plus de 20 ans.

"L'âge est également lié aux maladies cardiaques, aux maladies pulmonaires, au diabète de type 2, il est donc difficile de démêler si c'est leur âge ou des comorbidités (autres problèmes de santé)", a déclaré le professeur Ravindra Gupta, de l'université de Cambridge.

L'obésité est également liée à des maladies plus graves.

Un examen des preuves par la santé publique anglaise a conclu que l'excès de poids augmentait les chances de devoir être traité en soins intensifs et la possibilité de décès.

La graisse dans l'organisme peut influencer les globules blancs du système immunitaire pour augmenter les niveaux d'inflammation dans le corps. Une inflammation excessive est la raison pour laquelle l'infection peut devenir mortelle.

Mais là encore, l'obésité est liée à une série de problèmes de santé sous-jacents, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiaques.

Lors de la première vague de la pandémie, les hommes étaient plus nombreux que les femmes à avoir besoin d'un traitement hospitalier, 60 % des décès dus à la Covid-19 survenant chez les hommes au Royaume-Uni.

"Il existe des différences immunitaires entre les hommes et les femmes", a déclaré le professeur Ravindra Gupta, ce qui pourrait expliquer cette différence.Mais là encore, les hommes ont tendance à être en moins bonne santé au départ.

Le professeur Pankhania ajoute : "nous savons que le fait d'être un homme et d'être plus âgé peut entraîner une maladie plus grave, mais cela ne signifie pas que tous les hommes âgés sont gravement malades".

Qu'est-ce que cela signifie pour M. Trump ?

Le problème est qu'il est dangereux de spéculer sur la manière dont le virus affectera une personne en particulier.

Tout ce que vous avez lu est une vue d'ensemble - un schéma observé dans toute la population - ce n'est pas une façon de dire que c'est ce qui arrivera au président américain.

La santé de deux personnes de 74 ans peut être très différente et d'autres conditions médicales modifient considérablement l'ampleur de la menace que représente ce virus.

Jusqu'à présent, Donald Trump n'a développé que des symptômes bénins, selon les responsables de la Maison Blanche.

"Ce n'est pas parce qu'il présente des facteurs de risque qu'il va avoir une maladie grave ou succomber à la maladie", déclare le Dr Nathalie McDermott, du Kings College de Londres.