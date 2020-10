Kenzo Takada: qui était le designer japonais mort après avoir attrapé Covid-19 ?

'En avance sur son temps'

"Son Japon natal est resté la source d'inspiration de toutes ses collections. Il a gardé l'utilisation de couleurs vibrantes et de volumes durant toute sa carrière", a déclaré Circe Henestrosa, directrice de l'école de mode du Lasalle College of the Arts de Singapour.

"Je pense qu'il était en avance sur son temps et qu'il a été l'un des premiers créateurs à expérimenter l'idée d'une mode sans genre. Il ne se conformait jamais à l'idée stéréotypée de la mode masculine et féminine", a déclaré Mme Henestrosa.

La "percée" de Takada a finalement eu lieu lorsque le magazine de mode Elle a mis un de ses looks en couverture, et que les rédacteurs en chef des magazines de mode internationaux ont assisté à son défilé en 1971, a-t-il déclaré à SCMP.

Un nom controversé

Elle s'est développée et est devenue une marque de mode de renommée internationale, avec une ligne de vêtements pour hommes lancée en 1983, puis des lignes de vêtements de sport plus décontractés, Kenzo Jeans et Kenzo Jungle. Les parfums et les lunettes Kenzo n'ont pas tardé à suivre.