Le prix Nobel de médecine récompense une découverte sur l'hépatite C

Trois scientifiques qui ont découvert le virus de l'hépatite C remportent le prix Nobel de médecine 2020.

Les lauréats sont le scientifique britannique Michael Houghton et les chercheurs américains Harvey Alter et Charles Rice.

Le virus est une cause courante de cancer du foie. Cette maladie est la principale cause des greffes du foie.

Dans les années 1960, on craignait fortement que les personnes recevant des dons de sang contractent une hépatite chronique (inflammation du foie) due à une maladie inconnue et mystérieuse.

Grâce à des tests sanguins très sensibles, de tels cas ont maintenant été éliminés dans de nombreuses régions du monde, et des médicaments antiviraux efficaces ont également été mis au point.

"Pour la première fois dans l'histoire, cette maladie peut maintenant être soignée, ce qui fait naître l'espoir d'éradiquer le virus de l'hépatite C dans le monde", a déclaré le comité du prix.

Cependant, 70 millions de personnes vivent actuellement avec le virus qui tue encore environ 400 000 personnes par an.

Le tueur mystérieux

Les virus de l'hépatite A et de l'hépatite B avaient été découverts au milieu des années 60.

La mystérieuse maladie a été baptisée "hépatite non-A, non-B" et des recherches ont été lancées.

Le professeur Michael Houghton, alors qu'il travaillait pour la firme pharmaceutique Chiron, a réussi à isoler la séquence génétique du virus en 1989. Il s'agit d'un type de flavivirus et que l'on a appelé hépatite C.

Et le professeur Charles Rice, alors qu'il était à l'université de Washington à St. Louis, a injecté un virus de l'hépatite C génétiquement modifié dans le foie de chimpanzés en 1997 et a montré que cela pouvait provoquer des cas d'hépatite.