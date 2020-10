'Covid - longue durée': pourquoi certaines personnes ne se rétablissent pas ?

Pour la plupart des gens, le Covid-19 est une maladie brève et bénigne, mais certains se débattent avec des symptômes tels qu'une fatigue durable, des douleurs persistantes et un essoufflement pendant des mois.

La maladie connue sous le nom de "long Covid" a un effet débilitant sur la vie des gens, et les histoires d'épuisement après même une courte marche sont maintenant courantes.

Jusqu'à présent, l'accent a été mis sur le sauvetage des vies pendant la pandémie, mais il est maintenant de plus en plus reconnu que les gens sont confrontés aux conséquences à long terme d'une infection à Covid 19.

Pourtant, même les questions de base - comme les raisons pour lesquelles les gens souffrent d'une longue Covidose ou la question de savoir si tout le monde va se rétablir complètement - sont empreintes d'incertitudes.

Qu'est-ce que la Covid longue durée ?

Il n'existe pas de définition médicale ni de liste de symptômes communs à tous les patients - deux personnes atteintes de Covid - longue durée peuvent avoir des expériences très différentes.

Cependant, la caractéristique la plus commune est une fatigue paralysante.

Parmi les autres symptômes, citons : l'essoufflement, une toux qui ne veut pas s'éteindre, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, des problèmes d'audition et de vue, des maux de tête, la perte de l'odorat et du goût ainsi que des lésions au niveau du cœur, des poumons, des reins et de l'intestin.

Des problèmes de santé mentale ont été signalés, notamment la dépression, l'anxiété et la difficulté à penser clairement.

Elle peut totalement détruire la qualité de vie des gens.

"Ma fatigue ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant", a déclaré Jade Gray-Christie, une personne qui en souffrait.

La Covid - longue durée n'est pas seulement une personne qui prend du temps pour se remettre d'un séjour en soins intensifs. Même les personnes souffrant d'infections relativement bénignes peuvent se retrouver avec des problèmes de santé graves et durables.

"Il ne fait aucun doute que le Covid long existe", a déclaré à la BBC le professeur David Strain, de l'université d'Exeter, qui reçoit déjà des patients atteints de Covid - longue durée dans sa clinique traitant le syndrome de fatigue chronique.

Combien de personnes en bénéficient ?

Une étude portant sur 143 personnes dans le plus grand hôpital de Rome, publiée dans le Journal of the American Medical Association, a suivi les patients de l'hôpital après leur sortie.

Elle a montré que 87 % d'entre eux avaient au moins un symptôme et la moitié d'entre eux étaient encore fatigués près de deux mois plus tard.

Toutefois, ces études ne portent que sur la minorité de personnes qui finissent par avoir besoin d'un traitement hospitalier.

L'application Covid Symptom Tracker - utilisée par environ quatre millions de personnes au Royaume-Uni - a révélé que 12 % des personnes présentaient encore des symptômes après 30 jours.

Ses dernières données, non publiées, indiquent qu'une personne infectée sur 50 (2 %) présente des symptômes de longue durée après 90 jours.

Devez-vous avoir une Covid grave pour attraper une Covid longue durée ?

Il semble que non.

La moitié des personnes ayant participé à une étude à Dublin étaient encore fatiguées 10 semaines après avoir été infectées par un coronavirus. Un tiers d'entre elles étaient physiquement incapables de retourner au travail.

Il est important de noter que les médecins n'ont trouvé aucun lien entre la gravité de l'infection et la fatigue.

Cependant, l'épuisement extrême n'est qu'un des symptômes Covid - longue durée.

Le professeur Chris Brightling, de l'université de Leicester et chercheur en chef du projet PHOSP-Covid qui suit le rétablissement des personnes, pense que les personnes qui ont développé une pneumonie peuvent avoir plus de problèmes en raison des dommages causés aux poumons.

Comment le virus cause-t-il le 'Covid - longue durée' ?

Il existe de nombreuses idées, mais aucune réponse définitive.

Le virus a peut-être été éliminé de la plus grande partie du corps, mais il continue à s'attarder dans quelques petites poches.

"S'il y a une diarrhée de longue durée, le virus se trouve dans l'intestin, s'il y a une perte d'odeur, il se trouve dans les nerfs - c'est donc peut-être la cause du problème", explique le professeur Tim Spector, du King's College de Londres.

Le coronavirus peut infecter directement une grande variété de cellules dans l'organisme et déclencher une réponse immunitaire hyperactive qui provoque également des dommages dans tout le corps.

On pense que le système immunitaire ne revient pas à la normale après une infection par le Covid et que cela entraîne une mauvaise santé.

L'infection peut également modifier le fonctionnement des organes de l'homme. Cela est particulièrement évident dans le cas des poumons, s'ils présentent des cicatrices - des problèmes à long terme ont été observés après une infection par le Sars ou le Mers, qui sont tous deux des types de coronavirus.

Mais le Covid peut également altérer le métabolisme des personnes. Il y a eu des cas de personnes luttant pour contrôler leur taux de sucre dans le sang après avoir développé un diabète à la suite d'une Covid, et le Sars a entraîné des changements dans la façon dont l'organisme a traité les graisses pendant au moins 12 ans.

Il existe des signes précurseurs de changements dans la structure du cerveau, mais ils sont encore à l'étude. De plus, le Covid-19 fait également des choses étranges au sang, notamment une coagulation anormale, et endommage le réseau de tubes qui transportent le sang dans le corps.

"La théorie sur laquelle je travaille est un vieillissement prématuré des petits vaisseaux sanguins qui fournissent l'oxygène et les nutriments aux tissus", indique le professeur Strain.

Mais il avertit que tant que nous n'aurons pas trouvé ce qui cause le 'Covid - longue durée', "il est difficile de trouver des traitements".

Est-ce inhabituel ?

La fatigue post-virale ou la toux post-virale sont bien documentées et fréquentes - nous avons probablement tous eu une infection dont il a fallu des années pour se remettre complètement.

Environ une personne sur dix souffrant de fièvre glandulaire présente une fatigue qui dure des mois. Et il a même été suggéré que la grippe, en particulier après la pandémie de 1918, pourrait être liée à des symptômes de type Parkinson.

"Avec le Covid, les symptômes semblent avoir une plus grande portée et le nombre de personnes semble être beaucoup plus important", déclare le professeur Brightling.

L'accent est cependant mis sur le mot "semble" car tant que nous n'aurons pas une idée réelle du nombre de personnes infectées, nous ne saurons pas exactement à quel point ces symptômes sont fréquents, dit-il.

"Lle caractère unique de la façon dont le virus attaque l'hôte et les différentes façons dont il altère la manière dont les cellules fonctionnent, semble causer à la fois une infection plus grave que les autres virus et des symptômes persistants", ajoute-t-il.

Les gens vont-ils se rétablir complètement ?

Le nombre de personnes atteintes de 'Covid - longue durée' - semble diminuer avec le temps.

Cependant, le virus n'est apparu qu'à la fin de 2019 avant de se propager à l'échelle mondiale au début de cette année, ce qui explique le manque de données sur le long terme.

"Nous avons demandé, délibérément, de suivre les gens pendant 25 ans, j'espère certainement que seul un très petit nombre aura des problèmes au-delà d'un an, mais je pourrais me tromper", explique le professeur Brightling.

Cependant, on craint que même si les gens semblent se rétablir maintenant, ils pourraient être confrontés à des risques tout au long de leur vie.

Les personnes qui ont eu le syndrome de fatigue chronique sont plus susceptibles de l'avoir à nouveau et l'on craint que les infections futures ne provoquent davantage de poussées.

"Si le syndrome de fatigue chronique suit le même schéma, je m'attendrais à une certaine guérison, mais s'il suffit d'une autre infection à coronavirus pour qu'il réagisse, cela pourrait se produire chaque hiver", ajoute le professeur Strain.

Il est encore possible que d'autres problèmes surgissent à l'avenir.

L'Organisation mondiale de la santé avertit que l'inflammation généralisée causée par le coronavirus pourrait entraîner des problèmes cardiaques chez des personnes beaucoup plus jeunes.

Que dois-je faire si je pense avoir un long Covid ?

En Grande Bretagne, le service national de la santé a mis en place un plan qui donne des conseils, notamment à ceux qui ont eu besoin d'un traitement hospitalier.

Il recommande les "trois P" afin d'économiser l'énergie :

- Rythmez-vous afin de ne pas trop vous surmener et assurez-vous de vous reposer suffisamment

- Planifiez vos journées de manière à répartir vos activités les plus fatigantes sur la semaine

- Établir des priorités - réfléchir à ce que vous devez faire et à ce qui peut être reporté

Il conseille de parler à l'équipe de l'hôpital ou à votre médecin traitant si vous ne vous rétablissez pas aussi vite que vous le pensez.

