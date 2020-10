Les femmes qui récitent le Coran font partie de l'héritage islamique

Les femmes qui récitent le Coran veulent étendre leur ''héritage islamique'' pour inclure plus de femmes

"La femme a un rôle indispensable dans l'islam".

L'islamologue sénégalais Khadim Mbacké de son côté soutient qu'une femme n'a pas le droit de diriger un groupe mixte où il y aurait des femmes et des hommes.

"Elle doit instruire ses sœurs en matière de religion, mais elle ne peut pas diriger des femmes et des hommes. Ce n'est pas possible, selon les enseignements de l'islam", précise le professeur.

Mais, dans de nombreuses cultures comme en Indonésie et en Malaisie, la récitation féminine est encouragée et il y a un appétit croissant pour amener plus de femmes sur le terrain.