Élections américaines 2020 : qui la Russie, la Chine et l'Iran veulent-ils voir gagner ?

Crédit photo, Reuters

Le Kremlin va-t-il essayer de "garder la grandeur de l'Amérique " ? Pékin va-t-il soutenir Biden ?

Ces questions sont dans l'esprit des services de renseignement américains à l'approche de l'élection de novembre.

Une évaluation d'un haut fonctionnaire avertit que les puissances étrangères utiliseront des "mesures d'influence cachées et ouvertes" pour tenter d'influencer les électeurs américains.

Cela sous-entend la Russie, la Chine et l'Iran.

Ces trois pays ne doivent pas être pris ensemble, car chacun d'entre eux, selon les services de renseignement américains, a son propre objectif et ses propres capacités.

Les évaluations elles-mêmes font également l'objet d'un examen minutieux - un dénonciateur a récemment affirmé qu'on lui avait demandé de minimiser la menace que représente la Russie car elle "faisait mal paraître le président".

Alors, à moins d'un mois de l'échéance, que doivent savoir les électeurs américains ?

LA RUSSIE

Que disent les services de renseignement ? Comme vous l'avez peut-être remarqué, la Russie a joué un rôle majeur lors des élections américaines de 2016 et de leurs conséquences.

En bref, les services de renseignement américains pensent que la Russie a tenté d'influencer le vote en faveur de Donald Trump, en mettant en avant des réunions entre son équipe et des responsables russes, une cyber-attaque contre la campagne présidentielle d'Hillary Clinton et les démocrates, le ciblage des bases de données électorales par État et des efforts pour amplifier des données fausses ou partisanes en ligne.

Le mois dernier, un panel du Sénat dirigé par des républicains a confirmé l'opinion selon laquelle la Russie voulait que M. Trump gagne, concluant que sa campagne était une cible facile pour l'influence étrangère, mais sans aller jusqu'à lancer des allégations de conspiration criminelle.

Crédit photo, Reuters Légende image, Les services de renseignement américains affirment que la Russie n'a jamais cessé d'essayer de s'immiscer dans la politique américaine

Quant à 2020, cette fois-ci, on échange Hillary Clinton contre Joe Biden. Dans son évaluation, destinée à être lue par le public américain, le directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité (NCSC) William Evanina a déclaré que la Russie "utilise une série de mesures pour dénigrer principalement l'ancien vice-président Biden".

Selon le directeur du FBI Christopher Wray, la Russie n'a jamais cessé de s'immiscer, qualifiant les efforts déployés pour les élections au Congrès de 2018 de "répétition générale pour le grand spectacle de 2020".

La Russie a toujours nié toute ingérence dans les élections à l'étranger. Plus tôt cette année, un porte-parole du Kremlin a qualifié les accusations d'ingérence d' "annonces paranoïaques" qui n'avaient "rien à voir avec la vérité".

Que la Russie souhaite ou non un second mandat pour le président Trump, un autre point de vue souvent exprimé par les analystes est que le pays a un objectif plus large de déstabiliser ses rivaux en semant la confusion.

Par exemple, cette année, un document de l'UE a lancé l'allégations selon laquelle il y avait une campagne russe pour diffuser de fausses informations sur le coronavirus afin de rendre plus difficile, pour le bloc, de communiquer sa réponse. La Russie a déclaré que ces allégations étaient infondées.

Que disent les candidats ? Joe Biden a récemment averti qu'il y aurait un "prix à payer" si la Russie continue à s'immiscer, qualifiant la Russie d'"opposant" aux États-Unis.

Le président Trump a souvent minimisé les allégations d'ingérence russe, le mettant en désaccord avec ses propres experts du renseignement.

Après un sommet de 2018 avec Vladimir Poutine, il lui a été demandé s'il croyait les services de renseignement américains ou le président russe sur les allégations de M. Trump : "Le président Poutine dit que ce n'est pas la Russie. Je ne vois pas pourquoi ce serait le cas". Il a déclaré plus tard qu'il s'était mal exprimé.

LA CHINE

Que disent les services de renseignement ? Des voix éminentes au sein de l'administration Trump ont fait valoir que c'est la Chine, plutôt que la Russie, qui constitue la principale menace cette année.

"J'ai vu les renseignements. C'est ce que j'ai conclu", a déclaré le procureur général William Barr.

Le démocrate Adam Schiff, qui préside la commission du renseignement de la Chambre des représentants, a accusé M. Barr de "mentir carrément" à travers ces commentaires.

Dans son évaluation, M. Evanina a déclaré que les services de renseignement américains estiment que "la Chine préfère que le président Trump - que Pékin considère comme imprévisible - ne soit pas réélu".

Crédit photo, Reuters Légende image, Le chinois Xi Jinping. L'administration Trump affirme que la Chine représente la plus grande menace pour les élections américaines

"La Chine étend ses efforts d'influence pour façonner l'environnement politique aux États-Unis, faire pression sur les personnalités politiques qu'elle considère comme opposées aux intérêts de la Chine et contrer les critiques à son égard", a-t-il déclaré.

L'utilisation du mot "influence" est remarquable. Bien que la Chine dispose de moyens sophistiqués pour influencer les opinions - les cyber-moniteurs de l'Observatoire Internet de Stanford listent "des fermes de contenu, des brigades de commentateurs "astroturf", et des comptes et personnages fabriqués sur les canaux de médias sociaux", on ne sait pas très bien jusqu'où la Chine est réellement prête à aller.

"La Chine continuera à peser les risques et les avantages d'une action agressive", a déclaré M. Evanina.

L'intention est peut-être davantage de promouvoir la vision du monde de la Chine. Facebook a récemment fermé un réseau de comptes liés à la Chine, dont une grande partie soutenait l'État chinois, comme ses intérêts dans la mer de Chine méridionale, qui fait l'objet d'un différend.

La Chine a nié toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, affirmant qu'elle n'est pas "intéressée ou désireuse de le faire".

Que disent les candidats ? Ce mois-ci, le président Trump a retweeté avec approbation un article sur le site web de Breitbart, intitulé "La Chine semble favoriser Joe Biden lors de l'élection présidentielle".

"Bien sûr qu'ils veulent Biden. J'ai pris des milliards de dollars à la Chine et je les ai donnés à nos agriculteurs et au Trésor américain. La Chine posséderait les États-Unis si Biden & Hunter étaient plébiscités !" a écrit M. Trump, en parlant du fils de Joe Biden, Hunter.

Les relations entre les États-Unis et la Chine sont au plus bas, avec des litiges sur tous les sujets, du coronavirus à l'imposition par la Chine d'une loi de sécurité controversée à Hong Kong.

Joe Biden a cherché à se défendre contre les accusations du président Trump : il est doux avec la Chine, promettant d'être "ferme" sur les droits de l'homme et d'autres questions. Les démocrates, quant à eux, affirment qu'au moins en ce qui concerne les élections, c'est la Russie qui est la plus agressive.

Qui les États-Unis craignent-ils le plus ? Cela dépend de celui à qui vous posez la question.

Analyse de Gordon Corera, Correspondant Sécurité

En 2016, le gouvernement américain, ainsi que les entreprises de réseaux sociaux, ont été lents à faire face à l'ingérence russe. Cette fois, personne ne reste silencieux, mais le paysage a changé.

Les entreprises parlent haut et fort de ce qu'elles font et les renseignements américains publient régulièrement des évaluations.

Mais la question est devenue profondément politisée.

Les démocrates se concentrent sur l'ingérence russe pour aider le président Trump, tandis que ses partisans essayent de faire porter l'attention sur l'influence chinoise qui s'oppose à sa réélection.

Les responsables de la sécurité nationale tentent de suivre une ligne de conduite très fine : ils reconnaissent que les deux phénomènes se produisent (ainsi que l'influence iranienne de niveau inférieur), mais ils essaient d'éviter de reconnaître qu'il y a des différences parce qu'ils craignent d'être entraînés dans un combat partisan.

L'ingérence russe semble à la fois plus organisée et plus secrète jusqu'à présent, mais pas nécessairement à la même échelle ni avec le même impact que le piratage et la fuite de courriels des démocrates en 2016.

Les tactiques ont également évolué avec ceux qui cherchent à s'ingérer en amplifiant souvent vraies informations et articles américains plutôt que de créer des documents falsifiés.

Et l'on craint que d'autres éléments ne viennent s'ajouter aux dernières étapes de la campagne, notamment des efforts potentiels pour saper la crédibilité du processus électoral lui-même.

L'IRAN

Que disent les services de renseignements ? Dans sa déclaration, M. Evanina déclare que Téhéran est contre un nouveau mandat du président Trump, qui, selon lui, "entraînera une poursuite de la pression américaine sur l'Iran dans un effort pour fomenter un changement de régime".

Les efforts de l'Iran, dit-il, se concentreront sur "l'influence en ligne, comme la diffusion de désinformation sur les médias sociaux et la circulation de contenus anti-américains".

Soutenant les allégations des services de renseignements américain, le géant de l'informatique Microsoft a déclaré que des pirates informatiques ayant des liens avec la Russie, la Chine et l'Iran, tentent d'espionner des personnalités clés impliquées dans les élections américaines.

En ce qui concerne l'Iran, le groupe iranien Phosphorus a tenté sans succès d'accéder aux comptes des fonctionnaires de la Maison Blanche et du personnel de campagne de M. Trump entre mai et juin de cette année.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'Iran, dont le président Hassan Rouhani est ici en photo, a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait choisi un camp aux élections américaines

Un porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères a qualifié le rapport de Microsoft de "grotesque". "L'Iran ne se préoccupe pas de savoir qui va occuper la Maison Blanche", a déclaré Saeed Khatibzadeh."

Un rapport sur les efforts d'influence iranienne au début de l'année du Conseil Atlantique a caractérisé l'Iran comme étant concentré sur la promotion d'un programme national, comme sa tentative de suprématie régionale.

"Presque tout le contenu diffusé par les efforts d'influence numérique de l'Iran est directement lié à sa vision du monde ou à des objectifs spécifiques de politique étrangère. Par conséquent, il est plus facile d'identifier les opérations de l'Iran que celles d'autres acteurs comme la Russie, dont le contenu est plus susceptible d'être politiquement agnostique", a-t-il déclaré.

Que disent les candidats ? L'Iran n'occupe pas une place aussi importante que la Russie ou la Chine dans les élections américaines, que ce soit en termes d'influence possible ou de politique.

Le président Trump a mené une politique agressive contre l'Iran, se retirant de l'accord nucléaire et ordonnant l'assassinat du puissant général Qasem Soleimani.

Joe Biden affirme que cette politique a échoué. Dans un éditorial pour CNN, il a déclaré qu'il y avait "une façon intelligente d'être dur avec l'Iran", en s'engageant à repousser les "activités déstabilisatrices" du pays tout en lui offrant "une voie vers la diplomatie".