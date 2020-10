Histoires d'amour, de sexe et de harcèlement en ligne en Inde

Comme elle ne voulait pas le mettre en colère, elle a réduit la liste de ses amis, a retiré ses ex et a restreint l'accès à ses amis hommes.

Le dernier projet artistique d'Instagram de Mme Harikumar, LoveSexandTech (Amour, sexe et tech), s'inspire de son expérience personnelle et de celle d'autres femmes victimes de "harcèlement en ligne". Il est soutenu par Take Back the Tech, une campagne mondiale visant à rendre l'espace numérique plus sûr pour les femmes.