Kamala Harris contre Mike Pence : Cinq enseignements du débat des vice-présidents

Les débats des vice-présidents influencent rarement les élections présidentielles, et le face-à-face entre Kamala Harris et Mike Pence mercredi soir semblait destiné à ne pas être différent.

Les deux candidats ont connu des moments forts, et quelques trébuchements, au cours de ce débat qui a duré 90 minutes. Mais pour ce qui est des souvenirs durables, ils sont peu nombreux et très éloignés les uns des autres.

Si cet échange a montré l'avenir des partis démocrate et républicain, le vrai feu d'artifice devra attendre les années à venir.

Un résultat mémorable, en soi, est une bonne nouvelle pour les démocrates et Joe Biden, qui, selon les sondages, sont en tête de la course.

Une nouvelle campagne électorale est en cours, et un pas de plus vers le jour des élections. Voilà l'essentiel du débat.

Un ton très différent de celui de la semaine dernière

Les souvenirs les plus marquants du débat présidentiel de la semaine dernière sont probablement ceux du ton et de l'attitude - les interruptions constantes de Donald Trump et les occasionnels éclats de colère de Biden : "allez-vous vous taire".

Les deux candidats à la vice-présidence avaient clairement cela à l'esprit lorsqu'ils se sont assis derrière leurs tables protégées par du plexiglas.

Le style calme et méthodique typique de Pence a servi de contrepoint à l'agressivité de Trump. Cependant, lorsqu'il l'a interrompue, Harris était prête.

"Monsieur le Vice-président, je parle", a-t-elle déclaré. "Si vous voulez bien me laisser finir, alors nous pouvons avoir une conversation."

Étant donné la dynamique du débat - un homme blanc interrompant la première femme noire candidate à la vice-présidence - ce furent des moments difficiles pour Pence, où le Midwest, normalement placide, risquait de paraître impoli.

De plus, Pence n'a eu aucun scrupule à faire déferler la modératrice Susan Page - et étant donné que les électrices se sont fortement opposées au ticket de Trump-Pence, le temps de parole supplémentaire qu'il a gagné a peut-être eu un prix politique.

Le format, et la réticence des candidats à se presser mutuellement, ont fait en sorte que la soirée n'a pas permis de faire la lumière sur les positions des uns et des autres, ni de révéler comment les candidats se sont comportés sous la pression.

Harris ne parvient pas à exploiter les lacunes de la gestion de laCovid-19

Il n'est pas surprenant que la pandémie de coronavirus ait été le sujet d'ouverture du débat - et il n'est pas surprenant que Mme Harris ait passé la majeure partie de son temps sur l'attaque. Pence, en revanche, s'est surtout concentré sur la défense.

La ligne la plus tranchante de Harris a été de citer des statistiques - 210 000 Américains morts - et d'accuser l'administration Trump d'"ineptie" et d'"incompétence".

Pence avait préparé sa réponse. Il a déclaré que le plan Biden-Harris était en grande partie une copie de ce que l'administration Trump faisait déjà, s'est vanté de la rapidité des progrès sur un vaccin et a traité la critique de son administration comme une attaque contre les premiers intervenants et les travailleurs de la santé.

Étonnamment, aucun des deux candidats n'a consacré beaucoup de temps au fait que la Maison Blanche elle-même est devenue le dernier cluster du coronavirus. Une ligne d'attaque évidente pour Harris est restée inexploitée et la conversation s'est rapidement déplacée vers d'autres sujets.

Les deux parties sont mal à l'aise sur le climat

Si Pence était sur le dos de la pandémie, lorsque le sujet s'est tourné vers l'environnement, c'était à son tour de passer à l'attaque.

Depuis les primaires démocrates, Biden a élargi son plan de lutte contre le changement climatique. Harris a été l'un des premiers à parrainer la proposition climatique du Green New Deal, qui fixait des objectifs ambitieux de réduction des émissions de carbone.

Bien que cela lui ait valu les applaudissements des environnementalistes de gauche, il y a des électeurs dans des États charnières comme la Pennsylvanie et l'Ohio qui pourraient considérer une plus grande réglementation gouvernementale comme une menace pour leurs moyens de subsistance économiques.

La Commission européenne a averti que le Green New Deal allait "écraser l'énergie américaine" et a accusé Biden de vouloir "abolir" les combustibles fossiles et interdire la fracturation, ce que Harris a qualifié de faux.

Dans un moment embarrassant, il a évité de dire que le changement climatique était dû à l'homme ou qu'il constituait une menace pour la planète, se contentant de déclarer plus d'une fois qu'il "suivrait la science".

Biden a cependant dû marcher sur une fine ligne en matière d'environnement. Au cours du débat, Harris a déclaré que le changement climatique était une "menace existentielle" pour la planète, mais elle et Biden ont évité de défendre à fond le type de réponse gouvernementale qui serait nécessaire - de crainte qu'elle ne s'aliène les électeurs clés dans les États clés.

Pence nie le racisme systémique

Les échanges les plus vifs de l'ensemble du débat ont eu lieu tard dans la soirée, sur le thème de la race et de l'application de la loi.

Comme Trump l'avait fait une semaine auparavant, Pence a tenté de passer rapidement d'une discussion sur la discrimination et l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre à une condamnation des manifestations parfois violentes qui ont eu lieu dans les villes américaines.

Il a déclaré qu'il faisait confiance au système judiciaire et que le fait de suggérer que la nation est systématiquement raciste est une insulte aux hommes et aux femmes des forces de l'ordre.

C'est ce qui a donné lieu à la réplique la plus puissante de Harris.

"Je ne vais pas rester assise ici et me faire sermonner par le vice-président sur ce que signifie appliquer les lois de ce pays", a déclaré sèchement l'ancien procureur de San Francisco et procureur général de Californie.

Elle a noté les difficultés de M. Trump - aussi récentes que le débat de la semaine dernière - à condamner de manière claire et concise les tenants de la suprématie blanche, concluant "c'est ce que nous avons comme président".

Bien sûr, il y a eu une mouche sur la tête de Pence pendant presque tout ce moment, c'est peut-être ce dont tout le monde parlera dans les jours à venir.

Un regard vers l'avenir

Ce débat vice-présidentiel a donné aux Américains, qui ont choisi de visionner, un regard sur la politique américaine actuelle et future.

Pour l'élection en cours, les deux candidats ont fait de leur mieux pour défendre leur colistier et ont réussi à faire passer des coups de feu en tête de liste de l'opposition.

Mais les participants à ce débat regardaient aussi au-delà du mois de novembre. Pence - comme la plupart des vice-présidents - a les yeux rivés sur sa propre candidature à la présidence.

Pour ce faire, il devra gagner la base de Trump tout en jetant un filet plus large sur les républicains et les indépendants de droite qui pourraient être mécontents de la politique de Trump.

Tout au long du débat, il a défendu Trump, mais a également essayé de se tailler une identité propre, en particulier lors des discussions sur des questions - comme la Cour suprême - qui sont proches du cœur des électeurs évangéliques.

Harris, qui à cette époque l'année dernière, était elle-même candidate à la présidence, a essayé de prouver qu'elle peut être un porte-drapeau compétent pour les démocrates une fois que Joe Biden aura quitté la scène politique.

Lorsqu'elle en a eu l'occasion, elle a parlé de son éducation et de son parcours, profitant de l'occasion pour se présenter à un public américain plus large.

Contrairement à Pence, elle s'est souvent adressée directement face à la caméra, consciente que, tout en essayant de marquer des points, il était tout aussi important pour elle de se rapprocher du public.

Il y a quatre ans, le démocrate Tim Kaine a fait une prestation sans importance contre Pence, et sa réputation nationale ne semble pas s'être rétablie. Harris a fait une assez bonne prestation mercredi, son seul grand moment de 2020 sous les projecteurs, pour éviter, à tout le moins, le sort de Kaine.