Risque d'extinction "réel et imminent" pour les baleines

Crédit photo, PA Media Légende image, Il ne reste que quelques centaines de baleines franches de l'Atlantique Nord

Plus de 350 scientifiques et écologistes de 40 pays ont signé une lettre appelant à une action mondiale pour protéger les baleines, les dauphins et les marsouins de l'extinction.

Selon eux, plus de la moitié des espèces sont concernées par la conservation, deux d'entre elles étant au bord de l'extinction.

L'absence d'action concernant les mers polluées et surexploitées signifie que beaucoup d'entre elles seront déclarées éteintes au cours de notre vie, indique la lettre.

Même les grandes baleines emblématiques ne sont pas en sécurité.

"Que ce soit un moment historique où le fait de réaliser que les baleines sont en danger déclenche une puissante vague d'action de la part de tous : régulateurs, scientifiques, politiciens et le public pour sauver nos océans", a déclaré Mark Simmonds.

Le chercheur invité de l'université de Bristol, au Royaume-Uni, et chercheur principal en sciences marines de la Humane Society International, a coordonné la lettre, qui a été signée par des experts du monde entier.

Des menaces croissantes

"Sauvez les baleines" était un slogan vert bien connu dans les années 1970 et 1980, qui faisait partie d'un mouvement ayant contribué à mettre un terme à la chasse commerciale à la baleine.

Si les populations touchées dans la plupart des régions du monde ont eu la chance de se remettre de la chasse organisée, elles sont aujourd'hui confrontées à une myriade de menaces dues aux actions humaines, notamment la pollution plastique, la perte d'habitat et de proies, le changement climatique et les collisions avec les navires.

La menace la plus importante, et de loin, est la capture accidentelle dans les équipements et les filets de pêche, qui tue environ 300 000 baleines, dauphins et marsouins par an.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Rassemblement au Mexique pour attirer l'attention sur le vaquita

Des centaines de scientifiques ont exprimé la même inquiétude, à savoir que nous nous rapprochons d'un certain nombre d'extinctions évitables.

Et si nous n'agissons pas maintenant, les générations futures n'auront pas la possibilité de faire l'expérience de ces créatures sociales intelligentes et inspirantes.

Ils soulignent le déclin de la baleine franche de l'Atlantique Nord, dont il ne reste que quelques centaines d'individus, et du vaquita, un marsouin présent dans le golfe de Californie, qui pourrait bien être le dernier de son espèce.

Et ils disent qu'il est presque inévitable que ces deux espèces suivent le dauphin de rivière chinois sur la voie de l'extinction.

Le dauphin, également connu sous le nom de baiji, était autrefois commun dans le fleuve Yangtze, mais on pense aujourd'hui qu'il a disparu.

La lettre, qui a été signée par des experts du Royaume-Uni, des États-Unis, du Mexique, de l'Afrique du Sud et du Brésil, entre autres, souligne que ces déclins "spectaculaires" auraient pu être évités, mais que la volonté politique a fait défaut.

Le Dr Susan Lieberman, de la Wildlife Conservation Society, a déclaré qu'elle avait signé la lettre pour aider les scientifiques à soulever ces questions plus largement.

"Il est essentiel que les gouvernements développent, financent et mettent en œuvre les actions supplémentaires nécessaires pour mieux protéger et sauver ces espèces emblématiques - afin qu'elles ne finissent pas par suivre le chemin des baiji", a-t-elle déclaré à BBC News.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un dauphin chasse les sardines au large de l'Afrique du Sud

Les scientifiques affirment que plus de la moitié des 90 espèces vivantes de baleines, dauphins et marsouins, sont préoccupantes pour la conservation, et la tendance à agir "trop peu, trop tard" doit cesser.

Ils demandent aux pays qui ont des baleines, des dauphins et des marsouins (cétacés) dans leurs eaux d'agir pour surveiller les menaces et faire plus pour les protéger.

Sarah Dolman, de Whale and Dolphin Conservation, au Royaume-Uni, a déclaré que la capture accidentelle dans les engins de pêche, connue sous le nom de "bycatch", est un problème dans les eaux britanniques, causant la mort de milliers de cétacés et d'autres animaux, y compris des phoques et des oiseaux, chaque année.

Il s'agit notamment des marsouins communs et des dauphins communs, et d'un nombre croissant de petits rorquals et de baleines à bosse au large des côtes écossaises.

Elle a déclaré que l'enchevêtrement dans les filets de pêche était une "horrible façon de mourir", certains animaux survivant avec des dents ou des becs cassés, ou perdant leurs petits.

Elle a déclaré à BBC News : "Nous avons encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir être sûrs que le poisson que nous mangeons ne provoque pas de prises accessoires d'espèces protégées comme les baleines et les dauphins."

Cette lettre s'inscrit dans un mouvement croissant de scientifiques et d'écologistes visant à sensibiliser aux menaces qui pèsent sur les baleines et leurs petits parents, les dauphins et les marsouins.

La question a été discutée en septembre lors d'une réunion du comité scientifique de conservation de la Commission baleinière internationale, dont la mission principale est de prévenir les extinctions.