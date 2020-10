Dexaméthasone, Remdesivir, Regeneron : Explication du traitement Covid-19 de Trump

On ne sait pas exactement quand le président a contracté le virus, mais il y a deux grandes phases d'une infection au coronavirus : la première où le virus lui-même constitue le problème et la seconde, phase mortelle, où notre système immunitaire se met en surrégime et commence à causer des dommages collatéraux massifs à d'autres organes.

Les traitements se divisent en deux camps : ceux qui s'attaquent directement au virus et sont plus susceptibles d'être utiles dans la première phase et les médicaments destinés à calmer le système immunitaire qui sont plus susceptibles d'agir dans la seconde phase.