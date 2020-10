Coronavirus : la double contamination intrigue les scientifiques

Aux États-Unis, la double contamination au Covid 19 d'un homme, avec une seconde infection plus grave, soulève des questions sur le degré d'immunité face au virus et sa durée de vie.

Ces questions sont importantes pour comprendre comment le virus nous affectera à long terme et peuvent avoir des implications pour les vaccins et des idées telles que l'immunité collective.

On avait supposé qu'une deuxième vague de Covid serait plus douce, car le corps aurait appris à combattre le virus dès la première fois.

On ne sait toujours pas pourquoi le patient du Nevada est devenu plus gravement malade la deuxième fois. On pense qu'il a peut-être été exposé à une dose initiale plus importante du virus.