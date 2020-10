Covid-19 : pourquoi les chauves-souris ne sont pas à blâmer, selon les scientifiques

Crédit photo, Science Photo Library Légende image, Les chauves-souris sont présentes sur Terre depuis plus de 50 millions d'années

De temps en temps, le Dr Mathieu Bourgarel demande aux anciens du village la permission de visiter les grottes sacrées, en apportant un cadeau pour apaiser les esprits.

Muni d'un masque, d'une salopette et de trois couches de gants, il s'engouffre dans l'obscurité, descend les échelles à l'aide d'une corde et se faufile dans les étroites chambres des grottes.

L'odeur caractéristique des chauves-souris est partout, leurs excréments déposés en couches sur le sol, comme si elles pataugeaient dans la neige fraîche.

Il arrive qu'une chauve-souris soit effrayée pendant son sommeil, ses ailes frôlant le sol alors qu'elle prend son envol.

Dans cette partie du Zimbabwe, les gens appellent les chauves-souris des "dragons ailés", des "rats volants" ou tout simplement les "méchants".

Comme partout ailleurs dans le monde, les mammifères volants sont très mal compris. Pour cet écologiste de la vie sauvage, ce sont des créatures magnifiques et incroyables. "Ils sont fascinants", dit-il. "Les gens ont peur des choses qu'ils ne connaissent pas."

Crédit photo, M Bourgarel/Cirad Légende image, Les grottes abritent des colonies de petites chauves-souris

Le Dr Bourgarel est chasseur de virus pour l'institut de recherche français, le Cirad. En collaboration avec des collègues de l'université du Zimbabwe, il se rend dans les grottes des chauves-souris pour y recueillir des échantillons et des fientes de chauves-souris.

De retour au laboratoire, les scientifiques extraient et séquencent le matériel génétique des virus des chauves-souris. Ils ont déjà découvert différents coronavirus, dont un de la même famille que le Sars et le Sars-CoV-2.

Cette recherche fait partie d'un effort mondial visant à étudier la diversité et la composition génétique des virus dont les chauves-souris sont porteuses, fournissant ainsi les outils nécessaires pour réagir rapidement si des personnes commençaient à tomber malades.

"La population locale se rend fréquemment dans l'habitat de ces chauves-souris, afin de collecter du guano qu'elle utilise comme engrais pour ses cultures. Il est donc essentiel de connaître les agents pathogènes transportés par les chauves-souris, car ils pourraient être transmis à l'homme", explique le Dr Elizabeth Gori de l'Université du Zimbabwe.

Crédit photo, M Bourgarel/Cirad Légende image, Les scientifiques portent un équipement de protection individuelle complet pour entrer dans les grottes

Les experts en chauves-souris ont lancé une campagne, "Don't Blame Bats", pour dissiper les craintes et les mythes non fondés concernant les chauves-souris, qui menacent leur conservation. Selon eux, les chauves-souris sont parmi les animaux les plus incompris et les plus sous-estimés de la planète.

Longtemps la cible du mépris, de la persécution et des préjugés culturels, elles ont été rendues responsables d'une foule de maux infligés aux humains. Et les craintes et les mythes concernant les chauves-souris n'ont fait que s'intensifier à l'époque du Covid.

Faits sur les chauves-souris

Les chauves-souris sont les seuls mammifères qui sont vraiment capable de voler

Les chauves-souris mangeuses d'insectes pourraient faire économiser 3,7 milliards de dollars par an aux agriculteurs américains en réduisant les dommages causés aux cultures

Plus de 500 espèces de plantes dépendent des chauves-souris pour la pollinisation

Les chauves-souris sont soumises à une menace sans précédent due à la destruction de leur habitat, au changement climatique, à la chasse et à d'autres pressions

Source: Bat Conservation International

L'origine précise du virus qui a fait tant de ravages dans le monde n'a pas été déterminée. Mais la grande majorité des scientifiques s'accordent à dire qu'il est passé chez l'homme à partir d'une espèce animale, très probablement une chauve-souris. Cela ne veut pas dire que les chauves-souris sont à blâmer ; c'est notre interférence croissante avec ces créatures sauvages qui est à l'origine du problème.

La plupart des épidémies de maladies émergentes peuvent être liées à la destruction de la nature par l'homme. Lorsque les forêts ou les prairies sont rasées pour faire paître le bétail, pour cultiver du soja ou pour construire des routes et des habitations, les animaux sauvages sont forcés de se rapprocher de plus en plus des humains et du bétail, ce qui donne aux virus la possibilité de sauter du navire.

"Il est indéniable que les chauves-souris, comme de nombreux autres groupes d'animaux, présentent des risques réels en tant qu'hôtes de maladies potentiellement dangereuses", déclare Ricardo Rocha de l'université de Porto, au Portugal.

Mais il souligne que si l'on tient compte du nombre d'espèces de chauves-souris (1 400 ou plus), le nombre de virus infectant l'homme est similaire à celui d'autres groupes, tels que les oiseaux, les animaux domestiques et les rongeurs.

Légende image, Depuis 2000, Bornéo a perdu 20 000 miles carrés de forêt

Les scientifiques estiment que trois maladies infectieuses nouvelles ou émergentes sur quatre chez l'homme proviennent des animaux. Un avertissement des dangers est apparu en 2002, lorsque la mystérieuse maladie, le Sars, a fait son apparition en Chine, tuant près de 800 personnes dans le monde.

En 2017, les chercheurs ont identifié une colonie de chauves-souris en fer à cheval vivant dans des grottes isolées de la province du Yunnan qui abritaient des fragments génétiques du virus Sars humain. Ils ont alors averti qu'une maladie similaire pourrait réapparaître, et ils ont eu raison.

Mais plutôt que de blâmer une espèce ou une autre, nous devons réévaluer notre relation avec le monde naturel, dit le Dr Rocha. Il souligne que les chauves-souris sont vitales pour la santé des écosystèmes et le bien-être de l'homme.

Les chauves-souris suppriment les insectes qui pullulent au-dessus des cultures. Les plantes des tropiques dépendent d'elles pour la pollinisation, notamment le cacao, la vanille et les fruits du durian. Et elles dispersent les graines des arbres qui se trouvent dans les forêts tropicales, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique.

Légende image, Des chauves-souris sortent d'une grotte calcaire au Mexique

Ce serait un "terrible résultat" si les chauves-souris étaient diabolisées, car la propagation des maladies des animaux aux humains est bien plus liée à l'empiètement de l'homme sur son domaine que l'inverse, déclare le Dr David Robertson de l'université de Glasgow. Les antécédents du Sars-CoV-2 ont probablement circulé chez les chauves-souris pendant des décennies, dit-il, avec la capacité d'infecter d'autres espèces animales également.

Il a été noté des cas isolés de réactions hostiles aux chauves-souris liées au Covid, y compris des mises à mort ou des intentions de mise à mort au Pérou, en Inde, en Australie, en Chine et en Indonésie.

Les scientifiques avertissent que quelques actions malavisées pourraient avoir de graves conséquences pour les espèces de chauves-souris vulnérables et même augmenter le risque de propagation de la maladie.

Légende image, Certaines chauves-souris frugivores tropicales portent des graines à l'intérieur d'elles, les transportant au loin

"Une préoccupation majeure est que de nombreuses espèces de chauves-souris sont menacées d'extinction, de sorte que même de petits cas de violence malavisée pourraient causer des dommages irréversibles et avoir des effets catastrophiques sur les écosystèmes dont l'homme dépend", déclare Douglas MacFarlane de l'Université de Cambridge.

Les chauves-souris ont vécu aux côtés des humains pendant des siècles, pour le bien de tous. Dans la ville universitaire de Coimbra, au Portugal, les chauves-souris occupent depuis plus de 300 ans une bibliothèque du XVIIIe siècle, se régalant d'insectes qui pourraient autrement détruire les manuscrits. Visitez la bibliothèque à la tombée de la nuit et vous pourriez les voir sortir par les fenêtres et descendre en piqué dans les rues pavées escarpées.

Selon Ricardo Rocha, nous devons nous rappeler que les chauves-souris font partie intégrante des réseaux naturels complexes qui maintiennent les écosystèmes en bonne santé. "S'il y a un message important à retenir de ce malheureux moment de l'histoire, c'est que rendre la nature malade nous rend malades", dit-il.

