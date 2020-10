Opposition de Mars: la planète rouge est "plus grande et plus brillante" ce mardi

Crédit photo, damianpeach.com Légende image, Dans toute sa gloire : Mars photographié par Damian Peach le 30 septembre

Sortez et regardez le ciel!

Mars est facilement visible au-dessus de l'horizon en ce moment alors que la planète rouge s'aligne avec la Terre et le Soleil.

Tous les 26 mois, les deux planètes reprennent cette disposition, se rapprochant l'une de l'autre, avant de diverger à nouveau sur leurs orbites séparées autour de notre étoile.

Le mardi soir est le moment que les astronomes appellent "l'opposition".

Les trois corps seront en ligne droite à 23:20 GMT (00:20 BST).

"Mais vous n'avez pas à attendre le milieu de la nuit ; même maintenant, à neuf ou dix heures du soir, vous le verrez facilement au sud-est", dit l'astrophotographe Damian Peach. "Vous ne pouvez pas le manquer, c'est l'objet le plus brillant, semblable à une étoile, dans cette partie du ciel", a-t-il déclaré à BBC News.

Même si cette semaine sera marquée par un moment d'opposition, C'est mardi dernier que Mars et la Terre se sont le plus rapprochés dans ce cycle de 26 mois. .

Une séparation de 62 069 570 km, soit 38 568 243 miles. C'est l'écart le plus faible jusqu'en 2035.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La sonde américaine InSight est attendue sur Mars.

Lors de la dernière opposition, en 2018, la Terre et Mars n'étaient séparées que de 58 millions de km, mais ce qui rend cette occasion un peu plus spéciale pour les astrophotographes de l'hémisphère nord est l'élévation de la Planète rouge dans le ciel. Elle est plus haute, ce qui signifie que les télescopes n'ont pas à regarder à travers une si grande partie de l'atmosphère turbulente de la Terre, qui déforme les images.

Des praticiens expérimentés comme Damian utilisent une technique appelée "lucky imaging" pour obtenir la photo parfaite. Ils prennent plusieurs images et utilisent ensuite un logiciel pour les assembler et obtenir la vue la plus nette.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, g

La photo de Damian en haut de cette page montre clairement la "dichotomie martienne" - le contraste marqué entre les plaines lisses des basses terres de l'hémisphère nord et le terrain plus accidenté de l'hémisphère sud. La calotte glaciaire de dioxyde de carbone de Mars au pôle sud est également évidente.

L'image a été prise à l'aide d'un télescope Celestron de 14 pouces.

"C'est un équipement assez sophistiqué, ; ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert sur un coup de tête", dit Damian. "Mais même un télescope de la moitié de cette taille permet de voir assez facilement les principales caractéristiques de Mars. Et si vous avez une bonne paire de jumelles, vous serez certainement en mesure de voir qu'il s'agit en fait d'une planète et non d'une étoile".

Crédit photo, MBRSC Légende image, Œuvre d'art : La sonde Hope des EAU étudiera l'atmosphère de Mars à partir de l'année prochaine

C'est autour de l'opposition que les sondes spatiales sont lancées de la Terre vers Mars. Il est évident que la distance à parcourir est plus courte, et que le temps et l'énergie nécessaires pour effectuer le voyage sont moindres.

Trois missions sont actuellement en transit, qui ont toutes été envoyées en juillet : L'orbiteur Hope des Émirats arabes unis, l'orbiteur et le rover Tianwen de la Chine et le rover Perseverance des Américains.

L'Europe et la Russie espéraient également envoyer leur rover ExoMars "Rosalind Franklin", mais elles ont manqué la fenêtre de lancement et devront maintenant attendre jusqu'à la fin de l'année 2022. C'est la conséquence lorsque l'alignement des planètes n'a lieu que tous les 26 mois.

Hope, Tianwen et Perseverance sont tous sur la bonne voie pour arriver à Mars en février.

En 2003, Mars a fait son plus grand rapprochement avec la Terre autour de l'opposition en près de 60 000 ans - une séparation de seulement 56 millions de km.

La distance entre les deux en opposition peut être supérieure à 100 millions de km, comme cela s'est produit en 2012.

Cette variation est une conséquence de la forme elliptique des orbites de Mars et de la Terre.