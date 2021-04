Pourquoi le début de Ramadan diffère d'un pays à l'autre?

Au Sénégal, religieux et scientifiques se sont unis pour observer la lune

Les musulmans entament le mois béni du ramadan mardi et mercredi un peu partout à travers le monde. Cet important précepte islamique est basé sur le mois lunaire plutôt que sur le calendrier grégorien. Comment son démarrage est-il déterminé ? La science, notamment le calcul astronomique peut-elle apporter un début de solution ? Qu'en pensent les théologiens musulmans Afrique ?

D'une année à l'autre, le ramadan est décalé de onze jours car il a toujours lieu durant le neuvième mois du calendrier islamique, un calendrier lunaire. Appelé aussi calendrier hégirien (en référence à l'hégire du prophète Mouhamed de la Mecque vers Médine), il est basé sur les cycles de la lune et compte environ 354 ou 355 jours au lieu de 365 jours comme dans le calendrier grégorien. De ce fait son démarrage ne se fait pas de façon unanime à travers le monde et même dans un même pays.

"L'astronomie est une science très profondément ancrée dans la tradition arabe musulmane. La science peut apporter des informations fiables expliquées de façon simple. Il y a des musulmans qui considère que l'observation doit se faire partout où se trouve un musulman et d'autres pensent qu'il faut observer dans le territoire. Il y en a aussi qui considère que le calcul astronomique est la solution. Et ce, en donnant des informations par rapport à l'heure de conjonction pour écarter les erreurs. L'heure de coucher de la lune aussi doit être un indicateur qui permet d'éviter des erreurs", explique-t-il à la BBC.

« Il n'y avait pas de télescope du temps du prophète »

« Certains observent à l'œil nu car ils suivent un hadith du prophète. Mais de plus en plus, les oulémas se disent que cette pratique est dû au contexte de non-maîtrise du calcul astronomique à l'époque du prophète. Depuis les années 1978, des rencontres de la ligue islamique mondiale ont estimé que le Coran parle du calcul astronomique et qu'il faut exclure les erreurs en s'aidant de ce calcul. Cela permet de connaître le moment exact où la conjonction a lieu ».