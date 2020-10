Belly Mujinga : À la recherche de la vérité sur la mort de la Congolaise à Londres

La mort de l'agent des transports Belly Mujinga à la suite d'informations selon lesquelles un passager lui aurait craché dessus a déclenché des appels émanant de millions de personnes pour que justice soit rendue. Une enquête de la BBC soulève désormais des questions sur les enquêtes menées par son employeur et la police.

Il faisait frais ce matin là lorsque Belly Mujinga a pris le bus pour la gare Victoria, dans le centre de Londres. Frissonnante, l'employée de la billetterie âgée de 47 ans a enfilé ses gants préférés et s'est assise. Il était 04h45 et à l'extérieur le ciel était d'un gris glauque; le soleil ne s'était pas encore levé.

C'était le samedi 21 mars et les craintes concernant le Covid-19 s'intensifiaient. Le gouvernement avait déconseillé les déplacements inutiles et les contacts non essentiels avec d'autres. Les écoles étaient fermées à tous, sauf aux enfants vulnérables et à ceux des travailleurs dont le déplacement est indispensable.

Quelques jours plus tôt, le Premier ministre Boris Johnson avait annoncé que d'ici le week-end, les personnes souffrant des "problèmes de santé les plus graves" devaient être "largement à l'abri des contacts sociaux".

Belly, qui avait de graves problèmes de santé qui avaient affecté ses poumons et sa gorge, était anxieuse au sujet du coronavirus. Elle avait déjà subi un traitement de la gorge après avoir eu des difficultés à respirer.

La jeune femme de 47 ans avait souligné l'importance de la distanciation sociale dans une récente vidéo qu'elle avait réalisée dans le hall de la station pour sa famille au Congo. "Il n'y a personne. Les gens ont peur. Les gens sont à la maison. Regarder la billetterie est vide, tout le monde a peur à cause de Covid. Restez à la maison", dit-elle, On pouvait à peine voir son visage couverte par son écharpe noire.

"Mais nous sommes ici, nous devons travailler. Je t'aime et suis en sécurité", dit-elle.

L'incident

Le matin du 21 mars, Belly et son collègue Motolani Sunmola travaillaient dans le hall. Vers 11h20, elles ont été approchées par un client. Ce qui s'est passé ensuite est controversé. Quatre personnes étaient présentes à l'époque: Belly, Motolani, un collègue et le client.

Motolani - qui s'exprime publiquement pour la première fois - dit que l'homme, qui était habillé en jean bleu et une veste beige, leur a vivement demandé deux fois ce qu'elles faisaient. Elle le décrit comme agité et agressif. "Il criait et nous criait dessus", raconte la femme de 52 ans.

"Nous avons dit au monsieur, 'S'il vous plaît, nous sommes ici pour vous aider, c'est juste pour ça que nous sommes ici'." Elle a dit que l'homme s'est ensuite retourné et a fait quelques pas vers la billetterie. "Ensuite, il est revenu et a dit:" Vous savez, j'ai le virus", affirme Motolani. Alors qu'il s'approchait, Motolani a dit que elle et Belly se sont mises en retrait et lui ont demandé de "se conduire correctement".

Motolani ajoute qu'il "toussait et crachait comme un vieil homme qui n'a pas de dents", et elles se sont enfuies. Elle dit que Belly s'est précipitée dans la réception pour laver le jet de salive de son visage.

Quand Belly est revenue plus tard à la maison, son mari Lusamba a dit qu'elle était inhabituellement calme. "Elle était triste. Elle m'a dit: 'Chéri, quelqu'un m'a craché dessus'. Ça l'a vraiment secouée."

'Effrayé'

Le dernier jour de travail de Belly était le 25 mars. Un de ses médecins a appelé son lieu de travail à sa demande pour leur dire qu'elle devait s'isoler immédiatement.

Elle a commencé à se sentir de plus en plus mal et le 2 avril, alors qu'elle avait du mal à respirer, Lusamba a appelé une ambulance. "En sortant, elle nous a dit au revoir à notre fille et à moi", dit-il.

Belly a reçu un diagnostic positif de Covid-19 à l'hôpital Barnet au nord de Londres.

Lusamba dit qu'elle avait peur et "savait que c'était la fin".

Lors d'un appel vidéo le samedi 4 avril, elle a parlé à sa famille mais a refusé de montrer son visage. Elle ne voulait pas que sa fille Ingrid, qui avait 11 ans à l'époque, la voie dans un état aussi faible.

Peu de temps après, elle a appelé sa cousine Agnes Ntumba et lui a demandé de s'occuper d'Ingrid pour elle. Plus tard dans la soirée, Lusamba a essayé d'appeler sa femme. Mais elle n'a pas décroché.

Belly Mujinga est décédé des suites d'un coronavirus le dimanche 5 avril.

Lusamba a eu du mal à comprendre quand le médecin l'a informé au téléphone. L'anglais n'est pas sa langue maternelle, car il parle principalement le français et le lingala congolais, alors Agnès a dû lui annoncer la nouvelle quelques heures plus tard.

Des funérailles ont eu lieu trois semaines plus tard, mais seulement 10 personnes ont été autorisées à y assister.

"On a l'impression qu'elle vient de partir quelque part et qu'elle va revenir", dit Lusamba. "Puisque je n'ai pas vu son corps, c'est comme si mon cerveau ne pouvait pas traiter cela." Cela me hantera pour le reste de mes jours. "

Enquête policière

Il faudrait sept semaines avant qu'une enquête policière ne soit lancée.

Elle est intervenue après que l'Association des employés des transports (TSSA) a publié un communiqué de presse le 12 mai déclarant que Belly et une collègue avaient été agressées.

Des informations selon lesquelles un agent de billetterie était décédé des suites d'un coronavirus après qu'on lui a craché dessus pendant son service ont fait la une des journaux.

La police britannique des transports (BTP) a ouvert une enquête et le 13 mai, Boris Johnson a mentionné la mort de Belly au Parlement. "Le fait qu'elle ait été maltraitée pour avoir fait son travail [était] absolument épouvantable", a-t-il déclaré.

BTP a retracé et interviewé un homme de 57 ans grâce aux registres de vente de billets à la gare de Victoria. Il a nié avoir craché et dit qu'il avait le virus. Il a dit qu'il avait toussé, mais pas exprès.

Après une enquête de 19 jours, la police a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour inculper quiconque d'un crime.

Lusamba dit que cela a été un choc. "C'était une pilule difficile à avaler, surtout après une si courte enquête."

La décision de la police a coïncidé avec la mort à Minneapolis de George Floyd, alors qu'il était en garde à vue. L'indignation est mondiale et les manifestations contre le racisme qui ont eu lieu dans les villes américaines se propagent au Royaume-Uni.

"La vie des Noirs compte. La vie de Belly compte", ont crié les manifestants lors d'une marche à Londres le 3 juin.

Naomi Omokhua, 21 ans, a aidé à organiser un rassemblement "Justice pour Belly. "Nous voyons des gens comme Belly tous les jours lorsque nous traversons la gare de Victoria, dit-elle. C'est une femme noire, une femme noire normale qui fait juste son travail."

Lusamba était présent avec Ingrid et Agnes. "Nous avons ri et pleuré", dit-il. "Nous avons ressenti de la douleur et de la joie. Je n'oublierai jamais ce jour-là."

À la suite des manifestations, le 5 juin, le Crown Prosecution Service (CPS) a été invité par la police britannique des transports à réexaminer l'affaire.

Et lorsque cette enquête s'est ouverte, il s'est également ouverte celle de BBC Panorama.

Recherche de réponses

Ce qui s'est passé à la gare de Victoria a fait l'objet d'une enquête policière et d'une enquête interne menée par GTR là ou travaille Belly. Les faits restent âprement contestés, je suis donc revenu sur certaines preuves et j'ai recueilli l'opinion d'experts de médecins, de scientifiques et d'avocats.

Premièrement, je voulais savoir pourquoi la police avait mis autant de temps à enquêter. Il est possible que s'ils avaient été alertés plus tôt, ils auraient pu obtenir plus de preuves.

Motolani a quitté la Govia Thameslink Railway (GTR) et a intenté une action pour congédiement déguisé. Dans sa déclaration à la police du 13 mai, elle dit avoir immédiatement signalé l'incident à ses responsables, demandant que la police soit appelée.

Lusamba dit que Belly lui a dit que l'homme avait dit qu'il avait un coronavirus et qu'il allait les infecter et qu'elle avait signalé l'incident à un superviseur. Motolani a déclaré à la BBC qu'elle avait décrit ce qui s'était passé comme une "agression". Elle dit qu'elle n'a pas dit à GTR que l'homme a dit "j'ai le virus" mais dit que Belly l'a fait.

"J'ai senti que l'agression était encore plus grave", explique Motolani. "Belly avait plus peur [du mot Covid] parce qu'elle avait des problèmes respiratoires."

Un porte-parole du GTR a déclaré à la BBC que si un "incident de toux" avait été enregistré le 21 mars, un incident de crachats ne l'avait pas été et c'est pourquoi la police n'avait pas été appelée.

Le 8 avril, le syndicat de Belly a écrit à GTR pour lui dire qu'il y avait des preuves qu'un passager avait délibérément toussé au visage de Belly. GTR dit avoir lancé sa propre enquête. L'entreprise n'a pas appelé la police. Une allégation de toux délibérée peut suffire à la police pour envisager d'ouvrir une enquête pour voies de fait.

Lorsque BTP a finalement été appelé, l'homme a déclaré qu'il avait subi un test d'anticorps - qui vérifie si quelqu'un avait déjà été exposé au virus - et qu'il avait été testé négatif. La police a déclaré que l'homme avait été testé le 25 mars "dans le cadre de son occupation" et que le résultat avait été partagé avec eux. Les détectives ont donc conclu que l'incident n'avait pas conduit Belly à contracter Covid-19.

J'ai parlé à un certain nombre de scientifiques de tests d'anticorps. Ils ont déclaré que tous les tests d'anticorps disponibles dans le commerce en mars n'étaient pas considérés comme fiables. Le NHS n'a commencé à proposer des tests d'anticorps à tout le personnel qu'en mai.

"La qualité des tests disponibles en mars n'était vraiment pas bonne", déclare Alex Richter, professeur d'immunologie clinique à l'Université de Birmingham, qui avait étudié certains des premiers tests à l'époque.

Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas eu d'infection.

Jon Deeks, professeur de biostatistique à l'Université de Birmingham, estime que la police a commis une erreur dans son interprétation de cette partie des preuves.

Dans une déclaration, BTP a déclaré à la BBC: "bien que l'homme ait pu partager un test d'anticorps négatif avec des agents, confirmé par son médecin généraliste, il est important de préciser que ce n'était pas la base de notre conclusion. Le test n'a pas changé le fait qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer une infraction pénale. "

L'un des problèmes est que les preuves de la vidéosurveillance n'étaient pas suffisamment claires pour montrer si un crime avait eu lieu ou non. Il y a des centaines de caméras de sécurité à la gare de Victoria, mais Network Rail, qui les gère, a déclaré à la BBC qu'une seule séquence a été capturée de l'incident.

Les images n'ont pas été publiées, mais j'ai parlé à un certain nombre de personnes qui les ont vues. J'ai également écouté un enregistrement audio secret d'une réunion au cours de laquelle des policiers les ont montrées à Lusamba et à deux de ses amis.

Ils disent que cela montre un homme s'approchant de Belly avant de s'enfuir.

"Nous ne doutons pas que quelque chose s'est passé là-bas", a déclaré le policier à Lusamba. "Si rien ne s'était passé, elles y seraient restées", poursuit l'officier. "Quand l'homme revient, il est clair que c'est là que quelque chose se passe."

Les images de vidéosurveillance à la station ne sont généralement stockées que pendant environ 28 jours, et les images du 21 mars avaient été effacées au moment où la police a commencé son enquête.

Mais les agents ont été informés que six minutes avaient été sauvegardées à la demande de GTR. La BBC a appris que GTR avait demandé des images le 9 avril dans le cadre de sa propre enquête et en avait reçu une copie le lendemain.

La police a déclaré que même après avoir fait améliorer les images, ce n'était toujours pas assez clair pour montrer si un crime avait été commis.

Rapport interne

Belly Mujinga souffrait d'une forme sévère de sarcoïdose, une maladie inflammatoire rare qui provoque le développement de petites plaques de tissus rouges et enflés dans les organes du corps.

"Nous avions affaire à des gens du monde entier", a déclaré Motolani. "Elle avait peur d'attraper la maladie, alors imaginez cela."

La société a déclaré à la BBC que le 13 mars, les responsables locaux avaient émis un questionnaire destiné au personnel pour identifier tout problème de santé susceptible de restreindre leur capacité à travailler dans des zones publiques. Mais a déclaré que Belly n'avait enregistré que la "tension artérielle" sur sa fiche. Selon GTR, elle avait demandé au service de santé de GTR de garder son état confidentiel.

Légende image, Martin Forde QC

Dans son rapport d'enquête interne après sa mort, la société a déclaré que ses responsables savaient qu'elle avait des problèmes de santé ce qui veut dire que Belly avait des contrôles médicaux réguliers, mais "ne connaissaient pas les détails exacts et la nature de ceux-ci".

Mais dans une version différente du rapport, qui avait été partagée avec le syndicat de Belly et vue par la BBC, cela suggérait qu'ils en savaient peut-être plus.

"Les responsables de la station savaient que Mme Mujinga avait subi une intervention chirurgicale à la gorge quelques années auparavant et qu'elle avait des contrôles réguliers à ce sujet", indique le rapport.

"Je pense que cela suscite chez moi une certaine inquiétude car ici, il y a un tel contraste entre ces versions», déclare Martin Forde QC.

GTR a déclaré à la BBC que la sarcoïdose de Belly aurait été inscrite dans les dossiers de son équipe médicale interne, mais a déclaré qu'elle ne figurait pas à ce moment-là sur la liste gouvernementale des maladies à haut risque.

Belly prenait des immunosuppresseurs pour sa sarcoïdose. Le jour de l'incident lui-même, le gouvernement publiait des orientations pour les personnes prenant des immunosuppresseurs, disant qu'elles devaient se protéger.

L'avocate Elaine Banton a déclaré qu'elle se serait attendue à plus de collaboration entre l'équipe de santé au travail et les gestionnaires pour identifier le personnel vulnérable.

"Cela les aiderait à déterminer quels employés ne devraient pas être sur un poste qui les exposerait et qui doivent être mis hors de danger".

Un porte-parole du GTR a déclaré que si la sarcoïdose avait été sur la liste de maladies à risque déclarées par le gouvernement au moment de l'incident, il aurait dit à Belly de se protéger comme il l'a fait à près de 400 de ses collègues.

Mais était-il nécessaire que Belly soit dans le hall ce jour-là? Le nombre de passagers était en baisse.

"Elle a quitté la maison en pensant qu'elle allait travailler à la billetterie", a déclaré Lusamba. "Quand elle est arrivée, son superviseur lui a dit qu'elle devait travailler à l'extérieur."

Les rotas du 21 mars, vues par la BBC, confirment que Belly devait travailler à la billetterie. Motolani dit qu'elle s'y sentait plus en sécurité.

GTR dit que tout le personnel de la billetterie de Victoria assume des tâches de hall dans le cadre de son rôle normal de vente de billets et d'assistance à la clientèle.

Grief

Belly adorait son travail, mais j'ai découvert qu'elle n'était pas toujours heureuse au travail.

Huit semaines avant sa mort, elle avait soulevé un grief contre GTR, invoquant la discrimination.

En 2019, Belly avait été suspendue pendant six semaines après avoir laissé son sac d'argent sur le bureau d'un superviseur plutôt que de le remettre à la caisse.

«Elle était dévastée», se souvient Lusamba. "Cela l'a vraiment brisée." Il dit que GTR a mené une enquête pour voir si de l'argent manquait mais qu'ils n'ont rien trouvé.

GTR a déclaré que Belly avait un rôle responsable dans la gestion des espèces, qu'elle avait été suspendue avant de reprendre le travail.

Cependant, Belly a affirmé qu'un collègue blanc qui avait commis une erreur similaire n'avait pas fait face à la même sanction.

Dans sa lettre de grief, elle a écrit: "L'ensemble du processus m'a laissé stressé, malade, victime et terrifié à l'idée de perdre mon emploi."

'Qu'elle se repose'

Lusamba dit que Belly était le "centre de son univers", et il croyait que le destin les avait réunis. Il vivait très près d'un des amis proches de Belly à Kinshasa, la capitale du Congo, où il a grandi.

Lui et Belly se sont rencontrés dans une église qu'ils fréquentaient tous les deux après son déménagement à Londres en 2001. "C'était le coup de foudre", dit-il.

Leur fille Ingrid a eu 12 ans et est retournée à l'école en septembre. Son père lui achetait sa glace et étalait doucement son uniforme scolaire sur son lit.

Lusamba dit que tout ce qu'il veut faire, c'est lui dire ce qui est vraiment arrivé à sa mère.

Nous ne saurons peut-être jamais ce qui s'est réellement passé dans le hall de la gare Victoria ce jour-là, si Belly y a alors attrapé un coronavirus.

À la suite de son examen, le service du procureur a convenu avec la police qu'en "l'absence de toute preuve médicale ou médico-légale convaincante, avec des séquences de vidéosurveillance non concluantes et des témoignages incohérents, aucune accusation criminelle ne pouvait être envisagée".

Mais pour Lusamba, de nombreuses questions restent sans réponse.

Les avocats interrogés par la BBC pensent qu'une enquête sur la mort de Belly pourrait aider sa famille dans sa recherche de la vérité. "Je pense qu'il y a suffisamment de doutes et de conflits autour de cette affaire pour justifier une enquête", déclare Martin Forde QC.