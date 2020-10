Covid-19: le système immunitaire des femmes est-il plus robuste que celui des hommes?

Les différences entre hommes et femmes que la Chine a perçues au début de l'épidémie du nouveau coronavirus, ont été observées dans d'autres pays.

Les différences ont toujours été là, mais la maladie causée par le SRAS Cov-2 les a encore plus mises en évidence: les femmes ont tendance à réagir plus efficacement à divers types d'infections.

Les raisons ne sont pas tout à fait claires, il existe des hypothèses et des théories qui pointent vers des processus qui se produisent au sein des systèmes immunitaire et endocrinien.

En février, quelques semaines seulement après le début de l'épidémie du nouveau coronavirus, la Chine a signalé que les hommes sont plus touchés que les femmes.

Après être devenue une pandémie, cette situation est enregistrée dans d'autres pays.

"Nous avons maintenant des données claires suggérant que le paysage immunologique chez les patients COVID-19 est considérablement différent entre les sexes et que ces différences pourraient être à la base d'une susceptibilité accrue à la maladie chez les hommes", a déclaré Akiko Iwasaki, professeur de Immunobiologie et biologie moléculaire, cellulaire et développementale de l'Université de Yale, aux États-Unis.

Iwasaki a dirigé une étude publiée le 26 août dans la revue Nature et qui offre des explications biologiques possibles sur les raisons pour lesquelles les hommes sont plus sujets aux symptômes sévères de la covid-19.

«Les différences entre les sexes dans les réponses immunitaires qui sous-tendent les résultats de la maladie COVID-19» jette un éclairage sur la façon dont le système immunitaire de certaines femmes et certains hommes réagit aux effets de la maladie COVID-19, SRAS Cov-2, bien que, comme l'un des auteurs l'a dit à Yale News, d'autres études avec des groupes plus importants sont nécessaires pour valider les résultats.

Entre les cytokines et les cellules T

Les chercheurs ont comparé des patients des deux sexes et ont trouvé "des différences clés dans les réponses immunitaires au cours des premiers stades de l'infection", a rapporté la Yale School of Medicine.

Il y a plusieurs aspects du nouveau coronavirus qui intriguent la communauté scientifique.

L'un d'eux est la présence chez les hommes de niveaux plus élevés de cytokines, qui sont des protéines affichées dans le cadre de la réaction immunitaire innée du corps.

"Il s'agit d'une première contre-attaque générale contre les agents pathogènes envahissants, dans laquelle les cellules immunitaires sont appelées sur le site d'une infection, créant une inflammation du tissu affecté comme barrière physique contre l'agent pathogène envahissant pour favoriser la guérison", explique l'université.

Mais, dans les cas graves de COVID-19, lorsque les cytokines deviennent trop abondantes, elles libèrent ce que l'on appelle une " tempête de cytokines ", ce qui provoque " l'accumulation de liquides dans les poumons, privant le corps d'oxygène et potentiellement provoquant un choc, des lésions tissulaires et une défaillance de plusieurs organes. "

Dans le cas des femmes, les chercheurs ont constaté qu'elles avaient une activation " plus robuste " que les hommes des cellules T, des globules blancs du système immunitaire qui ont la capacité d'identifier les agents pathogènes envahisseurs et de les détruire.

"Les observations au fil du temps ont révélé que de mauvaises réponses des lymphocytes T chez les hommes conduisaient à une aggravation de la maladie. Lorsque les patients avaient des niveaux très élevés de cytokines innées, elles empiraient également", indique le communiqué.

"En outre, il a été observé que les hommes plus âgés, mais pas les femmes plus âgées, avaient des réponses des lymphocytes T significativement pires que les patients plus jeunes".

Et c'est là qu'intervient un autre élément clé: les différences dans le système immunitaire des hommes et des femmes plus âgés.

Pour approfondir cet aspect, BBC Mundo a interviewé le Dr Duygu Ucar, qui est professeur associé au Jackson Laboratory aux États-Unis.

Ucar développe des modèles informatiques avec des données génomiques pour étudier la régulation génétique et a récemment mené une étude qui a examiné les différences qui se produisent dans le système immunitaire des deux sexes à mesure qu'ils vieillissent.

L'interview a été éditée pour plus de clarté et de concision.

Existe-t-il des preuves montrant que le système immunitaire des femmes est plus fort que celui des hommes?

Je pense que dire " plus fort " n'est pas le terme le plus approprié, mais ce que nous avons observé dans notre étude, c'est que le système immunitaire des femmes change moins avec l'âge que celui des hommes.

Le Dr Duygu Ucar combine la biologie et l'informatique pour étudier la régulation des gènes.

Une observation surprenante que nous avons faite concerne le composant des cellules B, qui sont celles qui produisent les anticorps qui neutralisent les virus.

Dans le groupe de 172 participants à la recherche, nous avons constaté qu'avec l'âge, le nombre de ces cellules diminuait chez les hommes.

Cela ne s'est pas produit chez les femmes, elles n'ont pas perdu leurs lymphocytes B, et nous avons observé le même schéma dans une autre étude réalisée en France.

Dire qu'il est " plus fort " n'est pas approprié car avoir une immunité renforcée peut être une arme à double tranchant: si vous avez un système immunitaire très actif, vous pourriez être sujet aux maladies auto-immunes, par exemple.

Les systèmes immunitaires des hommes et des femmes changent différemment avec l'âge: les femmes subissent des transformations moins importantes.

Les cellules B mûrissent dans la moelle osseuse et leurs réponses à des infections telles que celles causées par le SRAS Cov-2 sont très importantes.

Dans nos recherches, nous avons constaté que le nombre de cellules B dans le sang était similaire chez les femmes jeunes et âgées. Mais dans le cas des hommes plus âgés, le nombre était nettement inférieur.

Nous ne connaissons pas les raisons de cela, mais le fait que les hommes n'aient pas autant de cellules B pendant qu'ils vieillissent pourrait les rendre un peu faibles dans leurs réponses humorales au fil des ans.

Je regardais une étude réalisée en Chine, dans laquelle les réponses anticorps d'un groupe de patients infectés par le SRAS Cov-2 ont été comparées et j'ai constaté que dans les cas graves, les réponses des cellules B chez les hommes n'étaient pas aussi fortes que celles des femmes.

Cela pourrait être l'un des moyens par lesquels le système immunitaire des femmes lutte mieux contre ce virus, en développant des réponses anticorps plus fortes via les cellules B.

Il est prouvé que les femmes sont plus résistantes à certaines maladies infectieuses. Parlons-nous des infections causées par des virus?

Ce n'est pas toujours le cas, il y a des cas dans lesquels les femmes sont plus sujettes aux maladies infectieuses graves.

Illustration de cellules du système immunitaire attaquant une cellule cancéreuse.

Mais dans l'ensemble, une femme fait mieux face aux maladies infectieuses qu'un homme, selon les études actuelles.

Nous ne savons pas pourquoi cela se produit, mais nous en apprenons probablement beaucoup plus à ce sujet sur le SRAS Cov-2, car il présente une différence de sexe frappante.

Si nous regardons la covid-19, il existe de grandes différences entre les hommes et les femmes en termes de taux de mortalité et de nombre de cas graves.

Il existe de nombreuses études qui ne séparent pas les hommes et les femmes, mais cette distinction que nous constatons générera un changement et poussera à la prise en compte du sexe dans la prise de décision clinique.

Qu'est-ce que vos études combinant la biologie et la science informatique vous ont appris sur le vieillissement et les maladies liées à l'âge et le système immunitaire des femmes?

Nous avons commencé à nous concentrer sur les différences entre les sexes il y a quelques années.

L'une des premières mesures que les gouvernements ont mises en œuvre après la déclaration de la pandémie a été de demander aux personnes âgées de s'abstenir de sortir.

L'une des caractéristiques du vieillissement du système immunitaire est une inflammation accrue: l'inflammation systémique augmente dans la circulation sanguine et probablement dans les tissus également.

Ce que nous avons observé dans notre étude, après avoir généré une grande quantité de données génomiques et effectué différentes analyses informatiques, est que cette augmentation du syndrome inflammatoire qui survient avec l'âge était beaucoup plus forte chez les hommes que chez les femmes.

C'est probablement une bonne nouvelle pour lutter contre de nombreuses maladies, non seulement infectieuses mais aussi d'autres types, car une inflammation accrue contribue au développement de maladies et potentiellement en déclencher d'autres.

C'était une découverte intéressante et plutôt surprenante, ce qui est logique avec l'analyse des tendances des données génomiques, c'est une découverte à laquelle nous sommes arrivés en utilisant des méthodes statistiques qui nous ont montré que les changements qui commencent avec l'âge chez les hommes et les femmes ont une différence temps.

Les variations du système immunitaire chez les hommes se produisent au milieu de la soixantaine, tandis que chez les femmes, ces changements sont retardés d'environ cinq ans. C'est ainsi que nous l'avons vu dans notre groupe d'étude.

C'est intriguant car dans la population que nous étudions, la différence d'espérance de vie en moyenne est d'environ cinq ans entre les hommes et les femmes.

C'est donc un peu de spéculation à ce stade, mais le fait que le système immunitaire des hommes vieillisse environ cinq ans plus vite pourrait également avoir un impact sur les différences d'espérance de vie.

Covid-19 nous donne-t-il des indices sur l'efficacité du système immunitaire des femmes par rapport à celui des hommes?

Nous savons qu'il existe des différences importantes liées au sexe, tous les pays ne conservent pas un bon registre du nombre d'hommes et du nombre de femmes touchés, mais entre des pays qui ont de bons résultats (y compris les rapports initiaux de la Chine, de l'Italie et de certains États des États-Unis. ), nous pouvons les voir.

Même si les hommes et les femmes sont infectés au même taux, les hommes sont plus susceptibles de mourir de cette maladie que les femmes et, dans certains pays, cette différence est proche du double.

C'est une tendance mondiale: les femmes vivent plus longtemps que les hommes.

La proportion varie un peu d'un pays à l'autre, mais beaucoup ont signalé le contraste des taux de mortalité par rapport au covid-19: pour chaque femme qui décède, nous avons entre 1,5 et 2 hommes qui meurent de cette maladie.

Ce qui signifie que lorsque les femmes contractent ce virus, elles peuvent développer une réponse immunitaire plus forte. Ici, vous pouvez utiliser le terme «plus fort». Bien sûr, gardez à l'esprit que c'est encore nouveau et que nous apprenons tous.

Cependant, il semble qu'au moins selon certains rapports initiaux des États-Unis et de la Chine, les hommes atteints de COVID-19 ont des réponses inflammatoires plus fortes, ce qui a également été lié à des conditions plus graves de la maladie.

L'étude que j'ai mentionnée sur la Chine a également montré que les femmes peuvent générer de meilleures réponses des cellules B que les hommes lorsqu'elles ont le COVID-19.

Je pense que tout cela nous enseigne les implications cliniques de certaines des observations que nous avons faites à l'aide de données génomiques. Il sera donc intéressant à l'avenir de pouvoir relier les schémas génomiques aux résultats cliniques et même d'aller plus loin pour innover dans les traitements personnalisés pour les patients.

Depuis combien de temps êtes-vous concentré sur le système immunitaire et quelle est la chose la plus fascinante que vous ayez trouvée en ce qui concerne les femmes?

Il y a sept ans, j'ai commencé à travailler sur le système immunitaire, qui est un sujet fascinant, honnêtement.

En plus du système immunitaire, il existe divers facteurs sociaux et culturels qui influencent la façon dont les hommes et les femmes réagissent à certaines maladies.

Au Jackson Laboratory, j'ai commencé à travailler en étroite collaboration avec plusieurs immunologistes de l'institut tels que Jacques Banchereau et Karolina Palaucka.

Au cours de ces sept années, la chose la plus fascinante pour moi a été notre étude récente, où nous avons décrit les différences qui existent entre les sexes dans le processus de vieillissement du système immunitaire.

Ce qui était surprenant et cliniquement pertinent, c'est que nous avons observé que le système immunitaire d'un homme plus âgé et celui d'une femme âgée sont très différents l'un de l'autre: les femmes âgées ont plus d'activité génomique pour favoriser les réponses des cellules B et T, mais Les hommes plus âgés ont plus d'activité qui génère une inflammation.

Bien que la pandémie ait été une chose très difficile pour nous tous, ce qui m'a vraiment intéressé ces derniers mois, c'est qu'il y a eu une sorte de preuve de concept de nos observations.

Si quelqu'un m'avait interrogé sur nos observations en termes de différences sexuelles et de COVID-19, sur la base de nos données, j'aurais prédit que les personnes les plus touchées seraient les personnes âgées et parmi elles, les hommes.

Il est important de voir les implications cliniques de nos observations, car nous ne voyons pas nécessairement des patients.

Ce qui est intéressant, c'est que ces outils génomiques et informatiques peuvent potentiellement aider à prédire qui sera le plus touché par ce virus.

Les œstrogènes jouent-ils un rôle dans le système immunitaire?

Les hormones sexuelles jouent certainement un rôle dans les fonctions et les réponses des cellules immunitaires.

L'œstrogène, l'hormone sexuelle féminine, a des fonctions "antioxydantes", c'est une sorte de purificateur.

Ce sujet a été largement étudié par d'autres scientifiques. Les hormones sexuelles sont connues pour affecter et même interagir directement avec les cellules immunitaires et ont des implications directes sur la façon dont elles réagissent aux défis immunitaires.

Ce que nous avons trouvé dans notre étude était très intéressant car à mesure que nous vieillissons, les niveaux d'hormones sexuelles diminuent, donc notre attente était: si les niveaux d'hormones sexuelles diminuent après un certain âge, les systèmes immunitaires masculin et féminin devraient se comporter beaucoup plus de la même manière parce que l'effet de ces hormones est lavé ou dilué, mais nous n'avons pas vu cela, donc c'était un peu surprenant.

Au contraire, on observe qu'après 65 ans, les différences s'accroissent entre les hommes et les femmes.

Et les chromosomes jouent également un rôle, non?

Les femmes ont deux copies du chromosome X et les hommes n'en ont qu'une copie et un Y supplémentaire.

L'avantage est-il génétique?

Le chromosome X contient le plus grand nombre de gènes liés au système immunitaire. Il existe des centaines de gènes qui jouent un rôle dans le système immunitaire et se trouvent sur le chromosome X.

Le fait que les femmes aient deux copies des chromosomes X et que les hommes en aient une contribue certainement à certaines de ces différences dans le système immunitaire.