Coronavirus : ce que vous devriez manger pour booster votre système immunitaire

Des événements culturels et sportifs ont été annulés ou reportés, notamment la Coupe de l'Amérique 2020 et le festival de Glastonbury, des pubs et des restaurants ferment, et les gens paniquent à l'idée d'acheter des produits de première nécessité comme du papier toilette et des pâtes.