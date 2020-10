Le mystère de l'abondance de l'or dans l'Univers que les scientifiques sont incapables de résoudre

Et s'il y a une leçon à tirer des efforts stériles des alchimistes au Moyen-Âge, c'est que l'or est impossible à recréer de façon synthétique.

Le rapport, publié dans The Astrophysical Journal, indique que la principale source d'or dans l'Univers connue jusqu'à présent - les collisions d'étoiles à neutrons - ne suffit pas à expliquer la quantité de métal présente sur Terre et dans l'espace.

"L'or et les autres métaux lourds sont produits à la suite de processus où beaucoup d'énergie est présente dans l'Univers. Cependant, selon les modèles actuels, ces processus ne produisent pas tout l'or que nous voyons dans l'univers aujourd'hui", explique à BBC Mundo l'astronome Chiaki Kobayashi, de l'université du Hertfordshire et responsable de la recherche.

Pour Kobayashi, l'objectif de ces études est d'obtenir des informations plus précises sur la véritable origine des "métaux lourds".

L'or est très demandé en tant qu'investissement, symbole de statut social et composant clé dans de nombreux produits électroniques.

Mais comment a-t-il été produit et comment est-il arrivé sur Terre ?

Pour former une seule particule d'or, il est nécessaire de former des noyaux atomiques composés de 79 protons et de 118 neutrons chacun.