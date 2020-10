Coronavirus: Tedros Ghebreyesus qualifie "d'immorale" l'approche de l'immunité collective

Mais le chef de l'OMS, Tedros Ghebreyesus, estime qu'une telle approche est "scientifiquement et éthiquement problématique".

Il y a eu plus de 37 millions de cas confirmés de coronavirus dans le monde depuis le début de la pandémie. On sait que plus d'un million de personnes sont décédées.