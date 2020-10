Des scientifiques de Cambridge étudient ce qui mettrait fin à l'humanité

Crédit photo, Getty Images

La Terre existe depuis 45 millions de siècles et pourtant le siècle que nous vivons est unique dans l'histoire.

"C'est le premier siècle pendant lequel une espèce, la nôtre, exerce tant de pouvoir et est si dominante qu'elle a l'avenir de la planète entre ses mains", écrit le prestigieux astronome britannique Martin Rees dans «Dans le futur : Perspectives pour l'humanité" .

"L'enjeu est plus important que jamais; ce qui se passe dans ce siècle se fera sentir pendant des milliers d'années", dit-il dans le livre de 2018.

En fait, Rees répète ces avertissements depuis plus de deux décennies, ce qui, pour la grande majorité, semblerait intéressant, mais peu probable. Peut-être qu'à cette époque, ces avertissements ressemblaient plus à de la science-fiction, qu' à la science.

En fait, il a lui-même reconnu dans une conférence TED que "nous nous inquiétons trop des risques mineurs: accidents d'avion improbables, substances cancérigènes dans les aliments, faibles doses de rayonnement ... Mais nous et les politiciens qui nous gouvernent vivons dans le déni des scénarios catastrophiques".

Puis 2020 est arrivé et chaque mot de Rees avait une validité effrayante.

Par exemple, dans cette allocution qu'il a prononcée en 2014, il a déclaré que désormais "les pires dangers viennent de nous": "Et il n'y a pas que la menace nucléaire. Dans notre monde interconnecté (...), les voyages aériens peuvent propager des pandémies et c'est une question de jours, et les médias sociaux peuvent propager la panique et les rumeurs littéralement à la vitesse de la lumière".

Cependant, il y avait ceux qui n'avaient pas besoin de la pandémie de Covid-19 pour écouter Rees. Depuis 2015, un petit groupe interdisciplinaire de chercheurs travaille sous sa direction au Center for the Study of Existential Risk (CSER) de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni.

Le centre, qui a été appuyé par des personnalités du monde universitaire - comme le physicien Stephen Hawking - et de l'industrie - comme l'homme d'affaires Elon Musk - étudie les dangers qui pourraient conduire à l'extinction de l'humanité ou à l'effondrement de la civilisation et que faire pour les atténuer.

C'est précisément sur ce second aspect que travaille la biologiste moléculaire péruvienne Clarissa Ríos Rojas, qui a rejoint le CSER en mars, peu avant que le gouvernement britannique décrète la quarantaine pour le coronavirus.

Crédit photo, Gentileza Clarissa Ríos Rojas Légende image, La biologiste moléculaire péruvienne Clarissa Rios Rojas travaille au CSER dans le domaine des politiques publiques.

"Nous avons déjà eu des pandémies et pourtant le covid-19 nous a pris au dépourvu", déclare Ríos à BBC Mundo. "Alors qu'est-ce qui ne va pas? Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette expérience et comment pouvons-nous nous préparer à nouveau pour l'avenir?"

En d'autres termes, son travail à Cambridge consiste à identifier pourquoi les prédictions basées sur des données scientifiques ne sont pas entendues et, par conséquent, à produire des politiques publiques qui préparent l'humanité à la prochaine catastrophe mondiale.

Tout comme la crise profonde provoquée par le coronavirus n'était pas la première, ce ne sera pas la dernière.

Cinq zones à risques

La première chose que Ríos explique, c'est qu'il y a une différence entre le risque catastrophique et existentiel.

Bien que les définitions varient légèrement entre eux, il est généralement entendu que les événements à risque catastrophique sont ceux qui, s'ils se produisent, tueraient 10% de la population mondiale ou causeraient des dommages équivalents.

Pour référence, on considère que l'événement le plus meurtrier du XXe siècle a été la pandémie de grippe de 1918, mieux connue sous le nom de grippe espagnole, où entre 1% et 5% de la population mondiale est décédée, selon différentes estimations.

Crédit photo, Getty Images

D'un autre côté, un événement à risque existentiel implique l'anéantissement de tous les êtres humains ou une réduction de la population si grande que cela ne permet pas de continuer avec les normes de vie actuelles, et cela mine drastiquement et durablement leur potentiel.

Lire aussi : Le prix Nobel couronne une découverte sur l'hépatite C

Le CSER étudie ce dernier type d'événements, qu'il divise en cinq grands domaines: risques biologiques, environnementaux, technologiques, issus de l'intelligence artificielle et des injustices sociales.

Certains exemples sont très clairs, comme les pandémies dans la zone biologique ou le changement climatique dans la zone environnementale. En effet, d'autres aléas naturels - comme l'impact d'un astéroïde ou l'éruption d'un supervolcan - sont très présents dans l'imaginaire collectif, puisqu'ils ont démontré leur pouvoir dévastateur par le passé.

Mais il existe d'autres risques existentiels moins évidents, comme l'intelligence artificielle.

"La peur avec l'intelligence artificielle n'est pas un Arnold Schwarzenegger qui émerge et qui nous tue tous", dit Ríos en référence au personnage de Terminator dans le premier film de la saga.

"En réalité, il peut arriver que, pour atteindre l'objectif de sauver l'humanité, tout l'écosystème soit détruit parce que les paramètres nécessaires n'ont pas été donnés pour guider cette intelligence artificielle qui continue d'apprendre par elle-même", explique-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Martin Rees est l'un des principaux chercheurs mondiaux sur l'évolution cosmique, les trous noirs et les galaxies.

Dans ce cas, la tâche de Ríos serait, par exemple, de collaborer avec les gouvernements pour établir des protocoles et des outils de suivi pour les institutions de la région, ou de s'assurer que les programmes d'études des universités liées à l'ingénierie ont une base solide de connaissances éthiques.

L'injustice sociale est un autre domaine dont le niveau de risque peut ne pas être aussi perceptible. Mais, il y a un exemple très clair dans l'histoire: la conquête européenne de l'Amérique.

Cet épisode "a entraîné la perte potentielle de plus de 80% des populations indigènes, l'effondrement des civilisations aztèque, inca et zapotèque, ainsi que la mort, la torture, les bouleversements culturels et la déstabilisation politique résultant de la traite transatlantique des esclaves", souligne le CSER sur son site Internet.

Et il ajoute: "à ce jour, la colonisation européenne continue d'avoir des impacts catastrophiques à l'échelle mondiale, y compris la négligence des maladies tropicales."

Effet Covid-19

Selon Ríos, la pandémie de Covid-19 - qui a déjà coûté la vie à plus d'un million de personnes dans le monde - enseigne aux gouvernements et à la société ce que signifie se préparer au pire.

Crédit photo, Getty Images

"Le Covid-19 a montré comment les systèmes commencent à s'effondrer un par un", dit-il.

"On pourrait penser que seul le secteur de la santé serait touché, mais en réalité les transports, l'agriculture, l'éducation, l'économie, le travail ont été touchés ...", ajoute-t-il.

Selon la chercheuse péruvienne, une façon d'intégrer ces leçons au niveau des politiques publiques pourrait être de créer des équipes gouvernementales qui analysent les risques catastrophiques potentiels liés au pays ou à la région (comme le changement climatique en Amérique centrale ou les armes nucléaires dans la péninsule coréenne) et générer des protocoles d'action.

Mais, comme le reconnaît Ríos, "les politiques peuvent être belles, mais si la société ne veut pas les accepter et, par exemple, continue à sortir sans masque, alors elles sont inutiles".

Pour atteindre l'engagement social, un module sur ce que nous avons appris de la pandémie de covid-19 pourrait être intégré dans les programmes du secondaire ou créer une maîtrise en risque de catastrophe mondiale, illustre-t-il.