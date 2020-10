"Il y a une épidémie qui aggrave le coronavirus : le fait que nous mangeons des aliments de mauvaise qualité"

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une bonne nutrition est essentielle pour prévenir les maladies. Et la covid-19 ne ferait pas exception.

"La nourriture est un plus grand risque que le coronavirus et personne n'en parle."

C'est ce qu'affirme l'endocrinologue argentino-américaine Mariela Glandt qui vient de publier le livre "Comment manger en période de Covid-19".

Mariela Glandt, diplômée des universités de Harvard et de Columbia aux États-Unis, est une spécialiste du diabète, l'une des affections médicales qui, avec les maladies cardiovasculaires, l'obésité et les problèmes respiratoires, fait que les malades infectés par la covid-19 sont plus à risques pour leur vie.

L'expert convient avec de nombreux autres spécialistes, qui étudient le virus qui a déclenché la pandémie depuis six mois, que notre système immunitaire doit être renforcé afin qu'en cas d'infection par la Covid-19, les conséquences soient beaucoup moins graves.

Et pour renforcer notre système immunitaire, la clé se trouve dans l'alimentation. Pour savoir comment manger pendant la pandémie, nous nous sommes entretenus avec Mariela Grandt, dont l'interview a été éditée afin de ne pas être trop longue.

Pourquoi dites-vous qu'il existe un risque lié au coronavirus dont personne ne parle? Quel est ce risque?

Le risque est le syndrome métabolique.

Nous voyons que les personnes les plus susceptibles de se retrouver dans des unités de soins intensifs (USI) sont des personnes - en plus des personnes âgées - souffrant d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète.

Ils souffrent du syndrome métabolique. Et cela apparaît très fréquemment comme des facteurs de risque de décès par coronavirus.

Crédit photo, Avigail Uzi Légende image, Mariela Glandt est une édocrinologue spécialisée dans le diabète. Elle vient de publier "Comment manger en période de covid-19".

Nous pouvons contrôler ces risques beaucoup plus facilement que vous ne le pensez et nous pouvons les inverser en quatre semaines.

Il existe de bonnes études qui le prouvent et j'ai des centaines de patients qui le prouvent.

À l'heure actuelle, nous sommes tous pétrifiés en pensant à la façon d'éviter d'être victime de la Covid-19. 80% des personnes infectées ne passent pas un bon moment mais ne meurent pas. Mais 20% ont de graves complications.

L'objectif est d'aider les gens à améliorer leur système immunitaire pour pouvoir lutter contre le coronavirus s'il sont infectés.

Le syndrome métabolique est avéré si l'on a 3 éléments sur 5: hypertension artérielle, taux de sucre élevé, obésité, taux élevés de triglycérides et faible taux de bon cholestérol.

Selon des études, seuls 12% des adultes américains ne présentent aucun de ces symptômes. Au moins 60% à 70% de la population a ce syndrome.

Il y a une épidémie qui aggrave le coronavirus et c'est que nous mangeons : des aliments de mauvaise qualité.

Ces dernières années, nous mangeons des aliments avec tellement de sucre et tellement d'huiles végétales qu'ils ne sont pas vraiment de la nourriture. Cela nous a rendus malades.

Nous nous retrouvons donc avec une tension élevée, avec l'obésité, avec un diabète endémique, ou un prédiabète très élevé, à cause de la façon dont nous mangeons. Et à cela s'ajoute un virus.

Lorsque vous souffrez d'un syndrome métabolique, il provoque une inflammation chronique. Si vous êtes déjà dans un état d'inflammation chronique, vous ne pouvez pas mobiliser les défenses dont vous avez vraiment besoin contre le virus.

Si le virus tombe dans un corps qui n'est pas dans les meilleures conditions, nous tombons gravement malades.

Comment manger alors en période de Covid-19?

Le plus important est de commencer à manger de la vraie nourriture.

Lorsque vous allez au supermarché, tout ce qui se trouve près des murs est généralement de la vraie nourriture. Et tout ce qui se trouve entre les deux est généralement plus industriel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La nourriture dont vous avez besoin se trouve sur les côtés des rangées du supermarché, dit Glandt.

Qu'est-ce que je veux dire par là? Mangez des légumes, du poulet, du poisson, de la viande, des œufs, des produits laitiers et du gras.

Tout ce qui est faible en graisses est riche en sucre et ce n'est pas bon pour nous. Vous pouvez ajouter du café ... mais vous n'avez guère besoin d'aller au milieu des allées du supermarché.

Comment manger aujourd'hui quand souvent on ne sait pas ce que contient la nourriture, comment elle est fabriquée et parfois on ne peut pas déchiffrer les étiquettes?

Nous sommes en crise.

Je soutiens autant que possible la consommation de produits dits "bios". C'est cher, mais c'est un bon investissement. Cela en vaut la peine car la qualité de la nourriture est importante.

Si vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit sur l'emballage, ne l'achetez pas. Cela ne vous fera aucun bien. C'est ma règle.

Getty Le syndrome métabolique Vous êtes atteint du syndrome métabolique si vous présentez trois de ces caractéristiques ou plus ou si vous prenez des médicaments pour les contrôler : * Un tour de taille important

* Des taux de triglycérides élevés

* Lipoprotéines de haute densité (HDL) ou "bon" cholestérol

* Hypertension artérielle

*Taux de glycémie élevé à jeûn Source : Clinique Mayo aux États-Unis

Pourquoi dites-vous que les jus de fruits devraient être évités?

Rien ne fait augmenter votre taux de sucre plus rapidement qu'un smoothie ou un jus de fruit.

Par exemple, vous buvez un jus d'orange avec 5 oranges pressées cela représente seulement du sucre pur et de l'eau.

Demandez à un diabétique ce qui lui arrive quand il boit un verre de jus d'orange : un pic de sucre dans le sang.

Le pire est l'idée de croire que vous prenez quelque chose qui est bon pour vous.

Il vaut mieux manger le fruit. Et deuxièmement, ne pas manger autant de fruits. Lorsque je traite mes patients, je les élimine complètement. C'est le bonbon de la nature.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La consommation de jus de fruits augmente considérablement votre taux de sucre dans le sang.

D'autres conseils pour améliorer notre alimentation en pleine pandémie?

Prenez conscience de ce que vous faites entrer dans votre corps.

Il n'y a pas de glucides essentiels. Le corps sait exactement comment fabriquer tout le sucre dont il a besoin. Le cerveau sait exactement comment vivre sans manger de glucides.

Depuis l'apparition de l'agriculture, nous avons commencé à consommer plus de glucides, mais pas de sucre. Le sucre était uniquement dans les fruits et le miel.