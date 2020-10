Ce n'est pas ce que vous dites, mais comment vous le dites : six clés pour améliorer la communication entre managers et employés

"C'est une chose d'avoir raison et une autre d'avoir raison". Vous avez peut-être raison, mais vous n'aurez pas raison en le présentant de la mauvaise façon. Et donc, vous obtiendrez le contraire de ce que vous voulez.

L'importance de la communication et, plus particulièrement, de la capacité à réagir efficacement est fondamentale tant dans la vie privée que dans le cadre du travail.

Cela dépend de la capacité de la personne à comprendre et à améliorer un comportement. Ou au contraire qu'elle ne comprenne pas et qu'elle se mette en colère, même si elle n'a pas raison.

C'est grâce à la communication que la personne comprend et peut améliorer un comportement.

Répondre et bien le faire est plus une science qu'un art.

Pour les employés comme pour les patrons, savoir dire les choses correctement nous évitera de nombreux problèmes et malentendus.

1. Le lieu

Si nous devons parler à une personne, nous devons trouver un endroit approprié. Il ne faut jamais réprimander quelqu'un devant d'autres collègues, et encore moins devant des clients.

Cela nuit directement à la relation entre les personnes, en plus d'humilier le partenaire, l'employé ou le patron. Il est important de trouver un endroit qui ne dérange personne, qui soit pratique, déconnecter le téléphone et réserver ce temps pour être avec la personne avec laquelle vous voulez communiquer efficacement.

La préparation de ce que vous voulez dire et de la démarche à suivre est décisive. disait Abraham Lincoln :

"Donnez-moi six heures pour abattre un arbre et je passerai les quatre premières à aiguiser la hache."

2. La règle : deux messages positifs et un message négatif

Par exemple : "Pablo, tu travailles avec nous depuis 10 ans et l'entreprise est contente de toi. Tu as mené plusieurs projets avec succès et acquis une reconnaissance, tant de la part des clients que de l'entreprise elle-même. Cependant, dans ce dernier projet, l'entreprise n'a pas été satisfaite".