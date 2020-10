Quelles sont les preuves scientifiques qui justifient la fermeture des gymnases?

Ce n'est pas à l'échelle nationale cette fois-ci - seuls les lieux répondant au critère du niveau «très élevé» de risque dans le cadre du nouveau système d'alerte anglais ont éteint les tapis de course.

Mais quelles sont les preuves scientifiques justifiant la fermeture des gymnases? Sont-ils des endroits plus risqués en cas de pandémie que les magasins et les restaurants?

Et comment expliquer que le gouvernement ordonne la fermeture des gymnases et nous dit en même temps de rester en forme et de prendre soin de notre santé mentale alors que les cas de coronavirus augmentent?