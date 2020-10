Coronavirus: L'Europe renoue avec les mesures de restriction

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une femme pose un masque sur un mannequin devant un magasin de vêtements à Aranda de Duero, près de Burgos, le 7 août

Les pays européens viennent de reprendre des mesures drastiques pour faire face à la pandémie du coronavirus qui resurgit sur le "vieux continent". Dans certains cas, les couvre-feux imposés au début de la pandémie ont été réintroduits.

Comment les pays européens ont décidé de contenir le nouveau pic du coronavirus qui pointe à l'horizon?

La France vient de décréter un couvre-feu nocturne dans neuf villes.

La mesure concerne Paris et huit autres villes, touchant environ 22 millions de personnes. Elle est entrée en vigueur le 17 octobre et durera au moins quatre semaines.

Les habitants de la capitale, ainsi que ceux de Marseille, Lyon, Lille, Saint-Étienne, Rouen, Toulouse, Grenoble et Montpellier devront rester chez eux de 21 heures à 6 heures. Seuls les déplacements indispensables seront autorisés.

Les écoles resteront ouvertes et les déplacements entre les régions seront autorisés pendant la journée. Seules six personnes seront autorisées à se rassembler à l'intérieur des maisons privées.

Lyon, Lille, Grenoble et Saint-Etienne sont devenues des zones d"alerte maximale" depuis le samedi 10 octobre. Les bars et restaurants ont dû fermer, comme à Paris en début de semaine et à Marseille le mois dernier.

Dans toute la France, les rassemblements sont limités à 10 personnes et les réceptions de mariage, les fêtes d'étudiants et autres rassemblements organisés dans des lieux loués sont interdits.

Les revêtements du visage sont obligatoires dans les espaces publics fermés dans toute la France, tandis que des règles supplémentaires ont été introduites dans des zones spécifiques.

À Paris et en région parisienne, le port du masque est obligatoire à l'extérieur pour toute personne âgée de 11 ans et plus. Des centaines d'autres municipalités en France ont la même règle, notamment Toulouse, Nice, Lille et Lyon. Le port du masque est également obligatoire dans la plupart des lieux de travail.

En Espagne : État d'urgence décrété à Madrid

Crédit photo, Getty Images Légende image, Utilisation obligatoire de masque facial dans la région de Madrid

Le gouvernement espagnol a imposé un état d'urgence de 15 jours à Madrid et dans les environs vendredi.

Les restrictions imposées à Madrid et aux villes voisines sont surveillées par 7 000 policiers.

Les fonctionnaires municipaux interpellen le gouvernement sur la situation, affirmant que les cas sont en baisse et que l'état d'urgence est injustifié.

Près de cinq millions de personnes sont touchées par les restrictions, ce qui signifie que :

Les gens ne peuvent pas quitter ou entrer à Madrid pour des raisons non essentielles, bien qu'il soit permis d'aller travailler et d'aller à l'école

Les hôtels et restaurants sont limités à 50% de leur capacité et doivent fermer à 23h00. Les entreprises sont limitées à 50 % de leur capacité et doivent fermer à 22h00

Les réunions familiales et sociales sont limitées à six personnes et les lieux de culte limités à un tiers de la fréquentation normale.

Les autorités catalanes ont ordonné la fermeture de tous les bars et restaurants de la région, à partir du 15 octobre, pendant deux semaines. Ils ne peuvent offrir que des services à emporter.

Le port du masque facial est obligatoire pour toute personne âgée de plus de soixante ans dans tous les transports publics et les espaces publics intérieurs.

La plupart des régions d'Espagne ont rendu le port du masque obligatoire à l'extérieur également.

Au Pays-Bas : Une fermeture partielle de quatre semaines a été imposée.

Depuis le 14 octobre, tous les bars, restaurants et cafés ont fermé et ne peuvent plus servir que des plats à emporter.

La vente d'alcool dans les magasins et les restaurants est interdite après 20 heures, et vous n'êtes pas autorisé à boire de l'alcool en public après cette heure.

Tous les magasins, à l'exception des supermarchés, doivent fermer avant 20 heures dans tout le pays.

Il est conseillé de rester à la maison et de travailler à domicile autant que possible. Un maximum de trois personnes peuvent se rendre chez vous par jour et quatre seulement peuvent se rencontrer à l'extérieur, mais les deux règles excluent les enfants de moins de 13 ans. Les événements tels que les concerts en plein air et les fêtes foraines sont interdits.

Les mesures resteront en vigueur pendant au moins quatre semaines. Les mesures précédentes, telles que le port de masques dans les transports publics, les magasins et autres lieux intérieurs, continueront également à s'appliquer.

Les écoles, les gymnases, les piscines et les saunas resteront ouverts, et les enfants de moins de 18 ans pourront continuer à pratiquer des sports amateurs.

Allemagne : de nouvelles règles sont mises en place pour les arrivées en provenance de pays à haut risque

Crédit photo, EPA Légende image, Le contrôle dans les aéroports allemands est obligatoire pour tous les voyageurs en provenance de pays à haut risque

L'interdiction des grands rassemblements en Allemagne - tels que les festivals publics, les manifestations sportives avec des spectateurs et les concerts - a été prolongée jusqu'à la fin de l'année dans les régions où le taux d'infection est élevé.

Le dépistage dans les aéroports est obligatoire pour les personnes arrivant de pays à haut risque. Mais depuis le 30 septembre, ces voyageurs doivent s'isoler pendant 14 jours.

Les personnes qui ne portent pas de protection faciale dans les magasins ou dans les transports publics sont passibles d'une amende minimale de 50 euros.

Les autorités allemandes ont accepté d'introduire des mesures supplémentaires dans les régions où le taux d'infection est élevé. Les rassemblements publics seront limités à 50 personnes et les rassemblements privés à 25. Les personnes qui ne laissent pas les informations d'identité correctes dans les restaurants et les bars se verront infliger une amende.

À Berlin, qui est l'une des régions où la hausse des infections est la plus forte, les restaurants et les bars doivent fermer à 23 heures. Les fêtes et rassemblements privés sont limités à 10. À l'extérieur et uniquement la nuit, cinq personnes sont autorisés à se réunir.

Italie : Le gouvernement a décrété le port des masques faciaux obligatoiresà l'extérieur.

L'Italie rend le port du masque facial obligatoire dans les espaces extérieurs du pays afin de tenter de contenir la propagation du virus.

Les Italiens doivent également porter des masques à l'intérieur partout sauf dans les maisons privées.

Dans les écoles, le port du masque est obligatoire pour tous les enfants de plus de six ans lorsqu'ils se déplacent.

Plusieurs nouvelles règles seront en vigueur jusqu'au 13 novembre au moins : les bars et les restaurants doivent fermer à 24 heures, ou à 21 heures s'ils n'ont pas de service aux tables. Les gens ne peuvent pas se rassembler à l'extérieur des bars et des restaurants entre 21 heures et 6 heures.

Les fêtes sont également interdites dans tous les lieux (intérieurs et extérieurs), mais les mariages et autres réceptions peuvent se dérouler avec un maximum de 30 personnes.

La province de Latina, près de Rome, fait l'objet de nouvelles mesures après un pic. Ces mesures sont les suivantes

Un couvre-feu de minuit pour les pubs, bars et restaurants

Pas plus de quatre personnes par table dans les restaurants

Une limite de 20 personnes pour les fêtes et les cérémonies religieuses

Une interdiction de visite dans les hôpitaux et les maisons de soins

Une recommandation pour que les gens travaillent à distance autant que possible

Au Danemark : Il a été décidé de fermer les bars plus tôt

Crédit photo, Reuters Légende image, Les bars, cafés et restaurants néerlandais lieux de rencontre entre amis sont fermés depuis au moins quatre semaines

Le Danemark a été l'un des premiers pays d'Europe à rouvrir les écoles en avril.

Cependant, à la fin du mois d'août, le nombre de cas a commencé à augmenter fortement.

Le gouvernement réagit en rendant le port du masque obligatoire dans les transports publics.

À Copenhague et dans les environs - qui ont connu une forte augmentation du nombre de cas - les bars, les restaurants et les boîtes de nuit doivent désormais fermer à 22 heures.

Les fêtes privées et les rassemblements tels que les mariages doivent se terminer à la même heure et les masques doivent être portés dans les restaurants, les bars et les cafés.

Les belges tout en autorisant le retour des supporteurs dans les stades ont pris des mesures pour fermer les débits de boisson.

Les cafés et les bars de la capitale Bruxelles sont fermés et il est interdit de boire en public. La mesure sera en vigueur jusqu'au 8 novembre au moins.

Toutefois, le port du masque facial n'est plus obligatoire dans tous les espaces extérieurs de la capitale.

Dans le reste du pays, les bars doivent fermer avant 23 heures.

Il est interdit de manger dans les marchés de rue.

Un maximum de quatre personnes peuvent se réunir autour de la table dans un bar.

Les boîtes de nuit restent fermées et aucun événement majeur, tel que les festivals, n'est autorisé.

Au Portugal : Alors que les élèves reprennent le chemin de l'école et certains travailleurs retournent à leur bureau, de nouvelles restrictions ont été mises en place à partir du 15 septembre. Celles-ci comprennent la fermeture des établissements commerciaux à 23 heures et la limitation des rassemblements à un maximum de 10 personnes.

Les rassemblements sont désormais limités à cinq personnes au maximum, les fêtes universitaires sont interdites et les mariages et baptêmes peuvent accueillir jusqu'à 50 personnes.

Grèce : Nouvelles mesures à Athènes

Les masques sont désormais obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs et dans tous les transports publics en Grèce.

En septembre, des restrictions plus strictes sont entrées en vigueur dans la région de l'Attique, qui comprend Athènes : le port du masque est obligatoire au travail et dans tous les lieux extérieurs bondés.

D'autres restrictions locales ont également été introduites sur certaines des îles grecques, et des tests gratuits sur place ont été proposés aux personnes arrivant sur le continent en provenance de ces îles particulières.

République d'Irlande : Pas de repas à l'intérieur des restaurants ni de visites à domicile

Le 19 septembre, les restaurants de Dublin ont été interdits pendant trois semaines et tous les déplacements non essentiels ont été découragés, après une recrudescence de cas récents.

L'interdiction a été étendue au reste du pays en octobre. Les restaurants peuvent toujours ouvrir pour les plats à emporter ou les repas en plein air.

Les rassemblements en plein air sont limités à 15 personnes.

Les visites à domicile sont désormais interdites, jusqu'au 10 novembre au moins, sauf pour des raisons de compassion ou pour la garde d'enfants.

Les personnes âgées de plus de 70 ans sont à nouveau invitées à rester chez elles autant que possible, et les gens sont encouragés à travailler à domicile si possible.

Suède : des mesures de confinement ne sont pas imposées

Il n'y a pas eu de confinement en Suède mais, conformément aux conseils du gouvernement, la plupart des gens ont respecté la distanciation sociale volontaire et ont commencé à travailler de chez eux lorsque cela était possible.

Le pays interdit les rassemblements de plus de 50 personnes et a exhorté les personnes de plus de 70 ans à s'isoler - mais les magasins, les bars, les restaurants et les salles de sport sont restés ouverts.

Le nombre de nouvelles infections augmente à nouveau, mais pas aussi fortement que dans d'autres régions d'Europe.