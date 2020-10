Comment la pandémie change les perspectives économiques et politiques des jeunes Américains

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les tensions économiques causées par la pandémie vont-elles radicaliser davantage les jeunes générations ? Des manifestants chantent "Lean On Me" près de la Maison Blanche lors d'une manifestation pacifique contre la brutalité policière et la mort de George Floyd, le 3 juin 2020 à Washington, DC

La pandémie a eu un impact économique disproportionné sur les jeunes aux États-Unis, où la crise se heurte à une élection présidentielle amère, creusant encore le fossé avec les générations plus âgées et plus conservatrices.

En janvier, Joshua Boyer était sur le point de vivre sa version du rêve américain. Ce trentenaire envisageait de se lancer dans une carrière d'assistant social, de fonder une famille avec sa fiancée dans quelques années, et finalement d'acheter une maison. .....La pandémie, dit-il, "a tout changé"......

Cinq mois après avoir obtenu sa maîtrise, il reste sans emploi, bien qu'il ait postulé à quelque 300 offres d'emploi - y compris des postes dans des entrepôts, des restaurants et des épiceries. Ce mois-ci, alors que l'aide financière qu'il recevait en tant que vétéran de l'armée a expiré, il a emménagé avec la famille de sa fiancée dans l'Oregon, abandonnant son appartement de la région de Portland

Joshua, a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires en 2008, alors que le monde était en pleine crise financière mondiale. À l'époque, il s'était engagé dans l'armée pour échapper aux perspectives désolantes qui s'offraient à lui sur le marché du travail..

Crédit photo, Robert Brummitt Légende image, Joshua Boyer se demande si la pandémie ne va pas engendrer "une autre génération perdue"?

"Après avoir traversé ces deux récessions, on a l'impression que c'est encore la même chose", dit-il.

"Tout le monde va comprendre ce fossé géant dans mon histoire de l'emploi en ce moment, mais c'est toujours ma plus grande crainte... allons-nous être une autre génération perdue ?"

Les préoccupations de Joshua sont largement partagées. Aux États-Unis, les adultes âgés de 16 à 29 ans sont concernés par un tiers de la hausse du taux de chômage entre février et avril, alors qu'ils représentent moins d'un quart de la population active.

En juin, quelque 28 % des 16-24 ans ne travaillaient pas et n'allaient pas à l'école, soit plus du double des niveaux d'avant la pandémie, tandis qu'en juillet, une majorité de 18-29 ans vivaient chez leurs parents pour la première fois depuis la Grande Dépression.

De tels revers, en début de carrière, peuvent avoir des conséquences à long terme. Des recherches ont en effet montré que l'entrée sur le marché du travail dans une économie faible freine la croissance des salaires et les perspectives de carrière pendant des années.

La pandémie a t-elle changé les perspectives économiques et politiques des jeunes ?

De nombreux jeunes adultes dans la trentaine sont encore aux prises avec les répercussions de la crise financière de 2007, qui a marqué le début d'une décennie de stagnation de la croissance des salaires, malgré la forte augmentation des coûts du logement et de la santé.

En 2016, la richesse d'un jeune de 32 ans typique était inférieure de 34 % à celle d'un jeune de 32 ans des générations précédentes - un écart qui s'est creusé depuis 2010, a indiqué la banque centrale américaine en 2018.

"Les perspectives économiques sont fondamentalement différentes" pour les jeunes générations, affirme Vladimir Medenica, professeur de sciences politiques à l'université du Delaware et consultant en recherche pour le projet d'enquête GenForward de l'université de Chicago, qui interroge régulièrement les jeunes adultes sur les finances et la politique. "Il n'y a vraiment aucune comparaison".

Même avant la pandémie, il était difficile de trouver un bon emploi, explique A'Naiya Davis, 23 ans, du Texas, qui vivait avec ses parents et travaillait dans le commerce de détail avec un salaire minimum après avoir obtenu son diplôme universitaire en 2018.

Crédit photo, A'Naiya Davis Légende image, A'Naiya Davis signale qu'il était difficile de trouver un bon emploi même avant la pandémie

Elle a finalement déménagé après avoir obtenu l'an dernier un poste de spécialiste du contenu pour un site web, qu'elle a perdu en juin en raison des restrictions imposées par la pandémie. Bien qu'elle ait trouvé un autre emploi en septembre, les mois qui se sont écoulés l'ont obligée à puiser dans ses économies et à reporter ses projets d'achat d'une nouvelle voiture.

Elle se dit chanceuse d'avoir moins de 15 000 dollars de dettes d'études - l'emprunteur américain moyen en a environ 30 000 - mais les marqueurs traditionnels de l'âge adulte, comme l'achat d'une maison ou même la vie sans colocataire, se sentent de plus en plus hors de portée.

"Je n'ai pas l'impression que nous aurons un jour l'occasion de rattraper notre retard", dit-elle. "J'ai l'impression de toujours courir pour atteindre la ligne que je veux atteindre.

Des recherches universitaires ont montré que les personnes touchées par un ralentissement économique pendant leurs années de formation sont plus susceptibles de favoriser les politiques de redistribution et d'attribuer le succès à la chance plutôt qu'au travail.

Au mois d'août, seulement 23% des personnes âgées de 18 à 36 ans ont déclaré qu'elles comptaient soutenir la réélection du républicain Donald Trump à la présidence, selon un sondage GenForward.

Les différences générationnelles aux États-Unis sont influencées par de nombreux facteurs, notamment la composition plus diversifiée des jeunes adultes, mais "les expériences économiques en font certainement partie", explique Kim Parker, directrice de la recherche sur les tendances sociales au Pew Research Center, qui a fait état d'un "fossé générationnel" croissant en politique en 2018.

"Nous pouvons voir dans nos données les difficultés qu'ils ont à trouver un emploi stable et à payer les dépenses de base", dit-elle. "Ces expériences sont des choses qu'ils vont très probablement apporter aux urnes"

Crédit photo, Andrew Quist Légende image, Selon Andrew Quist, "le marché du travail commence à se retraicir".

Andrew Quist, 23 ans, qui prévoit de voter pour le démocrate Joe Biden en novembre, vit avec ses parents dans le Michigan et cherche un emploi dans le domaine du génie logiciel depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire en mai.

Il se dit chanceux de pouvoir compter sur le soutien de sa famille - notamment un emploi à temps partiel dans l'entreprise de son père - mais il s'inquiète pour ceux qui sont dans une situation moins favorable, surtout à une époque où la technologie modifie de nombreuses industries.

"Parce que j'ai les ressources et le soutien dont je dispose et que je ne peux pas trouver d'emploi moi-même, cela me rend très inquiet pour les personnes qui n'ont pas les mêmes", dit-il. "La plupart des gens que je connais... sont presque résignés au fait qu'ils n'auront pas de carrière".

Tout le monde n'a pas perdu espoir.

Fernando Acosta, 28 ans, qui appartient à la première génération d'Américains, dit qu'il voit de nombreuses possibilités pour les personnes désireuses d'investir dans leur propre vie. Il évoque notamment sa propre histoire, celle du premier membre de sa famille à aller à l'université et de sa réussite à se frayer un chemin jusqu'à son emploi actuel, celui de chef de projet dans le secteur public à New York.

Participation des jeunes- Pourquoi les jeunes ne sont-ils pas plus nombreux à voter ?

Les personnes de moins de 40 ans représentent plus d'un tiers de l'électorat américain, mais elles ont toujours voté à un niveau inférieur à celui des générations précédentes. Nous n'aimons aucun des deux candidats

Alicia Gallegos, 21 ans, du Nouveau-Mexique, qui a soutenu M. Sanders lors de la primaire et se décrit comme ayant des opinions politiques "très radicales", déclare qu'elle ne s'attend pas à ce que M. Biden fasse pression pour obtenir les changements économiques qu'elle souhaiterait. Mais, pour l'instant, elle pense qu'il est une meilleure option lorsqu'il s'agit de questions telles que la justice raciale, l'immigration, la violence armée et le changement climatique.

Crédit photo, Alicia Gallegos Légende image, Pour Alicia Gallegos les jeunes "veulent du changement"

Mais Alicia, qui a cessé d'aller à l'université à plein temps l'année dernière après que son père ait perdu son emploi et qui travaille chez le détaillant d'électronique Best Buy pour aider aux finances familiales, dit qu'à long terme, elle et d'autres comme elle exigeront davantage.