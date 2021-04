Qu'est-ce qu'un logiciel malveillant et comment protéger votre téléphone?

il y a 17 minutes

Le rapport est issu d'une étude qui s'est déroulée sur trois mois. L'étude avait pour but de déterminer les niveaux de fraude mobile dans le pays pendant la pandémie Covid-19, notamment entre novembre 2020 et janvier 2021.

Les activités des logiciels malveillants peuvent aller de la simple modification des paramètres d'un téléphone mobile, à des fraudes plus dangereuses comme l'extraction de mots de passe et d'informations personnelles.

Qu'est-ce qu'un logiciel malveillant ?

Les virus et les logiciels malveillants sont des programmes qui peuvent s'attaquer aux ordinateurs, tablettes, téléphones et autres appareils numériques.

Un virus est un petit programme conçu pour causer des problèmes en accédant à votre appareil. Il peut copier vos données personnelles ou ralentir votre appareil. Il se propage en se dupliquant et en s'attachant à d'autres fichiers.

En combinant les mots "malevolent" (qui signifie "nuisible/malveillant") et software ("logiciel"), on obtient le mot "malware" en anglais. Les virus ne sont qu'un type de logiciels malveillants parmi d'autres.

Analyse de Qemal Affagnon, Directeur pour l'Afrique de l'Ouest de l'ONG Internet sans frontières

Comment faire attention à ces logiciels et ne pas s'exposer ?

Face à une pareil menace, il est important justement que les mobinautes africains redoublent de vigilance et de prudence et adoptent une bonne hygiène numérique en mettant régulièrement leur téléphone à jour et en changeant leur code de sécurité.