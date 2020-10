Coronavirus: pourquoi les personnes âgées sont plus difficiles à vacciner?

Crédit photo, Getty Images Légende image, La vaccination des personnes âgées est un veritable casse-tête pour les specialistes

Les personnes âgées sont parmi les plus exposées au coronavirus, mais très peu de vaccins conçus pour être utilisés sur des patients âgés ont été produits. Comment cela pourrait-il affecter les stratégies visant à mettre un terme à la pandémie actuelle ?

Dans un univers alternatif hypothétique où nous disposons déjà d'un vaccin contre Covid-19, les dirigeants des pays du monde auront le choix dans la manière de l'administrer à la population.

Les personnes les plus vulnérables, ainsi que les infirmières, les médecins et le personnel soignant , seront probablement les premières à être protégés.

Seul problème, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, sont particulièrement difficiles à vacciner.

"Nous avons très peu de vaccins conçus pour les populations âgées", déclare Shayan Sharif, professeur de vaccinologie à l'université de Guelph, au Canada.

"Au siècle dernier, la plupart des vaccins ont ciblé les maladies infantiles".

Le zona est une exception. Généralement son vaccin est administré à des patients âgés de 70 ans, et il existe un ou deux autres vaccins pour des maladies comme la méningite ou le virus du papillome humain, développés pour les jeunes adultes. Mais l'immunologie pour l'essentiel est en faveur des enfants.

"Nous disposons d'une énorme quantité de connaissances sur les maladies infantiles", déclare M. Sharif. "En ce qui concerne les jeunes adultes et les vieux, nous n'avons pas beaucoup d'expérience".

Les facteurs qui compliquent la vaccination des vieilles personnes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les vaccins sont souvent un compromis - ils fonctionneront bien avec un groupe et moins bien avec un autre

L'objectif d'une vaccination est de stimuler notre système immunitaire pour qu'il produise des anticorps efficaces avant que nous soyons exposés à l'agent pathogène.

On a beaucoup parlé des tests d'anticorps comme moyen de prouver qui contracté la Covid-19. Cependant, tous les anticorps ne fonctionnent pas, car tous ceux qui ont été infectés par le Sars-Cov-2 - le virus qui cause le Covid-19 - n'ont pas d'anticorps et certains anticorps ont une durée de vie limitée.

Pour comprendre pourquoi les personnes âgées sont plus difficiles à vacciner, nous devons examiner les différences de leur système immunitaire.

De nombreuses maladies infectieuses sont plus graves chez les personnes âgées que chez les jeunes adultes. Les personnes âgées présentent davantage de facteurs de risque : une exposition à des agents cancérigènes ou à d'autres maladies infectieuses augmente le risque de maladies futures dues à de nouvelles infections.

Mais elles subissent également ce qu'on appelle le vieillissement du système immunitaire.

Comme de nombreuses autres parties du corps, notre système immunitaire montre des signes de vieillissement. Certaines cellules immunitaires perdent leur fonction.

Le système immunitaire est un réseau très complexe de types de cellules qui interagissent les unes avec les autres. Si quelque chose, quelque part dans le système, ne fonctionne pas, cela interrompt l'équilibre délicat de la réponse immunitaire.

Lorsque vous êtes infecté par un agent pathogène, la première couche du système immunitaire, la réponse immunitaire innée, commence à attaquer l'agent pathogène sur le site de l'infection. Pour les maladies respiratoires, cela peut être les poumons, la trachée ou le nez.

Les globules blancs, ou macrophages, attaquent l'agent pathogène, l'avalent avant de le détruire.

Lorsque ces macrophages décomposent l'agent pathogène en eux-mêmes, ils en présentent des morceaux à un autre type de cellules immunitaires, les lymphocytes T. Celles-ci servent de "mémoire" au système immunitaire.

Les cellules T ne peuvent pas voir l'agent pathogène par elles-mêmes et ont besoin de certains macrophages, appelés cellules présentatrices d'antigènes, pour leur montrer l'agent pathogène.

Il existe plusieurs types de cellules T. Les cellules T tueuses, ou cytotoxines, attaquent les cellules de notre propre corps afin d'éliminer celles qui sont déjà infectées par l'agent pathogène, réduisant ainsi sa prolifération.

Les cellules T auxiliaires, elles, apportent une aide aux cellules B, une autre partie du système immunitaire adaptatif.

Les cellules B peuvent voir l'agent pathogène par elles-mêmes, mais pour un fonctionnement optimal, elles ont besoin de cellules T auxiliaires. Les cellules B produisent des anticorps. Mais pour produire les anticorps les plus efficaces, elles ont besoin de cette interaction complexe avec les cellules T.

Stimuler le système immunitaire

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le problème pour les vaccinologues est que l'équilibre délicat entre toutes les cellules chez les personnes âgées est perturbé.

Alors, que se passe-t-il dans le système immunitaire d'une personne âgée ?

"Fondamentalement, tous les types de cellules sont altérés dans leur fonction", explique Birgit Weinberger, de l'université d'Innsbruck, qui étudie l'immunosénescence et les vaccinations des personnes âgées.

"Elles produisent un ensemble différent de cytokines [protéines qui facilitent la communication entre les cellules immunitaires]. Je pense que la question importante qu'il faut garder à l'esprit est qu'aucun de ces types de cellules n'agit seul"; ajoute-t-il.

Si la présentation de l'antigène par les macrophages est altérée à un âge avancé, cela pourrait entraîner une diminution de l'activation des cellules T, une aide moindre pour les cellules B et une réponse plus faible des anticorps. Mais cela pourrait être dû à des problèmes au niveau de la toute première réponse innée.

"Il faut garder à l'esprit que toutes ces différentes parties du système immunitaire se réunissent de concert", explique M. Weinberger.

Nous avons également un nombre limité de cellules B et T dans notre système immunitaire adaptatif, dit Sharif, et nous en perdons certaines avec le temps. Cela peut créer des problèmes plus tard dans la vie.

"Lorsque nous rencontrons un nouvel agent pathogène, notre capacité à réagir devient beaucoup plus limité."

Qu'est-ce que cela signifie pour les vaccins ?

Lorsque les vaccins sont soumis à des essais cliniques sur l'homme, ils passent par trois étapes.

Au premier stade, leur innocuité est testée (généralement sur quelques individus seulement), au deuxième stade, leur efficacité est testée (s'ils produisent la réponse que vous vouliez) et au troisième stade, leur efficacité (s'ils produisent la bonne réponse, est-ce qu'ils protègent réellement contre la maladie).

Les vaccins doivent faire des compromis. S'ils peuvent être efficaces sur un groupe de personnes, ils peuvent l'être moins sur d'autres. Il existe actuellement une multitude d'essais cliniques pour les vaccins Covid-19, dont un grand nombre pourraient être menés jusqu'à leur approbation.

Pour Weinberger et Sharif, c'est une bonne chose. Disposer d'une série de vaccins sur lesquels on peut compter signifie que nous pouvons choisir le bon vaccin pour le bon scénario. L'un d'entre eux pourrait fonctionner mieux que d'autres pour les personnes âgées.

Aucun vaccin ne sera parfait. "Il n'y a pas un seul vaccin qui puisse être efficace à 100 %, pas un seul", dit M. Sharif.

Si tous les vaccins approuvés devront montrer qu'ils protègent contre la maladie, tous les vaccins n'empêcheront pas la transmission.

La plupart des vaccins agissent en empêchant l'agent pathogène de causer la maladie, mais ils ne l'éliminent pas nécessairement de l'organisme, ce qui signifie qu'une personne vaccinée peut toujours répandre des particules virales et donc potentiellement infecter d'autres personnes autour d'elle.

Cela a une incidence importante sur la manière dont nous choisissons de vacciner la population. Pour ceux qui doivent décider qui sera vacciné, l'accent doit être mis sur les personnes vulnérables.

Mais si nous vaccinons les infirmières, les médecins et le personnel soignant sans vacciner leurs patients au préalable, alors que ces personnes clés pourraient être protégées, elles pourraient quand même transmettre l'agent pathogène à d'autres personnes vulnérables.

"Un vaccin pourrait perturber la transmission, mais il est peu probable que nous trouvions un vaccin qui arrête complètement la transmission du virus", déclare M. Sharif.

"Les vaccins antigrippaux sont en fait un bon exemple : ils ne font pas grand-chose pour réduire la transmission, mais ils réduisent la maladie".

Une meilleure compréhension de la propagation du virus révélera les meilleures stratégies pour vacciner la population

"Nous faisons un très bon travail pour accélérer le processus [de développement d'un vaccin], mais pour certaines décisions, nous avons d'abord besoin de connaissances", admet M. Weinberger.

Depuis que nous avons commencé à traiter les gens contre le coronavirus, les connaissances médicales sur les médicaments thérapeutiques ont considérablement progressé, même si elles ont rarement fait l'objet de reportages dans les médias - ce que Sharif trouve déroutant.

Les vaccins peuvent prendre de 14 à 28 jours et nécessitent de multiples injections et expositions. Les immunothérapies peuvent agir en quelques minutes et quelques heures".

"L'espoir le plus immédiat pour les personnes âgées souffrant de Covid-19 pourrait être de trouver un médicament qui réduise la durée d'hospitalisation de plusieurs semaines à plusieurs jours", dit Sharif, ou même un médicament qui supprime le besoin de soins intensifs.

Un nouvel espoir

Crédit photo, Getty Images Légende image, De réels espoirs existent. Plusieurs laboratoires à travers le monde travaillent dejà sur un vaccin contre le coronavirus

Des centaines de médicaments font actuellement l'objet de recherches en tant que traitements potentiels pour le Covid-19.

Actuellement, l'un des médicaments les plus prometteurs est la dexaméthasone, un stéroïde dont il a été prouvé qu'il réduit le taux de mortalité des patients recevant de l'oxygène. Ce médicament a été approuvé au Royaume-Uni et au Japon et a été remis au président américain, Donald Trump, lorsqu'il a été hospitalisé pour cette maladie au début du mois d'octobre.

À l'heure actuelle, cinq médicaments, dont la dexaméthasone, sont autorisés aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) pour un "usage d'urgence". Parmi ceux-ci, aucun n'a encore reçu l'approbation de la FDA à la suite d'un essai clinique et ne sont donc utilisés que dans des cas très spécifiques.

Mais l'avantage de rechercher un traitement parmi les médicaments connus est qu'ils ont déjà reçu une approbation et qu'ils se sont avérés sûrs dans d'autres contextes. Leur approbation à la suite d'un essai clinique réussi devrait donc être relativement rapide - beaucoup plus rapide que la durée d'approbation requise pour un nouveau vaccin.

Les personnes âgées hospitalisées pour le Covid-19 pourraient bénéficier de cette recherche de traitement avant de voir un vaccin. Ainsi, même si les vaccins ne sont pas pour un futur proche, il y a d'autres raisons d'êtred'espérer.

