Comment les manifestations contre la brutalité policière au Nigeria ont pris de l'ampleur

Les Nigérians manifestent depuis des années contre la brutalités policières dans leur pays sans impact sur le reste du monde. Alors pourquoi les manifestations de ce mois d'octobre ont-elles attiré l'attention et le soutien de la communauté internationale à une échelle jamais vue auparavant ?

SARS signifie Special Anti-Robbery Squad (équipe spéciale de lutte contre le vol). et ce sont les exactions commises par certains éléments de cette unité spéciale qui ont été dénoncées.

Les accusations de vol, d'attaque et même de meurtre portées contre des officiers du Sars sont récurrentes, mais c'est la nouvelle vague de manifestation commencée début octobre qui a généralisé les manifestations contre les policiers de cette cellule spéciale.

Les actions de l'utilisateurs de Twitter, qui se fait appeler Chinyelugo ont propagé le hashtag #EndSars. Il n'avait que 800 fans au départ mais a reçu plus de 10 000 retweets.

"Si Sars vous voit comme un jeune qui a du succès avec une belle voiture, ils vous harcèleront et vous extorqueront de l'argent", a-t-il expliqué.

La vidéo semble provenir d'un récit d'Instagram posté par une personne qui se décrit comme Azakaza Sarah - une ambassadrice de mode dont les posts sont normalement un mélange de poses en collants résille et de promotion de gommages corporels. Elle est maintenant bien connue sur Twitter.

Quelques personnes que la presse nigériane décrit comme des influenceurs des réseaux sociaux, et qui se sont plus tard décrites comme des "leaders accidentels", ont pris la cause en main.