L'Intelligence artificielle capable de créer de fausses photos de femmes nues

Plus de 100 000 femmes ont vu leurs vêtements retirés numériquement des images

De fausses images de nus de plus de 100 000 femmes ont été créées à partir de photos partagées sur les réseaux sociaux et publiées en ligne.

Les vêtements sont retirés numériquement sur des photos de femmes au moyen de l'intelligence artificielle (IA), et diffusés sur l'application de messagerie Telegram.

Les deepfakes sont des images et des vidéos générées par ordinateur, souvent réalistes, obtenues à partir d'un modèle réel. Ils ont été utilisés entre autres pour créer de faux clips vidéo pornographiques de célébrités.

Bot Telegram

Le bot, qui fonctionne grâce à une intelligence artificielle, vit à l'intérieur d'une chaîne de messagerie privée Telegram. Les utilisateurs peuvent envoyer au bot une photo d'une femme, et le bot enlèvera numériquement ses vêtements en quelques minutes, sans frais.

La BBC a testé plusieurs images, toutes avec le consentement des sujets, et aucune n'était totalement réaliste - nos résultats comprenaient la photo d'une femme avec un nombril sur son diaphragme.

Une application similaire a été arrêtée l'année dernière, mais on pense qu'il existe des versions piratées du logiciel en circulation.

Il a également déclaré que l'équipe examine les photos qui sont partagées, et "quand nous voyons des mineurs, nous bloquons l'utilisateur pour de bon".

Mais la décision de partager ou non la photo avec d'autres personnes revient à celui qui a utilisé le robot pour la créer au départ, a-t-il dit.

'Contenu pédophile'

Sensity a rapporté qu'entre juillet 2019 et 2020, environ 104 852 femmes ont été ciblées et ont eu des images de nudité de faux nus partagées publiquement.

Son enquête a révélé que certaines de ces images semblaient mineures, "suggérant que certains utilisateurs utilisaient principalement le bot pour générer et partager du contenu pédophile".

Sensity a déclaré que le bot avait fait l'objet d'une publicité importante sur le site russe de médias sociaux VK, et une enquête sur la plateforme a montré que la plupart des utilisateurs étaient de Russie et des pays de l'ex-URSS.

Mais VK a dit : "Il ne tolère pas de tels contenus ou liens sur la plateforme et bloque les communautés qui les distribuent".

Les auteurs du rapport affirment qu'ils ont fait part de toutes leurs conclusions à Telegram, VK et aux organismes d'application de la loi concernés, mais n'ont pas reçu de réponse.

Nina Schick, auteur du livre Deep Fakes and the Infocalypse, a déclaré que les créateurs de deepfake étaient partout dans le monde et que les protections juridiques "rattrapaient" la technologie.