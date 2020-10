Élection présidentielle américaine de 2020 : des Afro-Américains "empêchés de voter"

Le vote anticipé est en cours pour l'élection présidentielle américaine de 2020, et les règles des États et des collectivités locales qui empêchent de manière disproportionnée les minorités et les pauvres de voter sont contestées devant les tribunaux et dans la rue.